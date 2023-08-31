Прокуроры заняли кабинеты в мэрии Екатеринбурга

Под ударом большой проверки — два зама Орлова и депутат

31 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

По слухам, Борису Крылову не понравилось, как в мэрии отработала городская прокуратура Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Областная прокуратура по поручению главы ведомства Бориса Крылова начинает масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, Крылова заинтересовало, как организована работа городских чиновников в сфере нестационарной торговли, которую курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко. Согласно одной из неофициальных версий, ревизия также может задеть первого замглавы Игоря Сутягина. Ее масштаб прекрасно описывает деталь: прокуратура запросила у мэра Алексея Орлова несколько кабинетов для работы. В письме на его имя начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский запросил, сколько заявок на размещение киосков мэрия получила в 2022—2023 годах и сколько было отказов, реестр компенсационных мест для размещения киосков и количество отказов предоставлении таких мест, информацию о проведенных аукционах по размещению киосков. Кроме того, до 30 августа администрация должна была дать список профильных чиновников и членов их семей, которых они указывали в декларациях последние два года. Говорят, Дмитрий Ноженко в последние дни якобы обеспокоенно готовил фактуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Представьте материалы за 2022—2023 гг. по предоставлению мест для размещения НТО [нестационарных торговых объектов], об изменении схемы размещения НТО, об исключении из схемы размещения НТО, о продлении договоров аренды на размещение НТО, о ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, а также иные документы и сведения в сфере НТО, приказы о назначении на должность и должностные инструкции ответственных лиц за данную работу», — сказано в документе. Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одним из поводов для проверки могли послужить обращения в прокуратуру от одного из крупных участников рынка. В жалобах, с примерным содержанием которых знаком собеседник, говорится, в частности, про один мини-рынок на ВИЗе. В жалобах упоминается один из действующих депутатов думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце 2022-го чиновники — из-за грядущего расширения улицы Татищева — исключили его из схемы. Собственнику было предоставлено компенсационное место на пересечении улиц Волгоградской и Ухтомской. Однако через несколько недель совладельцем юрлица, контролирующего объект, стал брат одного из депутатов гордумы. И после этого рынок в схему вернули. Еще один источник уточнил, что договор аренды продлен до 1 апреля 2024 года. Также якобы говорится, что комитет по товарному рынку (КРТ) якобы не разыгрывает места под киоски на аукционах. Причем уже несколько месяцев. Новость по теме Из мэрии Екатеринбурга уходит чиновник, обвиненный в срыве поручения Куйвашева Другой собеседник URA.RU в мэрии отметил, что причина этой проверки якобы в том, что Крылову не понравилось, как КТР ранее проверила городская прокуратура под руководством Светланы Кузнецовой. И он отправил своих людей исправлять ошибки. «У Крылова, в частности, есть вопросы к земельному комитету», — поделился инсайдер. Этот комитет курирует как раз Сутягин. Впрочем, источник в его подчинении, заверил, что внимание все-таки приковано к вотчине Ноженко. В пресс-службе мэрии уточнили, что проверка продлится почти месяц. «Проверяется исполнение требований земельного, градостроительного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения и об основах государственного регулирования торговой деятельности. В качестве основания для проверки указаны обращения юридических лиц и публикации в СМИ. Сроки проведения проверки указаны с 28 августа по 26 сентября 2023 года. При этом на данном этапе прокуратурой запрошена информация о действующих муниципальных нормативно-правовых актах, регламентах работы администрации города Екатеринбурга и ряде других документах общего характера. Никакой информации, касающейся конкретных адресов, событий или юридических лиц не запрашивается», — пояснили в горадминистрации. По слухам, сегодня машина Светланы Кузнецовой полдня стояла во внутреннем дворе «серого дома» Фото: Анна Майорова © URA.RU Накануне Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента по теме, демонстрировал спокойствие: «Подготовим все пояснения. Это не первая проверка и не последняя». Четвертый источник добавил, что ожидаются также рейды в районные администрации. Недавно городская Счетная палата проверяла Орджоникидзевскую и Октябрьскую префектуры. И выявила несколько нарушений — например, отказ начислять коммерсантам штрафы и пени, а также отсутствие должного контроля за размещением нелегальных киосков. Интересно, что все это проходит на фоне объединения комитетов по товарному рынку и по бытовому обслуживанию населения. Создаваемый департамент, как считалось ранее, возглавит новый председатель КТР Максим Чаплыгин, назначенный летом по рекомендации вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина. По предварительным данным, на карьерных перспективах Чаплыгина визит прокуроров отразиться не должен. Но лишь по предварительным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Областная прокуратура по поручению главы ведомства Бориса Крылова начинает масштабную проверку в мэрии Екатеринбурга. По данным URA.RU, Крылова заинтересовало, как организована работа городских чиновников в сфере нестационарной торговли, которую курирует вице-мэр Дмитрий Ноженко. Согласно одной из неофициальных версий, ревизия также может задеть первого замглавы Игоря Сутягина. Ее масштаб прекрасно описывает деталь: прокуратура запросила у мэра Алексея Орлова несколько кабинетов для работы. В письме на его имя начальник отдела областной прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Михаил Красовский запросил, сколько заявок на размещение киосков мэрия получила в 2022—2023 годах и сколько было отказов, реестр компенсационных мест для размещения киосков и количество отказов предоставлении таких мест, информацию о проведенных аукционах по размещению киосков. Кроме того, до 30 августа администрация должна была дать список профильных чиновников и членов их семей, которых они указывали в декларациях последние два года. «Представьте материалы за 2022—2023 гг. по предоставлению мест для размещения НТО [нестационарных торговых объектов], об изменении схемы размещения НТО, об исключении из схемы размещения НТО, о продлении договоров аренды на размещение НТО, о ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, а также иные документы и сведения в сфере НТО, приказы о назначении на должность и должностные инструкции ответственных лиц за данную работу», — сказано в документе. Источник агентства в горадминистрации утверждает, что одним из поводов для проверки могли послужить обращения в прокуратуру от одного из крупных участников рынка. В жалобах, с примерным содержанием которых знаком собеседник, говорится, в частности, про один мини-рынок на ВИЗе. В конце 2022-го чиновники — из-за грядущего расширения улицы Татищева — исключили его из схемы. Собственнику было предоставлено компенсационное место на пересечении улиц Волгоградской и Ухтомской. Однако через несколько недель совладельцем юрлица, контролирующего объект, стал брат одного из депутатов гордумы. И после этого рынок в схему вернули. Еще один источник уточнил, что договор аренды продлен до 1 апреля 2024 года. Также якобы говорится, что комитет по товарному рынку (КРТ) якобы не разыгрывает места под киоски на аукционах. Причем уже несколько месяцев. Другой собеседник URA.RU в мэрии отметил, что причина этой проверки якобы в том, что Крылову не понравилось, как КТР ранее проверила городская прокуратура под руководством Светланы Кузнецовой. И он отправил своих людей исправлять ошибки. «У Крылова, в частности, есть вопросы к земельному комитету», — поделился инсайдер. Этот комитет курирует как раз Сутягин. Впрочем, источник в его подчинении, заверил, что внимание все-таки приковано к вотчине Ноженко. В пресс-службе мэрии уточнили, что проверка продлится почти месяц. «Проверяется исполнение требований земельного, градостроительного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения и об основах государственного регулирования торговой деятельности. В качестве основания для проверки указаны обращения юридических лиц и публикации в СМИ. Сроки проведения проверки указаны с 28 августа по 26 сентября 2023 года. При этом на данном этапе прокуратурой запрошена информация о действующих муниципальных нормативно-правовых актах, регламентах работы администрации города Екатеринбурга и ряде других документах общего характера. Никакой информации, касающейся конкретных адресов, событий или юридических лиц не запрашивается», — пояснили в горадминистрации. Накануне Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента по теме, демонстрировал спокойствие: «Подготовим все пояснения. Это не первая проверка и не последняя». Четвертый источник добавил, что ожидаются также рейды в районные администрации. Недавно городская Счетная палата проверяла Орджоникидзевскую и Октябрьскую префектуры. И выявила несколько нарушений — например, отказ начислять коммерсантам штрафы и пени, а также отсутствие должного контроля за размещением нелегальных киосков. Интересно, что все это проходит на фоне объединения комитетов по товарному рынку и по бытовому обслуживанию населения. Создаваемый департамент, как считалось ранее, возглавит новый председатель КТР Максим Чаплыгин, назначенный летом по рекомендации вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина. По предварительным данным, на карьерных перспективах Чаплыгина визит прокуроров отразиться не должен. Но лишь по предварительным.