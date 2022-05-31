В Тюменской области все еще не найдены 17 исчезнувших детей

В День защиты детей вспоминаем каждого и узнаем, как не допустить повторения трагедий

01 июня 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Самому раннему нераскрытому случаю исчезновения ребенка в Тюменской области уже 27 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начиная с 1995 года в Тюменской области пропали без вести и все еще не найдены 17 несовершеннолетних. Десять девочек и семь мальчиков пропали в разные периоды. Самому старшему из них уже 44 года, самому младшему — 18. Но дожили ли они до этих лет, доподлинно неизвестно. В Международный день защиты детей URA.RU вспоминает каждого тюменского ребенка, так и не вернувшегося домой, и рассказывает, что нужно делать, чтобы не допустить повторения этих историй. Юлия Расковалова, пропала 6 мая 1995 года Фото: МВД РФ Первая в печальном списке Юлия Расковалова. Она пропала 6 мая 1995 года в Тюмени. Тогда девочке было 15 лет. В ориентировке немного информации: упоминается прическа — подросток ходила с обесцвеченной челкой. Одета Юлия была в кожаную куртку, юбку с разрезом и лакированные туфельки. Через три дня пропавшей должно исполниться 43 года. Но отметит ли она свой день рождения в этом году — никто не знает. Спустя полгода после Юлии Расковаловой ушел из дома и не вернулся Дмитрий Хомутинин. Произошло это в селе Ярково. Ему было 17 лет, сейчас — 44. Худощавый подросток с оттопыренными ушами и шрамом на подбородке пропал без вести, и все еще не найден. В праздничный день 1 мая 1996 года ушла из дома и не вернулась Елена Квит. В ориентировке не сказано, в каком населенном пункте пропала 15-летняя девочка. Зато указано, что на голове у нее два послеоперационных шрама, а одета Елена была в голубую кофту. В этом году ей исполняется 42 года. Новость по теме Родные пропавших в Тюмени детей рассказали подробности трагедий 16-летняя Любовь Симонова, исчезла днем 30 мая 1997 года в Тюмени. Известно, что она возвращалась от подруги, но домой так и не дошла. Веснушчатая черноволосая голубоглазая девчонка, с родимым пятном чуть ниже пупка, в юбке и блузке — такой ее последний раз видели родные и знакомые. В 2021 году в программе у Андрея Малахова мама девочки рассказывала, что после исчезновения дочки некто требовал с семьи пять миллионов рублей. Деньги собрали, но за ними никто не пришел. Спустя без малого год после Симоновой (в августе 1998-го) в Ишимском районе пропала Асель Желубаева. Ей было 17 лет, из особых примет — два послеоперационных шрама «с левой и правой стороны». Конкретное расположение отметин не указано. В день исчезновения Асель была особо нарядно одета — платье с цветочной вышивкой, красный плащ, белые туфли на платформе… Ирина Касьянова, пропала 30 октября 1998 года Фото: МВД РФ Через два месяца бесследно пропала Ирина Касьянова. 13-летняя девочка не вернулась домой в конце октября 1998 года. Из примет — картавость и родинка на груди. Ира любила быть яркой: на ней была фиолетовая куртка, красная блузка и белый кашемировый берет. В апреле 1999 года пропала Алена Соловьева из поселка Сетево Тобольского района. Ей было 9 лет, сейчас — уже 32. Одета девочка была схоже с предыдущей разыскиваемой: сиреневый пуховик, красная кофточка. Спустя восемь месяцев, в середине декабря 1999-го, в Тюмени исчезает Алена Имамова. Ей 12 лет, одета девочка была во все черное: шубку, сапоги, короткую шелковую юбку, льняную кофточку. На голове — пушистая шапка из песца, с «помпушками». У Алены больше особых примет, чем у всех предыдущих: рубец на подбородке, родинка на левой щеке, левый глаз — косит. Но это не помогло найти ребенка. В интервью различным СМИ мама Алены категорически отрицала, что ее дочь могла сбежать из дома. Девочка была ответственной, и очень любила свою семью. Юра Подворняк, пропал 9 мая 2000 года Фото: МВД РФ Самым юным пропавшим стал Юра Подворняк из села Сорокино, ему было всего пять лет. Он исчез уже в новом тысячелетии, 9 мая 2000 года. Мальчик пошел в лес деревни Воскресенка. Светловолосый голубоглазый ребенок в желтой полосатой шапке «под тигра» и сиреневой куртке больше не вернулся домой. Бесследно исчез и тюменец Евгений Тюрин, за пять дней до своего 17-го дня рождения, в сентябре 2002 года. Синяя рубашка, темные брюки, белые кроссовки — вот и все приметы, по которым искали и ищут подростка последние 20 лет. 17 лет было и следующему пропавшему, Алексею Шахтарину. Он тоже был из Тюмени. Темноволосый парень с короткой стрижкой и светлыми глазами, в черной куртке, темно-синих джинсах и черных туфлях — из толпы его выделял лишь ожог под левым глазом. Алексея ищут с октября 2004 года. На ориентировке Лилии Халиковой, пропавшей в июне 2006 года, как будто бы совсем маленькая девочка. Тем не менее, ребенку на момент исчезновения было почти 13 лет. Она имела проблемы со здоровьем — частичное нарушение слуха и зрения. Лилия ушла из дома в селе Нижняя Тавда. Косичка, синие сережки в ушах, желтая кофточка, черная юбка. Ориентиром в поиске девочки стали сумочка и пакет, отдельно описанные силовиками. В первой находились самодельные цепочки, а в пакете — одежда, свидетельство о рождении и медицинский полис. Кирилл Петров, пропал 5 июня 2007 года Фото: МВД РФ Семилетний Кирилл Петров исчез в селе Киево Ялуторовского района 5 июня 2007 года. В его одежде, как и у многих предыдущих пропавших, имелись яркие пятна: оранжевые и фиолетовые полоски на черном спортивном трико. Следующим исчезнувшим стал Эдуард Элимбаев. Его поиски начали в Тюмени в ноябре 2008 года, после того как восьмилетний мальчик не вернулся домой из школы, на спортивной площадке которой его видели последний раз. Информации о ребенке в ориентировке немного: темноглазый брюнет, одетый в серую куртку и черные джинсы, темно-синюю шапочку. Исчезновения двух следующих детей — Насти Ложкиной и Ани Анисимовой, являются самыми резонансными для Тюменской области. Говоря о пропавших детях, чаще всего вспоминают именно их — погодок, очень похожих друг на друга внешне. Анастасия Ложкина, пропала 15 августа 2009 года Фото: МВД РФ Анастасия Ложкина исчезла 15 августа 2009 года, в возрасте 12 лет. По данным свидетелей, девочка села в светлый автомобиль, больше ее никто не видел. Произошло это в селе Луговом. Аня Анисимова пропала 12 октября 2010 года в Тюмени. Она будто растворилась в воздухе по пути в школу на Садовой, на перекрестке возле Дома Обороны. Ей было почти 12 лет. Исчезновение Анисимовой окутано различными историями. Так, в социальных сетях, тюменцы вспоминают, что после пропажи девочки милиция активно проверяла все зеленые «Жигули» в городе. Якобы преступник, похитивший девочку, был на таком автомобиле. «Помню практически каждую машину тормозили. У нас была темно-зеленая машина, но марки другой, и то досмотр устраивали, раз стояла всегда рядом с домом. Как раз от школы 500 метров», — написала в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Анастасия Икс. Анна Анисимова, пропала 12 октября 2010 года Фото: МВД РФ В программе «Прямой эфир» еще одной загадочной историей поделилась подруга семьи Анисимовых. По ее словам, удалось найти телефон Ани. В детализации звонков был обнаружен номер приемной местного чиновника. С него звонили девочке, и она на него перезванивала. Однако следствие не нашло ничего подозрительного в этой информации. Замыкает список пропавших Руслан Капшанов. 13-летний подросток исчез в Тобольске 24 февраля 2017 года. Нос с горбинкой, черные волосы, карие глаза. Отдельно оговаривается, что мальчик бледен. Он был одет в красно-синюю куртку, джинсы и синюю кофту. При себе у подростка был телефон, но это поискам не помогло. Новость по теме В Тюмени разыскивают исчезнувшего ребенка. Фото Новый пропавший в Тюмени С 29 мая в Тюмени разыскивают 12-летнего подростка. Мальчик пропал в микрорайоне Войновка: ушел из дома среди дня и исчез. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры, на момент публикации материала информация об обнаружении ребенка не поступала. Его имени нет в базах пропавших на сайтах МВД и следственного комитета. Пропала, но была обнаружена мертвой Список бесследно исчезнувших детей могла продолжить Настя Муравьева, пропавшая в Тюмени 30 июня 2021 года. Однако тело восьмилетней школьницы нашли в коробке на берегу озера на Лесобазе 19 августа. Вскоре задержали и ее предполагаемого убийцу — бывшего полицейского Виталия Бережного, первый суд над которым состоялся 16 мая 2022 года. Осенью прошлого года это убийство всколыхнуло в общественности воспоминания о всех детях, которые пропадали в Тюмени за последние 20 лет. О исчезнувших тюменцах говорили на федеральном телевидении, а известная журналистка Саша Сулим сняла документальный фильм. Поисками девочки занимался Евгений Карчевский — следователь, поймавший ангарского маньяка Попкова Фото: Денис Моргунов © URA.RU После дела Муравьевой на сайте МВД наконец появился список пропавших детей из Тюменской области, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о всех детях, которых в Тюмени ищут с 1997 года. Также областные власти оснастили район Лесобазы дополнительным видеонаблюдением. Среди тюменцев бытует версия, что пропадавшие с 1997 года в городе дети стали жертвой некого маньяка. По мнению профайлера Дмитрия Кирюхина, преступник все еще не пойман, так как в России нет алгоритма расследования подобных преступлений. URA.RU направило запрос в управление следственного комитета РФ по Тюменской области. Мы попросили рассказать, как продвигаются поиски пропавших много лет назад детей. Ответ ожидается. На случай похищения в телефоне ребенка должны быть «маячок» и «тревожная кнопка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что делать, чтобы ваш ребенок не стал следующим О том, как максимально обезопасить ребенка от пропажи, URA.RU узнало у регионального представителя поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области Станислава Башмакова. Он перечислил несколько действенных способов: не терять доверительных отношений с ребенком: чаще разговаривать, давать ему чувство безопасности внутри семьи;

отработать маршрут в школу (секции и так далее): сначала вместе, а затем — держась чуть поодаль, и наблюдая, как ребенок справляется сам;

следить, чтобы телефон ребенка всегда был заряжен, а на балансе были средства;

установить на гаджет отслеживающие программы, с возможностью нажатия «тревожной кнопки»;

объяснить недопустимость прогулок в опасных местах: стройках, гаражах, у водоемов и так далее;

вшить в верхнюю одежду или разложить по карманам записки с контактами родителей. Помнить их ребенок должен и наизусть. «Еще один важный момент — это объяснить, что не нужно говорить с незнакомцами, под каким бы предлогом они не обращались. Несовершеннолетний никогда не сможет помочь с проблемой, с которой не справился взрослый», — отметил Станислав Башмаков. Если ребенок все же пропал, то обращаться за помощью в его поисках нужно сразу. Промедление недопустимо. Близкие должны в кратчайшие сроки позвонить в полицию и поисковикам. С «Лиза Алерт» круглосуточно можно связаться по номеру 8-800-700-54-52. Родители должны принять все меры для безопасности детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Однажды к нам обратилась мама девочки, сказала, что дочь пропала. Мы мобилизовались, но через пять минут она перезвонила и сказала, что нашла ребенка спящей дома — не заметила под одеялом. Не стоит бояться причинить кому-то неудобства, и от того выжидать. Мы будем только счастливы, если все поиски будут заканчиваться так, как в данном случае», — уверяет Башмаков. С начала 2022 года тюменские поисковики «Лиза Алерт» приняли заявки о пропаже 18 детей. Все они были найдены живыми и здоровыми. Чаще всего потеряшки просто заигрывались, а их телефоны — садились. Были и случаи «бегунков», которые пропадали из-за непонимания в семье. Как отметил руководитель волонтеров, поисковики могут помочь в проведении профилактических бесед о безопасности с несовершеннолетними — в детских лагерях и школах. Инициаторами могут стать как педагоги, так и родители. Мероприятия проводятся безвозмездно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Начиная с 1995 года в Тюменской области пропали без вести и все еще не найдены 17 несовершеннолетних. Десять девочек и семь мальчиков пропали в разные периоды. Самому старшему из них уже 44 года, самому младшему — 18. Но дожили ли они до этих лет, доподлинно неизвестно. В Международный день защиты детей URA.RU вспоминает каждого тюменского ребенка, так и не вернувшегося домой, и рассказывает, что нужно делать, чтобы не допустить повторения этих историй. Первая в печальном списке Юлия Расковалова. Она пропала 6 мая 1995 года в Тюмени. Тогда девочке было 15 лет. В ориентировке немного информации: упоминается прическа — подросток ходила с обесцвеченной челкой. Одета Юлия была в кожаную куртку, юбку с разрезом и лакированные туфельки. Через три дня пропавшей должно исполниться 43 года. Но отметит ли она свой день рождения в этом году — никто не знает. Спустя полгода после Юлии Расковаловой ушел из дома и не вернулся Дмитрий Хомутинин. Произошло это в селе Ярково. Ему было 17 лет, сейчас — 44. Худощавый подросток с оттопыренными ушами и шрамом на подбородке пропал без вести, и все еще не найден. В праздничный день 1 мая 1996 года ушла из дома и не вернулась Елена Квит. В ориентировке не сказано, в каком населенном пункте пропала 15-летняя девочка. Зато указано, что на голове у нее два послеоперационных шрама, а одета Елена была в голубую кофту. В этом году ей исполняется 42 года. 16-летняя Любовь Симонова, исчезла днем 30 мая 1997 года в Тюмени. Известно, что она возвращалась от подруги, но домой так и не дошла. Веснушчатая черноволосая голубоглазая девчонка, с родимым пятном чуть ниже пупка, в юбке и блузке — такой ее последний раз видели родные и знакомые. В 2021 году в программе у Андрея Малахова мама девочки рассказывала, что после исчезновения дочки некто требовал с семьи пять миллионов рублей. Деньги собрали, но за ними никто не пришел. Спустя без малого год после Симоновой (в августе 1998-го) в Ишимском районе пропала Асель Желубаева. Ей было 17 лет, из особых примет — два послеоперационных шрама «с левой и правой стороны». Конкретное расположение отметин не указано. В день исчезновения Асель была особо нарядно одета — платье с цветочной вышивкой, красный плащ, белые туфли на платформе… Через два месяца бесследно пропала Ирина Касьянова. 13-летняя девочка не вернулась домой в конце октября 1998 года. Из примет — картавость и родинка на груди. Ира любила быть яркой: на ней была фиолетовая куртка, красная блузка и белый кашемировый берет. В апреле 1999 года пропала Алена Соловьева из поселка Сетево Тобольского района. Ей было 9 лет, сейчас — уже 32. Одета девочка была схоже с предыдущей разыскиваемой: сиреневый пуховик, красная кофточка. Спустя восемь месяцев, в середине декабря 1999-го, в Тюмени исчезает Алена Имамова. Ей 12 лет, одета девочка была во все черное: шубку, сапоги, короткую шелковую юбку, льняную кофточку. На голове — пушистая шапка из песца, с «помпушками». У Алены больше особых примет, чем у всех предыдущих: рубец на подбородке, родинка на левой щеке, левый глаз — косит. Но это не помогло найти ребенка. В интервью различным СМИ мама Алены категорически отрицала, что ее дочь могла сбежать из дома. Девочка была ответственной, и очень любила свою семью. Самым юным пропавшим стал Юра Подворняк из села Сорокино, ему было всего пять лет. Он исчез уже в новом тысячелетии, 9 мая 2000 года. Мальчик пошел в лес деревни Воскресенка. Светловолосый голубоглазый ребенок в желтой полосатой шапке «под тигра» и сиреневой куртке больше не вернулся домой. Бесследно исчез и тюменец Евгений Тюрин, за пять дней до своего 17-го дня рождения, в сентябре 2002 года. Синяя рубашка, темные брюки, белые кроссовки — вот и все приметы, по которым искали и ищут подростка последние 20 лет. 17 лет было и следующему пропавшему, Алексею Шахтарину. Он тоже был из Тюмени. Темноволосый парень с короткой стрижкой и светлыми глазами, в черной куртке, темно-синих джинсах и черных туфлях — из толпы его выделял лишь ожог под левым глазом. Алексея ищут с октября 2004 года. На ориентировке Лилии Халиковой, пропавшей в июне 2006 года, как будто бы совсем маленькая девочка. Тем не менее, ребенку на момент исчезновения было почти 13 лет. Она имела проблемы со здоровьем — частичное нарушение слуха и зрения. Лилия ушла из дома в селе Нижняя Тавда. Косичка, синие сережки в ушах, желтая кофточка, черная юбка. Ориентиром в поиске девочки стали сумочка и пакет, отдельно описанные силовиками. В первой находились самодельные цепочки, а в пакете — одежда, свидетельство о рождении и медицинский полис. Семилетний Кирилл Петров исчез в селе Киево Ялуторовского района 5 июня 2007 года. В его одежде, как и у многих предыдущих пропавших, имелись яркие пятна: оранжевые и фиолетовые полоски на черном спортивном трико. Следующим исчезнувшим стал Эдуард Элимбаев. Его поиски начали в Тюмени в ноябре 2008 года, после того как восьмилетний мальчик не вернулся домой из школы, на спортивной площадке которой его видели последний раз. Информации о ребенке в ориентировке немного: темноглазый брюнет, одетый в серую куртку и черные джинсы, темно-синюю шапочку. Исчезновения двух следующих детей — Насти Ложкиной и Ани Анисимовой, являются самыми резонансными для Тюменской области. Говоря о пропавших детях, чаще всего вспоминают именно их — погодок, очень похожих друг на друга внешне. Анастасия Ложкина исчезла 15 августа 2009 года, в возрасте 12 лет. По данным свидетелей, девочка села в светлый автомобиль, больше ее никто не видел. Произошло это в селе Луговом. Аня Анисимова пропала 12 октября 2010 года в Тюмени. Она будто растворилась в воздухе по пути в школу на Садовой, на перекрестке возле Дома Обороны. Ей было почти 12 лет. Исчезновение Анисимовой окутано различными историями. Так, в социальных сетях, тюменцы вспоминают, что после пропажи девочки милиция активно проверяла все зеленые «Жигули» в городе. Якобы преступник, похитивший девочку, был на таком автомобиле. «Помню практически каждую машину тормозили. У нас была темно-зеленая машина, но марки другой, и то досмотр устраивали, раз стояла всегда рядом с домом. Как раз от школы 500 метров», — написала в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Анастасия Икс. В программе «Прямой эфир» еще одной загадочной историей поделилась подруга семьи Анисимовых. По ее словам, удалось найти телефон Ани. В детализации звонков был обнаружен номер приемной местного чиновника. С него звонили девочке, и она на него перезванивала. Однако следствие не нашло ничего подозрительного в этой информации. Замыкает список пропавших Руслан Капшанов. 13-летний подросток исчез в Тобольске 24 февраля 2017 года. Нос с горбинкой, черные волосы, карие глаза. Отдельно оговаривается, что мальчик бледен. Он был одет в красно-синюю куртку, джинсы и синюю кофту. При себе у подростка был телефон, но это поискам не помогло. Новый пропавший в Тюмени С 29 мая в Тюмени разыскивают 12-летнего подростка. Мальчик пропал в микрорайоне Войновка: ушел из дома среди дня и исчез. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры, на момент публикации материала информация об обнаружении ребенка не поступала. Его имени нет в базах пропавших на сайтах МВД и следственного комитета. Пропала, но была обнаружена мертвой Список бесследно исчезнувших детей могла продолжить Настя Муравьева, пропавшая в Тюмени 30 июня 2021 года. Однако тело восьмилетней школьницы нашли в коробке на берегу озера на Лесобазе 19 августа. Вскоре задержали и ее предполагаемого убийцу — бывшего полицейского Виталия Бережного, первый суд над которым состоялся 16 мая 2022 года. Осенью прошлого года это убийство всколыхнуло в общественности воспоминания о всех детях, которые пропадали в Тюмени за последние 20 лет. О исчезнувших тюменцах говорили на федеральном телевидении, а известная журналистка Саша Сулим сняла документальный фильм. После дела Муравьевой на сайте МВД наконец появился список пропавших детей из Тюменской области, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о всех детях, которых в Тюмени ищут с 1997 года. Также областные власти оснастили район Лесобазы дополнительным видеонаблюдением. Среди тюменцев бытует версия, что пропадавшие с 1997 года в городе дети стали жертвой некого маньяка. По мнению профайлера Дмитрия Кирюхина, преступник все еще не пойман, так как в России нет алгоритма расследования подобных преступлений. URA.RU направило запрос в управление следственного комитета РФ по Тюменской области. Мы попросили рассказать, как продвигаются поиски пропавших много лет назад детей. Ответ ожидается. Что делать, чтобы ваш ребенок не стал следующим О том, как максимально обезопасить ребенка от пропажи, URA.RU узнало у регионального представителя поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области Станислава Башмакова. Он перечислил несколько действенных способов: «Еще один важный момент — это объяснить, что не нужно говорить с незнакомцами, под каким бы предлогом они не обращались. Несовершеннолетний никогда не сможет помочь с проблемой, с которой не справился взрослый», — отметил Станислав Башмаков. Если ребенок все же пропал, то обращаться за помощью в его поисках нужно сразу. Промедление недопустимо. Близкие должны в кратчайшие сроки позвонить в полицию и поисковикам. С «Лиза Алерт» круглосуточно можно связаться по номеру 8-800-700-54-52. «Однажды к нам обратилась мама девочки, сказала, что дочь пропала. Мы мобилизовались, но через пять минут она перезвонила и сказала, что нашла ребенка спящей дома — не заметила под одеялом. Не стоит бояться причинить кому-то неудобства, и от того выжидать. Мы будем только счастливы, если все поиски будут заканчиваться так, как в данном случае», — уверяет Башмаков. С начала 2022 года тюменские поисковики «Лиза Алерт» приняли заявки о пропаже 18 детей. Все они были найдены живыми и здоровыми. Чаще всего потеряшки просто заигрывались, а их телефоны — садились. Были и случаи «бегунков», которые пропадали из-за непонимания в семье. Как отметил руководитель волонтеров, поисковики могут помочь в проведении профилактических бесед о безопасности с несовершеннолетними — в детских лагерях и школах. Инициаторами могут стать как педагоги, так и родители. Мероприятия проводятся безвозмездно.