Выступление губернатора Моора превратилось в митинг

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил публичную поддержку от истеблишмента ХМАО, что имеет для него принципиальное значение в рамках кампании по переизбранию на второй срок. Произошло это на форуме «Команды Югры» — проекта губернатора Натальи Комаровой, который создавался, как перед выборами в Госдуму, но оказался намного полезнее, чем просто агитационный бренд.
Теперь это сообщество лидеров мнений, управленческий инструмент по работе с муниципалитетами и местными сообществами. И получилось, что тюменский губернатор стал обладателем мандата общественной поддержки, а его югорская коллега провела масштабный тест-драйв своего детища.
В «Команде Югры» — которая теперь уже больше, чем штаб «Единой России», и объединяет лидеров самой разной партийной принадлежности (и беспартийных) все сделано по последней политической моде: методологично, технократично, хоть сейчас презентуй в «школе губернаторов» РАНХиГС или каком-нибудь «Сколково».
Накануне участники «Команды» провели стратегическую сессию, где определились с едиными правилами благоустройства, благодаря которым каждый муниципалитет будет возводить жилье и общественные пространства, используя свои территориальные особенности, но при этом поддерживая высокое качество исполнения объектов. Это так называемый «Югорский стандарт», который ляжет в основу «Карты развития» — масштабного проекта благоустройства региона.
И изначально планировалось, что Александр Моор будет только почетным приглашенным гостем форума, который поприветствует участников мозговых штурмов «Команды», выслушает их идеи и как-то поддержит. И сначала так и было.
«Югра динамично развивается, реализует много интересных практик и проектов, в том числе связанных с вовлечением в обсуждение программ жителей, — тюменский губернатор начал с комплиментов. — Обсуждение перспектив градостроительного развития наших территорий — это всегда вопрос борьбы за людей. В регионах сейчас идет большая конкуренция за кадры и за людей». Он сразу дал оценку: Югра и Тюменская область успешно конкурируют с другими субъектами РФ за лучших врачей и педагогов.
«Успехи, которые демонстрируют Югра и Тюменская область — это общая заслуга и муниципальных руководителей, и всей большой команды ХМАО. Только такая работа дает возможность развития образования, медицины, возможность для самореализации наших жителей и тех, кто сюда приезжает, — развивал свою мысль Александр Моор, и обещал поддерживать проекты „Команды Югры“. — Мы — как соседи, добрые друзья и, безусловно, надежные партнеры, — всегда готовы вместе с вами включиться в эти совместные проекты и начинания».
Участники «Команды» начали рассказывать о том, что они делали. За полтора года удалось реализовать 206 значимых проектов: открывались больницы и поликлиники в городах, фельдшерские пункты — в отдаленных поселках, арт-резиденции для поддержки креативных кластеров, обновились жилищно-коммунальные объекты, строились дорог и домов. Всего «Команда Югры» выполнила больше тысячи наказов жителей.
«В Сургуте, после того как мы с молодогвардейцами обратились в городскую думу, у меня во дворе оборудовали выгульник для собак», — говорил представитель сургутской делегации Эмирлан. Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский отметил прогресс при строительстве фильтровальной станции в Нефтеюганске. Сургутский активист движения «Дай лапу» Александра Нуриева рассказала о центре помощи бездомным «Переправа».
Позже в своем telegram-канале Наталья Комарова напишет, что «сегодня определили наш ближайший приоритет — ускорение в работе по приведению в порядок муниципальных дорог»: «Правительство Югры профинансирует из окружного бюджета такие муниципальные проекты при принятии решений гражданами о приоритетах; органами власти — по обеспечению таких проектов градостроительными документами, проектной документацией».
А случится это после выступления, которое вообще многое изменило. «Когда-то мы не имели нормальных региональных дорог, теперь тюменские магистрали стали стандартом, к которому стоит стремиться и который стоит применять и в муниципалитетах, — заявил член общественного совета при департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры Эдуард Нугуманов. — Сегодня региональные трассы нормативны, люди привыкли к хорошим дорогам. Мы целиком и полностью поддерживаем создание магистральной программы строительства дорог. Мы помним, какая была в свое время стройка дорог Тюмени. Это вышло за пределы ремонта, повлекло за собой признательность граждан».
И вдруг про тюменский опыт заговорили так настойчиво, что стало понятно — форум трансформируется в митинг поддержки Александра Моора. А что? Еще пять лет назад такого инструмента у правительства ХМАО не было, поэтому баллотируясь в 2018-м на свой первый срок, Александр Моор выступал перед разными аудиториями. А теперь удобно — несколько сотен со всего округа собрались в одном зале «Югра-Классик».
«В нынешние сложные времена, в ситуации, которая сложилась сегодня, самое главное для нас — сплочение, — пришла к выводу вице-спикер окружной думы Наталья Западнова. — Сплочение всех ветвей и уровней власти и общества, сплочение всех граждан, чтобы развиваться и двигаться вперед. Надо сохранить налаженное партнерство Тюмени и Югры. Мы работаем как одна команда. Именно поэтому „Команда Югры“ поддерживает губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора».
Спорить с этим никто не стал. И как доказательство поддержки — югорчане решили не отпускать Александра Моора из зала. Пока он шел через партер, к нему подходили и напоминали о совместной работе, о том, что изменилось за пять лет, рассказывали личные истории о сыне-студенте в Тюменском нефтегазе.
«Конечно, здорово, что проводятся такие встречи. Это очень сближает наши регионы», — уже в фойе поделилась с Моором дама в бирюзовом пиджаке и с двумя парами очков на голове.
Если до 12 июля в политической тусовке были разговоры о том, что Югра всегда специфически голосует на совместных для юга, ХМАО и ЯНАО выборах, то теперь оснований для таких разговоров, и для пессимистических прогнозов — уже и нет. Ведь если эти сотни собравшихся в зале югорчан — не представляют земляков, не являются выразителем их настроений, запросов, надежд и настроения, то кто же они? Конечно, все они — самые пассионарные жители округа, и теперь без сомнений обеспечат результат, который будут считать для себя достойным.
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