Выступление губернатора Моора превратилось в митинг

Политический проект властей ХМАО показал ради чего он создавался

12 июля 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Губернаторы Наталья Комарова и Александр Моор на форуме «Команды Югры» в Ханты-Мансийске Фото: соцсети Губернатор Тюменской области Александр Моор получил публичную поддержку от истеблишмента ХМАО, что имеет для него принципиальное значение в рамках кампании по переизбранию на второй срок. Произошло это на форуме «Команды Югры» — проекта губернатора Натальи Комаровой, который создавался, как перед выборами в Госдуму, но оказался намного полезнее, чем просто агитационный бренд. Теперь это сообщество лидеров мнений, управленческий инструмент по работе с муниципалитетами и местными сообществами. И получилось, что тюменский губернатор стал обладателем мандата общественной поддержки, а его югорская коллега провела масштабный тест-драйв своего детища. В «Команде Югры» — которая теперь уже больше, чем штаб «Единой России», и объединяет лидеров самой разной партийной принадлежности (и беспартийных) все сделано по последней политической моде: методологично, технократично, хоть сейчас презентуй в «школе губернаторов» РАНХиГС или каком-нибудь «Сколково». «Команда Югры» объединила лидеров мнений всего ХМАО под единым брендом Фото: Елена Антипина © URA.RU Накануне участники «Команды» провели стратегическую сессию, где определились с едиными правилами благоустройства, благодаря которым каждый муниципалитет будет возводить жилье и общественные пространства, используя свои территориальные особенности, но при этом поддерживая высокое качество исполнения объектов. Это так называемый «Югорский стандарт», который ляжет в основу «Карты развития» — масштабного проекта благоустройства региона. И изначально планировалось, что Александр Моор будет только почетным приглашенным гостем форума, который поприветствует участников мозговых штурмов «Команды», выслушает их идеи и как-то поддержит. И сначала так и было. «Югра динамично развивается, реализует много интересных практик и проектов, в том числе связанных с вовлечением в обсуждение программ жителей, — тюменский губернатор начал с комплиментов. — Обсуждение перспектив градостроительного развития наших территорий — это всегда вопрос борьбы за людей. В регионах сейчас идет большая конкуренция за кадры и за людей». Он сразу дал оценку: Югра и Тюменская область успешно конкурируют с другими субъектами РФ за лучших врачей и педагогов. «Успехи, которые демонстрируют Югра и Тюменская область — это общая заслуга и муниципальных руководителей, и всей большой команды ХМАО. Только такая работа дает возможность развития образования, медицины, возможность для самореализации наших жителей и тех, кто сюда приезжает, — развивал свою мысль Александр Моор, и обещал поддерживать проекты „Команды Югры“. — Мы — как соседи, добрые друзья и, безусловно, надежные партнеры, — всегда готовы вместе с вами включиться в эти совместные проекты и начинания». Главы Сургута и Ханты-Мансийска Андрей Филатов и Максим Ряшин обсуждают объекты для благоустройства на «Карте развития Югры» Фото: Елена Антипина © URA.RU Участники «Команды» начали рассказывать о том, что они делали. За полтора года удалось реализовать 206 значимых проектов: открывались больницы и поликлиники в городах, фельдшерские пункты — в отдаленных поселках, арт-резиденции для поддержки креативных кластеров, обновились жилищно-коммунальные объекты, строились дорог и домов. Всего «Команда Югры» выполнила больше тысячи наказов жителей. «В Сургуте, после того как мы с молодогвардейцами обратились в городскую думу, у меня во дворе оборудовали выгульник для собак», — говорил представитель сургутской делегации Эмирлан. Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский отметил прогресс при строительстве фильтровальной станции в Нефтеюганске. Сургутский активист движения «Дай лапу» Александра Нуриева рассказала о центре помощи бездомным «Переправа». Позже в своем telegram-канале Наталья Комарова напишет, что «сегодня определили наш ближайший приоритет — ускорение в работе по приведению в порядок муниципальных дорог»: «Правительство Югры профинансирует из окружного бюджета такие муниципальные проекты при принятии решений гражданами о приоритетах; органами власти — по обеспечению таких проектов градостроительными документами, проектной документацией». А случится это после выступления, которое вообще многое изменило. «Когда-то мы не имели нормальных региональных дорог, теперь тюменские магистрали стали стандартом, к которому стоит стремиться и который стоит применять и в муниципалитетах, — заявил член общественного совета при департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры Эдуард Нугуманов. — Сегодня региональные трассы нормативны, люди привыкли к хорошим дорогам. Мы целиком и полностью поддерживаем создание магистральной программы строительства дорог. Мы помним, какая была в свое время стройка дорог Тюмени. Это вышло за пределы ремонта, повлекло за собой признательность граждан». И вдруг про тюменский опыт заговорили так настойчиво, что стало понятно — форум трансформируется в митинг поддержки Александра Моора. А что? Еще пять лет назад такого инструмента у правительства ХМАО не было, поэтому баллотируясь в 2018-м на свой первый срок, Александр Моор выступал перед разными аудиториями. А теперь удобно — несколько сотен со всего округа собрались в одном зале «Югра-Классик». Делегаты из муниципалитетов поделились успешными кейсами. Всего в округе удалось выполнить более тысячи наказов жителей Фото: Елена Антипина © URA.RU «В нынешние сложные времена, в ситуации, которая сложилась сегодня, самое главное для нас — сплочение, — пришла к выводу вице-спикер окружной думы Наталья Западнова. — Сплочение всех ветвей и уровней власти и общества, сплочение всех граждан, чтобы развиваться и двигаться вперед. Надо сохранить налаженное партнерство Тюмени и Югры. Мы работаем как одна команда. Именно поэтому „Команда Югры“ поддерживает губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора». Спорить с этим никто не стал. И как доказательство поддержки — югорчане решили не отпускать Александра Моора из зала. Пока он шел через партер, к нему подходили и напоминали о совместной работе, о том, что изменилось за пять лет, рассказывали личные истории о сыне-студенте в Тюменском нефтегазе. «Конечно, здорово, что проводятся такие встречи. Это очень сближает наши регионы», — уже в фойе поделилась с Моором дама в бирюзовом пиджаке и с двумя парами очков на голове. Если до 12 июля в политической тусовке были разговоры о том, что Югра всегда специфически голосует на совместных для юга, ХМАО и ЯНАО выборах, то теперь оснований для таких разговоров, и для пессимистических прогнозов — уже и нет. Ведь если эти сотни собравшихся в зале югорчан — не представляют земляков, не являются выразителем их настроений, запросов, надежд и настроения, то кто же они? Конечно, все они — самые пассионарные жители округа, и теперь без сомнений обеспечат результат, который будут считать для себя достойным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил публичную поддержку от истеблишмента ХМАО, что имеет для него принципиальное значение в рамках кампании по переизбранию на второй срок. Произошло это на форуме «Команды Югры» — проекта губернатора Натальи Комаровой, который создавался, как перед выборами в Госдуму, но оказался намного полезнее, чем просто агитационный бренд. Теперь это сообщество лидеров мнений, управленческий инструмент по работе с муниципалитетами и местными сообществами. И получилось, что тюменский губернатор стал обладателем мандата общественной поддержки, а его югорская коллега провела масштабный тест-драйв своего детища. В «Команде Югры» — которая теперь уже больше, чем штаб «Единой России», и объединяет лидеров самой разной партийной принадлежности (и беспартийных) все сделано по последней политической моде: методологично, технократично, хоть сейчас презентуй в «школе губернаторов» РАНХиГС или каком-нибудь «Сколково». Накануне участники «Команды» провели стратегическую сессию, где определились с едиными правилами благоустройства, благодаря которым каждый муниципалитет будет возводить жилье и общественные пространства, используя свои территориальные особенности, но при этом поддерживая высокое качество исполнения объектов. Это так называемый «Югорский стандарт», который ляжет в основу «Карты развития» — масштабного проекта благоустройства региона. И изначально планировалось, что Александр Моор будет только почетным приглашенным гостем форума, который поприветствует участников мозговых штурмов «Команды», выслушает их идеи и как-то поддержит. И сначала так и было. «Югра динамично развивается, реализует много интересных практик и проектов, в том числе связанных с вовлечением в обсуждение программ жителей, — тюменский губернатор начал с комплиментов. — Обсуждение перспектив градостроительного развития наших территорий — это всегда вопрос борьбы за людей. В регионах сейчас идет большая конкуренция за кадры и за людей». Он сразу дал оценку: Югра и Тюменская область успешно конкурируют с другими субъектами РФ за лучших врачей и педагогов. Участники «Команды» начали рассказывать о том, что они делали. За полтора года удалось реализовать 206 значимых проектов: открывались больницы и поликлиники в городах, фельдшерские пункты — в отдаленных поселках, арт-резиденции для поддержки креативных кластеров, обновились жилищно-коммунальные объекты, строились дорог и домов. Всего «Команда Югры» выполнила больше тысячи наказов жителей. «В Сургуте, после того как мы с молодогвардейцами обратились в городскую думу, у меня во дворе оборудовали выгульник для собак», — говорил представитель сургутской делегации Эмирлан. Депутат Тюменской облдумы Александр Зеленский отметил прогресс при строительстве фильтровальной станции в Нефтеюганске. Сургутский активист движения «Дай лапу» Александра Нуриева рассказала о центре помощи бездомным «Переправа». А случится это после выступления, которое вообще многое изменило. «Когда-то мы не имели нормальных региональных дорог, теперь тюменские магистрали стали стандартом, к которому стоит стремиться и который стоит применять и в муниципалитетах, — заявил член общественного совета при департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры Эдуард Нугуманов. — Сегодня региональные трассы нормативны, люди привыкли к хорошим дорогам. Мы целиком и полностью поддерживаем создание магистральной программы строительства дорог. Мы помним, какая была в свое время стройка дорог Тюмени. Это вышло за пределы ремонта, повлекло за собой признательность граждан». «В нынешние сложные времена, в ситуации, которая сложилась сегодня, самое главное для нас — сплочение, — пришла к выводу вице-спикер окружной думы Наталья Западнова. — Сплочение всех ветвей и уровней власти и общества, сплочение всех граждан, чтобы развиваться и двигаться вперед. Надо сохранить налаженное партнерство Тюмени и Югры. Мы работаем как одна команда. Именно поэтому „Команда Югры“ поддерживает губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора». Спорить с этим никто не стал. И как доказательство поддержки — югорчане решили не отпускать Александра Моора из зала. Пока он шел через партер, к нему подходили и напоминали о совместной работе, о том, что изменилось за пять лет, рассказывали личные истории о сыне-студенте в Тюменском нефтегазе. Если до 12 июля в политической тусовке были разговоры о том, что Югра всегда специфически голосует на совместных для юга, ХМАО и ЯНАО выборах, то теперь оснований для таких разговоров, и для пессимистических прогнозов — уже и нет. Ведь если эти сотни собравшихся в зале югорчан — не представляют земляков, не являются выразителем их настроений, запросов, надежд и настроения, то кто же они? Конечно, все они — самые пассионарные жители округа, и теперь без сомнений обеспечат результат, который будут считать для себя достойным.