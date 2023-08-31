Прокуроры заняли кабинеты в мэрии Екатеринбурга

Областная прокуратура по поручению главы ведомства Бориса Крылова начинает масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, Крылова заинтересовало, как организована работа городских чиновников в сфере нестационарной торговли, которую курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко. Согласно одной из неофициальных версий, ревизия также может задеть первого замглавы Игоря Сутягина. Ее масштаб прекрасно описывает деталь: прокуратура запросила у мэра Алексея Орлова несколько кабинетов для работы.
В письме на его имя начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский запросил, сколько заявок на размещение киосков мэрия получила в 2022—2023 годах и сколько было отказов, реестр компенсационных мест для размещения киосков и количество отказов предоставлении таких мест, информацию о проведенных аукционах по размещению киосков. Кроме того, до 30 августа администрация должна была дать список профильных чиновников и членов их семей, которых они указывали в декларациях последние два года.
Говорят, Дмитрий Ноженко в последние дни якобы обеспокоенно готовил фактуру
«Представьте материалы за 2022—2023 гг. по предоставлению мест для размещения НТО [нестационарных торговых объектов], об изменении схемы размещения НТО, об исключении из схемы размещения НТО, о продлении договоров аренды на размещение НТО, о ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, а также иные документы и сведения в сфере НТО, приказы о назначении на должность и должностные инструкции ответственных лиц за данную работу», — сказано в документе.
Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одним из поводов для проверки могли послужить обращения в прокуратуру от одного из крупных участников рынка. В жалобах, с примерным содержанием которых знаком собеседник, говорится, в частности, про один мини-рынок на ВИЗе.
В жалобах упоминается один из действующих депутатов думы
В конце 2022-го чиновники — из-за грядущего расширения улицы Татищева — исключили его из схемы. Собственнику было предоставлено компенсационное место на пересечении улиц Волгоградской и Ухтомской. Однако через несколько недель совладельцем юрлица, контролирующего объект, стал брат одного из депутатов гордумы. И после этого рынок в схему вернули. Еще один источник уточнил, что договор аренды продлен до 1 апреля 2024 года.
Также якобы говорится, что комитет по товарному рынку (КРТ) якобы не разыгрывает места под киоски на аукционах. Причем уже несколько месяцев.
Другой собеседник URA.RU в мэрии отметил, что причина этой проверки якобы в том, что Крылову не понравилось, как КТР ранее проверила городская прокуратура под руководством Светланы Кузнецовой. И он отправил своих людей исправлять ошибки. «У Крылова, в частности, есть вопросы к земельному комитету», — поделился инсайдер. Этот комитет курирует как раз Сутягин. Впрочем, источник в его подчинении, заверил, что внимание все-таки приковано к вотчине Ноженко.
В пресс-службе мэрии уточнили, что проверка продлится почти месяц. «Проверяется исполнение требований земельного, градостроительного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения и об основах государственного регулирования торговой деятельности. В качестве основания для проверки указаны обращения юридических лиц и публикации в СМИ. Сроки проведения проверки указаны с 28 августа по 26 сентября 2023 года. При этом на данном этапе прокуратурой запрошена информация о действующих муниципальных нормативно-правовых актах, регламентах работы администрации города Екатеринбурга и ряде других документах общего характера. Никакой информации, касающейся конкретных адресов, событий или юридических лиц не запрашивается», — пояснили в горадминистрации.
По слухам, сегодня машина Светланы Кузнецовой полдня стояла во внутреннем дворе «серого дома»
Накануне Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента по теме, демонстрировал спокойствие: «Подготовим все пояснения. Это не первая проверка и не последняя».
Четвертый источник добавил, что ожидаются также рейды в районные администрации. Недавно городская Счетная палата проверяла Орджоникидзевскую и Октябрьскую префектуры. И выявила несколько нарушений — например, отказ начислять коммерсантам штрафы и пени, а также отсутствие должного контроля за размещением нелегальных киосков.
Интересно, что все это проходит на фоне объединения комитетов по товарному рынку и по бытовому обслуживанию населения. Создаваемый департамент, как считалось ранее, возглавит новый председатель КТР Максим Чаплыгин, назначенный летом по рекомендации вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина. По предварительным данным, на карьерных перспективах Чаплыгина визит прокуроров отразиться не должен. Но лишь по предварительным.
Областная прокуратура по поручению главы ведомства Бориса Крылова начинает масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, Крылова заинтересовало, как организована работа городских чиновников в сфере нестационарной торговли, которую курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко. Согласно одной из неофициальных версий, ревизия также может задеть первого замглавы Игоря Сутягина. Ее масштаб прекрасно описывает деталь: прокуратура запросила у мэра Алексея Орлова несколько кабинетов для работы. В письме на его имя начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский запросил, сколько заявок на размещение киосков мэрия получила в 2022—2023 годах и сколько было отказов, реестр компенсационных мест для размещения киосков и количество отказов предоставлении таких мест, информацию о проведенных аукционах по размещению киосков. Кроме того, до 30 августа администрация должна была дать список профильных чиновников и членов их семей, которых они указывали в декларациях последние два года. «Представьте материалы за 2022—2023 гг. по предоставлению мест для размещения НТО [нестационарных торговых объектов], об изменении схемы размещения НТО, об исключении из схемы размещения НТО, о продлении договоров аренды на размещение НТО, о ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, а также иные документы и сведения в сфере НТО, приказы о назначении на должность и должностные инструкции ответственных лиц за данную работу», — сказано в документе. Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одним из поводов для проверки могли послужить обращения в прокуратуру от одного из крупных участников рынка. В жалобах, с примерным содержанием которых знаком собеседник, говорится, в частности, про один мини-рынок на ВИЗе. В конце 2022-го чиновники — из-за грядущего расширения улицы Татищева — исключили его из схемы. Собственнику было предоставлено компенсационное место на пересечении улиц Волгоградской и Ухтомской. Однако через несколько недель совладельцем юрлица, контролирующего объект, стал брат одного из депутатов гордумы. И после этого рынок в схему вернули. Еще один источник уточнил, что договор аренды продлен до 1 апреля 2024 года. Также якобы говорится, что комитет по товарному рынку (КРТ) якобы не разыгрывает места под киоски на аукционах. Причем уже несколько месяцев. Другой собеседник URA.RU в мэрии отметил, что причина этой проверки якобы в том, что Крылову не понравилось, как КТР ранее проверила городская прокуратура под руководством Светланы Кузнецовой. И он отправил своих людей исправлять ошибки. «У Крылова, в частности, есть вопросы к земельному комитету», — поделился инсайдер. Этот комитет курирует как раз Сутягин. Впрочем, источник в его подчинении, заверил, что внимание все-таки приковано к вотчине Ноженко. В пресс-службе мэрии уточнили, что проверка продлится почти месяц. «Проверяется исполнение требований земельного, градостроительного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения и об основах государственного регулирования торговой деятельности. В качестве основания для проверки указаны обращения юридических лиц и публикации в СМИ. Сроки проведения проверки указаны с 28 августа по 26 сентября 2023 года. При этом на данном этапе прокуратурой запрошена информация о действующих муниципальных нормативно-правовых актах, регламентах работы администрации города Екатеринбурга и ряде других документах общего характера. Никакой информации, касающейся конкретных адресов, событий или юридических лиц не запрашивается», — пояснили в горадминистрации. Накануне Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента по теме, демонстрировал спокойствие: «Подготовим все пояснения. Это не первая проверка и не последняя». Четвертый источник добавил, что ожидаются также рейды в районные администрации. Недавно городская Счетная палата проверяла Орджоникидзевскую и Октябрьскую префектуры. И выявила несколько нарушений — например, отказ начислять коммерсантам штрафы и пени, а также отсутствие должного контроля за размещением нелегальных киосков. Интересно, что все это проходит на фоне объединения комитетов по товарному рынку и по бытовому обслуживанию населения. Создаваемый департамент, как считалось ранее, возглавит новый председатель КТР Максим Чаплыгин, назначенный летом по рекомендации вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина. По предварительным данным, на карьерных перспективах Чаплыгина визит прокуроров отразиться не должен. Но лишь по предварительным.