Итоги «пятилетки» реконструкции ЛЭП подвели энергетики Зауралья

Проект «Железнодорожный транзит» охватил пять муниципальных округов Зауралья Фото: пресс-служба СУЭНКО

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) в Курганской области продолжает реализацию масштабной реконструкции стратегически важных линий электропередач (ЛЭП) 110 кВ в рамках проекта «Железнодорожный транзит». От мощных линий запитаны тяговые подстанции РЖД и подстанции объектов нефтепроводной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе, в июле 2023 года компания подводит итоги первых пяти лет реализации проекта.

«Большую часть транзита построили в 50-е годы прошлого века. Общая протяженность ЛЭП — 600 км. Проект масштабный и актуальный для Зауралья», — рассказал URA.RU директор СУЭНКО Данил Анучин.

Энергетики установили 306 современных опор Фото: пресс-служба СУЭНКО

Отмечается, что реализация проекта влияет на потенциал регионального электросетевого комплекса и повышает надежность энергоснабжения. «Железнодорожный транзит» — самые масштабный инвестпроект СУЭНКО в Курганской области за последние 10 лет. Энергетики модернизируют электрические сети Зауралья, значительная часть которых построена еще в советские времена, и внедряют современные технологии.

За время реализации проект охватил пять муниципальных округов Зауралья: Лебяжьевский, Варгашинский, Шумихинский, Мишкинский и Шадринский. На данный момент модернизировано 74 километра транзита, установлено 306 современных опор, смонтировано 422 километра провода. Современное оборудование обеспечивает высокий уровень надежности отремонтированных линий. Также повышена мощность девяти подстанций, питающих объекты РЖД и нефтеперекачивающей инфраструктуры.

Первым к реализации проекта приступил филиал СУЭНКО «Курганские электрические сети». За четыре года они модернизировали более 43 километров ЛЭП и установили 167 современных опор. В 2021 году к реализации «Железнодорожного транзита» подключился филиал «Западные электрические сети». За два года энергетики модернизировали 23 километра ЛЭП на территории Шумихинского и Мишкинского округов. В самом молодом зауральском филиале СУЭНКО отметили, что проект стал первой реконструкцией такого масштаба в электросетевом комплексе.

СУЭНКО утвердила план работ на 2023—2027 годы Фото: пресс-служба СУЭНКО

В 2022 году только в Шадринском округе «Шадринскими электрическими сетями» было модернизировано более 7 километров ЛЭП, смонтировано 35 новых опор. В 2023 году энергетики филиала продолжают работы, но уже на территории Далматовского района.

Большая часть линий проходит по землям сельскохозяйственного назначения. Когда ЛЭП полностью реконструируют, будет организована рекультивация земель: восстановлен снятый плодородный слой, посеяны многолетние травы.

В СУЭНКО отметили, что при реконструкции приходится сталкиваться с препятствиями на местности. Иногда линии проходят через заболоченные участки, где работники вручную монтируют провод, так как спецтранспорт не может подойти к болоту. Также ЛЭП частно пересекаются с трассами и железнодорожными путями. В таких обстоятельствах энергетики делают все работы в максимально сжатые сроки. На объектах нефтяной инфраструктуры энергетики работали, не отключая подстанций, так как нельзя прерывать производственный цикл. В целом, препятствия не помешали энергетикам быстро и качественно сделать свою работу.

Компания утвердила план работ на 2023—2027 годы и уже его реализует. СУЭНКО модернизирует 5 воздушных линий ЛЭП общей протяженностью 70 километров. Сейчас энергетики ведут работы в Далматовском районе.