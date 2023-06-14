Из мэрии Екатеринбурга уходит чиновник, обвиненный в срыве поручения Куйвашева

14 июня 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Иван Бескрестнов (справа) возглавлял комитет с декабря 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Иван Бескрестнов написал заявление по собственному. По данным URA.RU, этому предшествовал тяжелый разговор с профильным вице-мэром Дмитрием Ноженко. Он пытался уволить Бескрестнова с осени 2022-го. Ноженко обвинял подчиненного в провалах по выносу незаконных киосков (за этим — особенно в преддверии 300-летия — следит лично губернатор Евгений Куйвашев). Бескрестнов сопротивлялся: подрядчика, близкого к депутату Михаилу Вечкензину, ему навязали сверху — соответственно, и спрос за ужасные показатели должен быть с кого-то другого. В течение следующих месяцев Бескрестнов, говорят, подвергся сразу нескольким дисциплинарным взысканиям. Параллельно комитет начали проверять сотрудники прокуратуры, а Счетная палата наведалась в подотчетное Бескрестнову МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Оттуда спешно уволился протеже Вечкензина Павел Киров. По слухам, вопросы к деятельности комитета стали возникать и у СК (эта информация подтверждения пока не находит). «На фоне всего этого Бескрестнов пошел к Ноженко, чтобы объясниться, но поддержки не нашел. И подал в отставку», — рассказал URA.RU источник. На вопрос корреспондента в мессенджере, правда ли это, Бескрестнов ответил тремя смеющимися эмодзи. Ноженко от комментариев воздержался, пообещав объяснить все чуть позже. Бескрестнов возглавил комитет в декабре 2021-го. Его предшественники — легендарная Елена Чернышева и Наталья Фирстова — уходили так же со скандалом. Преимуществом Бескрестнова при назначении называли удаленность от местных полукриминализованных бизнес-структур (широко представленных на рынке нестационарной торговли), а также выстроенные отношения внутри мэрии и с депутатским корпусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник комитета мэрии Екатеринбурга по товарному рынку Иван Бескрестнов написал заявление по собственному. По данным URA.RU, этому предшествовал тяжелый разговор с профильным вице-мэром Дмитрием Ноженко. Он пытался уволить Бескрестнова с осени 2022-го. Ноженко обвинял подчиненного в провалах по выносу незаконных киосков (за этим — особенно в преддверии 300-летия — следит лично губернатор Евгений Куйвашев). Бескрестнов сопротивлялся: подрядчика, близкого к депутату Михаилу Вечкензину, ему навязали сверху — соответственно, и спрос за ужасные показатели должен быть с кого-то другого. В течение следующих месяцев Бескрестнов, говорят, подвергся сразу нескольким дисциплинарным взысканиям. Параллельно комитет начали проверять сотрудники прокуратуры, а Счетная палата наведалась в подотчетное Бескрестнову МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Оттуда спешно уволился протеже Вечкензина Павел Киров. По слухам, вопросы к деятельности комитета стали возникать и у СК (эта информация подтверждения пока не находит). «На фоне всего этого Бескрестнов пошел к Ноженко, чтобы объясниться, но поддержки не нашел. И подал в отставку», — рассказал URA.RU источник. На вопрос корреспондента в мессенджере, правда ли это, Бескрестнов ответил тремя смеющимися эмодзи. Ноженко от комментариев воздержался, пообещав объяснить все чуть позже. Бескрестнов возглавил комитет в декабре 2021-го. Его предшественники — легендарная Елена Чернышева и Наталья Фирстова — уходили так же со скандалом. Преимуществом Бескрестнова при назначении называли удаленность от местных полукриминализованных бизнес-структур (широко представленных на рынке нестационарной торговли), а также выстроенные отношения внутри мэрии и с депутатским корпусом.