Тюменцам предрекли новую волну похищений детей

13 лет назад в Тюмени исчезла школьница Аня Анисимова, и ее история не станет последней

12 октября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Дети в Тюменской области бесследно пропадают с 1995 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU 12 октября 2010 года в Тюмени по дороге в школу пропала 11-летняя Аня Анисимова: найти ребенка не могут до сих пор. Незадолго до очередной годовщины со дня исчезновения ребенка журналисты URA.RU встретились с Андреем Крамарским. Он в числе первых присоединился к поискам шестиклассницы, а затем основал общественную организацию «За безопасное детство». По прогнозам эксперта, история с исчезновением тюменских детей, которые в регионе пропадают с 1995 года, еще не закончена. В ближайшее время на волю начнут выходить преступники, получившие тюремные сроки за насилие над детьми в начале нулевых. На свободе остается и похититель Ани Анисимовой. Выйти на его след правоохранители там и не смогли. Почему волонтеров и журналистов, которые в первые дни поисков пытались помочь силовикам, обвинили в том, что они помогли уйти преступнику ребенка? И почему в Тюмени пропадают и будут пропадать дети — в материале URA.RU. «Помогите найти Аню Анисимову!» Утром 13 октября на улицах Тюмени появились объявления о пропаже девочки, которая отправилась в школу, но так до нее и не дошла. «Помогите найти Аню Анисимову! 12 октября 2010 года из дома по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 42-а ушла и не вернулась Анисимова Анна Андреевна 1998 года рождения. На вид: 11 лет, низкого роста, телосложение худощавое, лицо овальное, по цвету смуглое, глаза голубые, волосы волнистые, светло-русые», — было указано в одном из сотен объявлений, расклеенных по городу. 4 ноября 2023 года Ане Анисимовой исполнится 25 лет. В октябре 2010 года на улицах Тюмени появились сотни ориентировок на Аню Анисимову Андрей Крамарский Обычный ребенок из обычной семьи Аню можно было назвать среднестатистическим ребенком: воспитывалась в полной семье, хорошо училась, увлекалась спортом и творчеством. 12 октября, перед школой, она созвонилась с мамой и сказала, что собирается на занятия. Больше Наталья Анисимова голос дочери не слышала. Один из одноклассников Ани позже скажет, что видел ее на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской: она разговаривала с мужчиной возле «Жигулей» зеленого цвета. Так у силовиков появилась ориентировка на потенциального похитителя. «Мужчина 35 — 40 лет, рост 170 — 175 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы светлые, короткие, лицо круглое, щеки полные, губы полные, кожа лица не гладкая, бугристая. Управлял автомобилем ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета», — указано в ориентировке преступника. Который так и не был пойман. Трагедия семьи Анисимовых объединила всю Тюмень… На поиски Ани Анисимовой вышли не только многочисленные силовики, но и сотни волонтеров, Среди них был и Андрей Крамарский, который после этой трагической истории основал общественную организацию «За безопасное детство». Название — говорящее. «Спустя день после исчезновения девочки ко мне обратился знакомый оперуполномоченный. Он сказал, что с организацией поисковых работ, мягко говоря, не все хорошо. И я решил подключиться. Оперативно у нас образовался костяк людей, которые занимались поисками. В него вошла и крестная Ани Татьяна Буркова. Мы вышли на связь с родственниками других пропавших детей, объединили вокруг себя волонтеров и начали активные поиски. Даже отчеты писали, которые затем сдавали в следственный отдел на ул. Северной», — вспоминает Андрей Крамарский. Спустя несколько лет после похищения Ани Анисимовой Андрей Крамарский основал общественную организацию «За безопасное детство» Андрей Крамарский … и поссорила силовиков с журналистами История с исчезновением Ани Анисимовой с первых дней широко отрабатывалась в местных СМИ. Журналисты буквально в круглосуточном режиме освещали поиски ребенка. Чем, по словам источника URA.RU, вызвали большое недовольство силовиков: последние считают, что похититель мог отслеживать публикации и корректировать свои действия. «Волонтеры, несомненно, оказали огромную помощь в поисках, но и наделали немало ошибок. К примеру, бывали случаи, когда поисковики дают интервью журналистам и заявляют: сегодня мы будем искать Аню в таком-то районе. Что мешало субъекту, который похитил девочку, отслеживать эти публикации, и менять место дислокации? Ничего. Это как раз та ситуация, когда хотели как лучше, а получилось как всегда», — сообщил инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. Кто похитил Аню Анисимову? Несмотря на приложенные усилия, Аню так и не нашли. Не помогли ни экстрасенсы, ни знаменитый охотник за серийными убийцами Дмитрий Кирюхин, который тоже участвовал в поисках. По словам Андрея Крамарского, изначально рассматривались несколько версий мотивов, которые толкнули злоумышленников на столь тяжелое преступление. Вот основные: Маньяк. Во время поисков Ани Анисимовой выяснилось, что дети в Тюмени пропадают с 1995 года. Более подробно об этом будет сказано ниже;

Во время поисков Ани Анисимовой выяснилось, что дети в Тюмени пропадают с 1995 года. Более подробно об этом будет сказано ниже; Цыгане. По одной из версий, ребенок мог добровольно присоединиться к цыганскому табору и покинуть Тюменскую область;

По одной из версий, ребенок мог добровольно присоединиться к цыганскому табору и покинуть Тюменскую область; Черные трансплантологи. Ходили слухи, что Аню Анисимову могли похитить и вывезти в Казахстан охотники за человеческими органами. По данным источников URA.RU, в правоохранительных структурах считают, что к похищению Ани Анисимовой причастен человек, который ранее уже воровал детей. Но его личность установить не удалось. Похищение — основная версия пропажи тюменских детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU «В самом лучшем городе на свете четверть века пропадают дети» Автор строк, написанных выше — учитель французского языка из Тюмени Наиля Натфуллина. Она написала их после того, как в 2021 году пропала, а затем была найдена убитой восьмилетняя Настя Муравьева. В убийстве и изнасиловании ребенка был признан виновным Виталий Бережной, который получил за совершенные преступления пожизненный срок. Однако долгое время считалось, что похищения девочек — звенья одной цепи. И к этим событиям причастен так называемый «тюменский маньяк». Ведь дети в Тюмени пропадают с 1995 года. Самому старшему из них уже 45 лет, а младшему — 19. Но дожили ли они до этого возраста, доподлинно неизвестно. Список детей, пропавших в Тюменской области начиная с 1995 года URA.RU В Следственном комитете по Тюменской области скрывают информацию о количестве преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних: с 28 июня 2023 года пресс-служба ведомства не ответила ни на один вопрос URA.RU по этому поводу. Тем не менее редакцией в региональное управление СК отправлен очередной, третий по счету, запрос на получение информации. Почему в Тюмени снова будут пропадать дети Андрей Крамарский считает, что в Тюмени снова будут пропадать дети. «У меня есть знакомый, который по долгу службы контактирует с осужденными, скажем так, маньяками. И он спросил у одного из них: вот ты, сидя в тюрьме, чего больше всего ждешь и хочешь? И он ему ответил: больше всего я жду, когда смогу освободиться, тогда я снова смогу убивать. А у него, между прочим, скоро заканчивается срок. Тут еще дело в том, что 11 — 14 лет назад в России был бум арестов преступников по обвинению в педофилии и других преступлениях против детей. И сейчас у них как раз заканчиваются сроки тюремного заключения. К чему это может привести — вопрос открытый. Но прогнозы, на мой взгляд, не самые благоприятные», — уточняет Крамарский. По мнению экспертов, в Тюмени снова могут начаться похищения детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как не попасть в беду По мнению большинства экспертов, обеспечить 100%-ю безопасность детей невозможно: для этого ребенка нужно запереть в квартире и никуда не выпускать. Однако снизить риск посягательств со стороны потенциальных преступников можно, считает Андрей Крамарский. «Есть такая, можно сказать, научная загадка: почему-то среди сотен детей маньяки способны практически безошибочно определить жертву. Ребенка, который наименее защищен в социальном плане, либо обделен вниманием родителей. В первую очередь, нужно разговаривать: объяснять, что современные маньяки — люди далеко не глупые. И уже могут не только позвать ребенка в переулок, чтобы „погладить котенка“. А, например, предложить снять „прикольный TikTok“ и пообещать, что ролик наберет миллионы просмотров. Над безопасностью детей нужно работать комплексно — это 50% успеха. GPS-трекер или браслет — это еще 25%. Увидев такой на руке ребенка, преступник, скорее всего, испугается. Обычный звонок с мобильного родителям после занятий — тоже поможет», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU. Безопасность детей — это большая комплексная работа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эпилог История знает немало примеров, когда трагические ситуации с бесследным исчезновением детей заканчивались хэппи эндом. Так, 1 октября 1999 года, гражданин Беларуси Виктор Моисеенко во время поездки в Москву потерял на вокзале свою 4-летнюю дочь Юлю. Через 20 лет ребенка нашли. Оказалось, девочка попала в приют, а затем ее удочерила одна из российских семей. Со дня исчезновения Ани Анисимовой прошло ровно 13 лет. Родные и близкие пропавшей по-прежнему верят, что она тоже вернется домой, и очень ее ждут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

12 октября 2010 года в Тюмени по дороге в школу пропала 11-летняя Аня Анисимова: найти ребенка не могут до сих пор. Незадолго до очередной годовщины со дня исчезновения ребенка журналисты URA.RU встретились с Андреем Крамарским. Он в числе первых присоединился к поискам шестиклассницы, а затем основал общественную организацию «За безопасное детство». По прогнозам эксперта, история с исчезновением тюменских детей, которые в регионе пропадают с 1995 года, еще не закончена. В ближайшее время на волю начнут выходить преступники, получившие тюремные сроки за насилие над детьми в начале нулевых. На свободе остается и похититель Ани Анисимовой. Выйти на его след правоохранители там и не смогли. Почему волонтеров и журналистов, которые в первые дни поисков пытались помочь силовикам, обвинили в том, что они помогли уйти преступнику ребенка? И почему в Тюмени пропадают и будут пропадать дети — в материале URA.RU. «Помогите найти Аню Анисимову!» Утром 13 октября на улицах Тюмени появились объявления о пропаже девочки, которая отправилась в школу, но так до нее и не дошла. «Помогите найти Аню Анисимову! 12 октября 2010 года из дома по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 42-а ушла и не вернулась Анисимова Анна Андреевна 1998 года рождения. На вид: 11 лет, низкого роста, телосложение худощавое, лицо овальное, по цвету смуглое, глаза голубые, волосы волнистые, светло-русые», — было указано в одном из сотен объявлений, расклеенных по городу. 4 ноября 2023 года Ане Анисимовой исполнится 25 лет. Обычный ребенок из обычной семьи Аню можно было назвать среднестатистическим ребенком: воспитывалась в полной семье, хорошо училась, увлекалась спортом и творчеством. 12 октября, перед школой, она созвонилась с мамой и сказала, что собирается на занятия. Больше Наталья Анисимова голос дочери не слышала. Один из одноклассников Ани позже скажет, что видел ее на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской: она разговаривала с мужчиной возле «Жигулей» зеленого цвета. Так у силовиков появилась ориентировка на потенциального похитителя. «Мужчина 35 — 40 лет, рост 170 — 175 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы светлые, короткие, лицо круглое, щеки полные, губы полные, кожа лица не гладкая, бугристая. Управлял автомобилем ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета», — указано в ориентировке преступника. Который так и не был пойман. Трагедия семьи Анисимовых объединила всю Тюмень… На поиски Ани Анисимовой вышли не только многочисленные силовики, но и сотни волонтеров, Среди них был и Андрей Крамарский, который после этой трагической истории основал общественную организацию «За безопасное детство». Название — говорящее. «Спустя день после исчезновения девочки ко мне обратился знакомый оперуполномоченный. Он сказал, что с организацией поисковых работ, мягко говоря, не все хорошо. И я решил подключиться. Оперативно у нас образовался костяк людей, которые занимались поисками. В него вошла и крестная Ани Татьяна Буркова. Мы вышли на связь с родственниками других пропавших детей, объединили вокруг себя волонтеров и начали активные поиски. Даже отчеты писали, которые затем сдавали в следственный отдел на ул. Северной», — вспоминает Андрей Крамарский. … и поссорила силовиков с журналистами История с исчезновением Ани Анисимовой с первых дней широко отрабатывалась в местных СМИ. Журналисты буквально в круглосуточном режиме освещали поиски ребенка. Чем, по словам источника URA.RU, вызвали большое недовольство силовиков: последние считают, что похититель мог отслеживать публикации и корректировать свои действия. Кто похитил Аню Анисимову? Несмотря на приложенные усилия, Аню так и не нашли. Не помогли ни экстрасенсы, ни знаменитый охотник за серийными убийцами Дмитрий Кирюхин, который тоже участвовал в поисках. По словам Андрея Крамарского, изначально рассматривались несколько версий мотивов, которые толкнули злоумышленников на столь тяжелое преступление. Вот основные: органами. По данным источников URA.RU, в правоохранительных структурах считают, что к похищению Ани Анисимовой причастен человек, который ранее уже воровал детей. Но его личность установить не удалось. «В самом лучшем городе на свете четверть века пропадают дети» Автор строк, написанных выше — учитель французского языка из Тюмени Наиля Натфуллина. Она написала их после того, как в 2021 году пропала, а затем была найдена убитой восьмилетняя Настя Муравьева. В убийстве и изнасиловании ребенка был признан виновным Виталий Бережной, который получил за совершенные преступления пожизненный срок. Однако долгое время считалось, что похищения девочек — звенья одной цепи. И к этим событиям причастен так называемый «тюменский маньяк». Ведь дети в Тюмени пропадают с 1995 года. Самому старшему из них уже 45 лет, а младшему — 19. Но дожили ли они до этого возраста, доподлинно неизвестно. Почему в Тюмени снова будут пропадать дети Андрей Крамарский считает, что в Тюмени снова будут пропадать дети. «У меня есть знакомый, который по долгу службы контактирует с осужденными, скажем так, маньяками. И он спросил у одного из них: вот ты, сидя в тюрьме, чего больше всего ждешь и хочешь? И он ему ответил: больше всего я жду, когда смогу освободиться, тогда я снова смогу убивать. А у него, между прочим, скоро заканчивается срок. Тут еще дело в том, что 11 — 14 лет назад в России был бум арестов преступников по обвинению в педофилии и других преступлениях против детей. И сейчас у них как раз заканчиваются сроки тюремного заключения. К чему это может привести — вопрос открытый. Но прогнозы, на мой взгляд, не самые благоприятные», — уточняет Крамарский. Как не попасть в беду По мнению большинства экспертов, обеспечить 100%-ю безопасность детей невозможно: для этого ребенка нужно запереть в квартире и никуда не выпускать. Однако снизить риск посягательств со стороны потенциальных преступников можно, считает Андрей Крамарский. «Есть такая, можно сказать, научная загадка: почему-то среди сотен детей маньяки способны практически безошибочно определить жертву. Ребенка, который наименее защищен в социальном плане, либо обделен вниманием родителей. В первую очередь, нужно разговаривать: объяснять, что современные маньяки — люди далеко не глупые. И уже могут не только позвать ребенка в переулок, чтобы „погладить котенка“. А, например, предложить снять „прикольный TikTok“ и пообещать, что ролик наберет миллионы просмотров. Над безопасностью детей нужно работать комплексно — это 50% успеха. GPS-трекер или браслет — это еще 25%. Увидев такой на руке ребенка, преступник, скорее всего, испугается. Обычный звонок с мобильного родителям после занятий — тоже поможет», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU. Эпилог История знает немало примеров, когда трагические ситуации с бесследным исчезновением детей заканчивались хэппи эндом. Так, 1 октября 1999 года, гражданин Беларуси Виктор Моисеенко во время поездки в Москву потерял на вокзале свою 4-летнюю дочь Юлю. Через 20 лет ребенка нашли. Оказалось, девочка попала в приют, а затем ее удочерила одна из российских семей. Со дня исчезновения Ани Анисимовой прошло ровно 13 лет. Родные и близкие пропавшей по-прежнему верят, что она тоже вернется домой, и очень ее ждут.