Молодежь Донбасса восстанавливает города с помощью грантов Путина

Министр молодежной политики ДНР о том, как в новых регионах формируется будущее России

30 августа 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Молодежь Донбасса борется за гранты президента России, чтобы реализовывать свои проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Молодежь Донбасса после вступления Донецкой Народной Республики в состав России борется за президентские гранты. Молодые люди впервые с 2014 года получили возможность реализовывать свои проекты на территории региона и помогать восстанавливать ДНР. В 2022 года сразу после вступления ребята выиграли 44 гранта, в этом году количество проектов выросло уже до двухсот. Как в Донбассе развивается новое российское поколение в интервью URA.RU рассказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. — Что представляла собой молодежная политика ДНР до присоединения республики к России? Молодежь Донбасса получила возможность участвовать в грантовых программах, в том числе Президентского фонда Фото: Владимир Андреев © URA.RU — За все восемь лет Республики у нас в правительстве был только один молодежный отдел, который занимался всей молодежной политикой. Ресурсов на большее не хватало. С началом СВО мы работали как общественная организация. Был большой объем работы, много гуманитарных миссий на освобожденных территориях, в Мариуполе, Павлодарске, Монгуше и других населенных пунктах, только освобожденных. А 29 сентября 2022 года было создано министерство молодежной политики ДНР, которое я возглавил. Некоторое время ушло на формирование, налаживание работы, и с марта 2023 года мы полноценно начали выполнять свои функции. Это уже совсем другой фронт работ, другие возможности. — Что еще изменилось в вашей работе с молодежью после вхождения региона в состав России? — До этого мы совсем не могли участвовать в различных грантовых программах, в том числе Президентского фонда, — это невозможно было делать напрямую. В 2021 году нам все-таки удалось получить восемь грантов по молодежной политике на всю республику. Но уже в 2022 год, после признания Россией ДНР, после референдума, наши организации получили 44 гранта. Это для нас большое достижение. В этом году количество проектов выросло многократно, боремся уже за 150-200 грантов. — А что они могут дать молодежи? Почему решили побороться за них? Молодежь получает гранты на гуманитарную, просветительскую, волонтерскую деятельность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Для молодого человека получить грант в размере от 100 тысяч до миллиона рублей в поддержку своего проекта — это в конечном счете реальные дела. За каждой цифрой скрывается реальный проект, который направлен на гуманитарную, либо на просветительскую, образовательную деятельность и многое другое. Поэтому наша молодежь в этом активно участвует. — Другие регионы оказывают вам свою поддержку? В чем она выражается? — После вступления в состав России у нас проводится огромное количество мероприятий, форумов, фестивалей, акций. Все субъекты Российской Федерации относились к нам всегда с открытой душой и помогали даже до объединения. А сейчас, когда мы стали полноправным субъектом России, продолжают приходить письма в министерство, на адрес главы ДНР с приглашением наших ребят на мероприятиях в разных регионах страны. Дети из прифронтовых районов, с освобожденных территорий, студенты, демобилизованные получают ежедневно десятки таких приглашений. Все регионы России помогают Донбассу, молодежь из ДНР получает множество приглашений на форумы и мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Это совершенно другой уровень взаимодействия. Например, к Дню памяти детей Донбасса, погибших в результате украинской агрессии, в республике была проведена 141 памятная акция. Российские города, НКО, просто неравнодушные люди объединились, чтобы провести с нами это важное для всех здесь мероприятие. Такой масштаб День памяти приобрел только в этом году. Его действительно поддержала вся Россия, все наши соратники в других странах мира. — В Донецке и всей республике особенные условия жизни — это фронтовой регион. Как военное положение влияет на вашу работу? Делает ли это вас более мобилизованными? В конце 2022 года в ДНР открылось отделение Российского движения молодежи «Движение первых» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Несмотря на сложности, на то, что мы не можем из-за бомбежек выходить в школы, колледжи, институты, несмотря на проблемы со снабжением, коммуникациями ребята все равно работают, стараются участвовать в грантовых конкурсах, в форумах. Они понимают, что это прямые инвестиции в молодежную политику региона, и реализовать проект здесь, на территории республики, — это очень почетно и значимо. В конце 2022 года у нас открылось отделение Российского движения молодежи «Движение первых», и оно уже стало одним из передовых. К концу года отделы молодежной политики у нас должны появиться в каждом муниципалитете. — Какие планы, проекты реализуете сейчас? — У нас очень большие, амбициозные планы по инфраструктуре. Ведется строительство молодежного центра площадью 12 тысяч квадратных метров. Мы также получили субсидию в размере 107 миллионов рублей на строительство молодежных центров в Макеевке и Харцизке. Еще один центр строится силами Ямала в Волновахе. На прошлой неделе в Мариуполе начали обустраивать молодежный центр. Работаем, понимая, что должны догнать все субъекты, наверстать то, в чем мы отстали, когда были вне дома — вне России. — На кого-то опираетесь в своей работе? — Конечно, на молодежные организации, на НКО, на людей, которые делают ежедневную работу. И, конечно, это все сотрудники нашего министерства, которые действительно отдаются своей работе на все сто. Нам стали активно помогать молодые ребята-ветераны СВО, демобилизованные студенты — живой пример силы и мужества. Понимаете, у нас в Донбассе, молодежь особенная, ввиду условий в которых мы находимся. Думаю, что сейчас здесь, в условиях СВО, зарождается новое поколение нашей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодежь Донбасса после вступления Донецкой Народной Республики в состав России борется за президентские гранты. Молодые люди впервые с 2014 года получили возможность реализовывать свои проекты на территории региона и помогать восстанавливать ДНР. В 2022 года сразу после вступления ребята выиграли 44 гранта, в этом году количество проектов выросло уже до двухсот. Как в Донбассе развивается новое российское поколение в интервью URA.RU рассказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. — Что представляла собой молодежная политика ДНР до присоединения республики к России? — За все восемь лет Республики у нас в правительстве был только один молодежный отдел, который занимался всей молодежной политикой. Ресурсов на большее не хватало. С началом СВО мы работали как общественная организация. Был большой объем работы, много гуманитарных миссий на освобожденных территориях, в Мариуполе, Павлодарске, Монгуше и других населенных пунктах, только освобожденных. А 29 сентября 2022 года было создано министерство молодежной политики ДНР, которое я возглавил. Некоторое время ушло на формирование, налаживание работы, и с марта 2023 года мы полноценно начали выполнять свои функции. Это уже совсем другой фронт работ, другие возможности. — Что еще изменилось в вашей работе с молодежью после вхождения региона в состав России? — До этого мы совсем не могли участвовать в различных грантовых программах, в том числе Президентского фонда, — это невозможно было делать напрямую. В 2021 году нам все-таки удалось получить восемь грантов по молодежной политике на всю республику. — А что они могут дать молодежи? Почему решили побороться за них? — Для молодого человека получить грант в размере от 100 тысяч до миллиона рублей в поддержку своего проекта — это в конечном счете реальные дела. За каждой цифрой скрывается реальный проект, который направлен на гуманитарную, либо на просветительскую, образовательную деятельность и многое другое. Поэтому наша молодежь в этом активно участвует. — Другие регионы оказывают вам свою поддержку? В чем она выражается? — После вступления в состав России у нас проводится огромное количество мероприятий, форумов, фестивалей, акций. Все субъекты Российской Федерации относились к нам всегда с открытой душой и помогали даже до объединения. А сейчас, когда мы стали полноправным субъектом России, продолжают приходить письма в министерство, на адрес главы ДНР с приглашением наших ребят на мероприятиях в разных регионах страны. Дети из прифронтовых районов, с освобожденных территорий, студенты, демобилизованные получают ежедневно десятки таких приглашений. Это совершенно другой уровень взаимодействия. Например, к Дню памяти детей Донбасса, погибших в результате украинской агрессии, в республике была проведена 141 памятная акция. Российские города, НКО, просто неравнодушные люди объединились, чтобы провести с нами это важное для всех здесь мероприятие. Такой масштаб День памяти приобрел только в этом году. Его действительно поддержала вся Россия, все наши соратники в других странах мира. — В Донецке и всей республике особенные условия жизни — это фронтовой регион. Как военное положение влияет на вашу работу? Делает ли это вас более мобилизованными? — Несмотря на сложности, на то, что мы не можем из-за бомбежек выходить в школы, колледжи, институты, несмотря на проблемы со снабжением, коммуникациями ребята все равно работают, стараются участвовать в грантовых конкурсах, в форумах. Они понимают, что это прямые инвестиции в молодежную политику региона, и реализовать проект здесь, на территории республики, — это очень почетно и значимо. В конце 2022 года у нас открылось отделение Российского движения молодежи «Движение первых», и оно уже стало одним из передовых. К концу года отделы молодежной политики у нас должны появиться в каждом муниципалитете. — Какие планы, проекты реализуете сейчас? — У нас очень большие, амбициозные планы по инфраструктуре. Ведется строительство молодежного центра площадью 12 тысяч квадратных метров. Мы также получили субсидию в размере 107 миллионов рублей на строительство молодежных центров в Макеевке и Харцизке. Еще один центр строится силами Ямала в Волновахе. На прошлой неделе в Мариуполе начали обустраивать молодежный центр. Работаем, понимая, что должны догнать все субъекты, наверстать то, в чем мы отстали, когда были вне дома — вне России. — На кого-то опираетесь в своей работе? — Конечно, на молодежные организации, на НКО, на людей, которые делают ежедневную работу. И, конечно, это все сотрудники нашего министерства, которые действительно отдаются своей работе на все сто. Нам стали активно помогать молодые ребята-ветераны СВО, демобилизованные студенты — живой пример силы и мужества.