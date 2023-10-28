«Бюджет на 2024 год — военный»

Что ждет выплаты и пенсии — в интервью замглавы фракции «Единая Россия» Исаева

28 октября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Андрей Исаев рассказал URA.RU об отношении «Единой России» к проекту Федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Проект Федерального бюджета на 2024 год плановый период 2025—2026 годов — военный. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, однако все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме. Об этом в интервью URA.RU заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Наметился устойчивый рост российской экономики, отметил Исаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Федеральные бюджеты прошлых лет называли исключительно социальными. Как по мнению «Единой России» можно охарактеризовать бюджет на 2024 год? — Бюджет военный — этого мы не скрываем. Расходы на оборону и безопасность возрастают резко, потому что условие выживания нашей страны — это наша победа. При этом бюджет остается социальным. Все социальные обязательства государства выполняются в полном объеме. Статья по теме Регионы России получат меньше денег из бюджета У нас запланирована индексация пенсий, индексация всех видов пособий, индексация материнского капитала, социальные обязательства еще и расширяются. Напомню, что с 1 января на 18,5 процента будет повышен МРОТ. Это коснется 4 млн 800 тысяч человек. Это толчок к повышению зарплат в бюджетной сфере. Также примем закон о занятости. Мы вводим правило о том, что пособия по безработице должны индексироваться ежегодно с 1 февраля. Огромные средства будут заложены на социальную интеграцию новых территорий. С 29 февраля закончится переходный период, все перейдут на российскую пенсионную систему. С 1 января там начнет работать система социального контракта. Реализуется ряд проектов, которые были запланированы в довоенное время. Например, полная модернизация центров занятости. В этом году 550 центров занятости модернизировали, и несколько сотен будет модернизировано в ближайшие три года. Сейчас ведем переговоры с правительством по поправкам в проект бюджета. Был пилотный проект — система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Он реализовывался в 30 регионах. С Нового года он будет реализовываться на всей территории страны. Поэтому согласиться с тем, что в ущерб военным вопросам принесены все остальные задачи, которые стоят перед страной, невозможно. В новом проекте Федерального бюджета выросли расходы на военную сферу Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Общие расходы на оборону в новом проекте бюджета выросли до 6 процентов ВВП, то есть это 10,77 триллиона рублей. В 2023 году на эти цели выделено около 6,4 триллиона. Почему, по мнению фракции, военные расходы не были увеличены еще годом ранее? — Есть несколько причин, в том числе политические. Тогда не знали, когда все закончится, и на сколько потребуются оборонные расходы. Было непонятно, насколько сможет адаптироваться наша экономика. Из того, что мы заложим дополнительные деньги той же оборонной промышленности, не следует, что она эти деньги сможет освоить. Нужно было дать время. Этот год ушел на адаптацию оборонных предприятий к новой ситуации. Выяснилось, что самая большая проблема для них — это, конечно, кадровый ресурс. Они научились с ней справляться. Они начали привлекать кадры за счет роста заработной платы, завели свои ипотечные программы. Сейчас, когда они адаптировались, мы понимаем, во что эти деньги будут вложены. — А экономика в целом? Осенью 2022 года, когда принимался бюджет на 2023 год, еще не было понимания, что будет с экономикой, сможет ли она адаптироваться к вызовам. Сейчас президент и правительство говорят о том, что экономика восстановилась. Так ли это? — Действительно, есть реальный рост промышленного производства. Он виден на всех предприятиях. Когда мы обсуждали прошлогодний бюджет, я встречался с директорами ряда предприятий. Они жаловались на проблемы, которые там возникают. Сейчас ни одной жалобы нет. Налажены сети и параллельные импорты, и во многом импортозамещение. Исаев назвал два «локомотива» российской промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда мы принимали предыдущий бюджет, в экономике был спад. Предполагалось, что падение составит 18-20% ВВП. Говорили, что будет 20 млн безработных, и для этого были предпосылки. Ожидалось, что закроются и уйдут от нас иностранные компании. На них в тот момент работало 2 млн человек. Выручка этих компаний, по состоянию на конец 2021 года, была 35 трлн рублей, то есть больше бюджета страны. Соответственно, их уход мы оценивали как определенное потрясение. Но к концу 2022 — в начале 2023 года с нашего рынка ушли далеко не все, а в тех отраслях, где зарубежные компании уходили, бизнес подхватывали наши и сохраняли производства. Можно сказать уверенно, что в экономике нас наметился устойчивый рост. — Вы говорите про рост промышленности. А какие сферы растут наиболее активно? — Военная отрасль — очень хороший триггер для запуска промышленности. Они выпускают конечную, очень сложную продукцию. Чтобы военное предприятие выпустило свой конечный продукт, оно должно загрузить металлургов, машиностроителей, текстильные отрасли. Плюс еще новые регионы, где необходимо восстанавливать инфраструктуру. Они сейчас, как два локомотива, тащат все остальное производство в стране. — Во фракции видят ли какие-то болевые точки, сложности в проекте бюджета? Или он ожидаемо сверстан в соответствии с теми задачами, которые стоят перед страной? Сложность проекта Федерального бюджета в том, что он дефицитный, считает Исаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Федеральный бюджет был ожидаемо сверстан в соответствии с задачами, но сложности, безусловно, есть. Самая серьезная — это то, что бюджет является дефицитным. Второй год подряд и на протяжении всей трехлетки у нас будет дефицитный бюджет. Мы десятилетиями жили в условиях профицита. Что такое профицитный бюджет? Это значит, что мы готовы к любым неожиданностям — всегда появлялись дополнительные ресурсы для того, чтобы добавить в те или иные отрасли. У нас есть ресурсы, валютные резервы и Фонд национального благосостояния, но наличие дефицита создает определенное напряжение. Надо более рационально расходовать деньги, нельзя допускать ситуации, когда деньги выделены и в казначействе лежат до конца года. Это повышает требования к объектам, которые будут строиться. Во-первых, мы должны более рачительно эти ресурсы распределить, определяя то, что первоочередное и важное. Во-вторых, следить за тем, чтобы они реально расходовались. Это, пожалуй, самая большая сложность этого федерального бюджета. — В России более 10 регионов, в которых долговая нагрузка превышает 70%. Предусмотрена ли какая-то поддержка со стороны федерации этим субъектам для снижения долга? Правительство продлит механизм замещения коммерческих кредитов регионов на бюджетные Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Основная мера, которую сейчас предлагает правительство и которая будет продлена, — это замещение коммерческих кредитов бюджетными. Также в 2024 году будут предоставлены инвестиционные кредиты. Регион должен выбрать какой-то проект, на который сможет получить кредит: строительство чего-то, реконструкция — то, что должно в дальнейшем помочь ему собирать больше налогов. Удмуртия, например, выбрала международный аэропорт, потому что хочет сделать ставку на развитие туризма. Мы определили 10 регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительный деньги, и с ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности. Как и в прошлом году, средства получат Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Псковская область, Адыгея. Так что политика поддержки регионов будет продолжена. Исаев подчеркнул, что кабмин не может списать коммерческий долг региона, но он может списать бюджетный долг Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Ранее правительство утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 12 регионов. Насколько помогают подобные меры? — Кабмин находится в такой ситуации, что не может закрыть коммерческий долг, потому что это прямые отношения между банком и регионом, но он может списать бюджетный долг. Однако есть риски, что, если все спишут, регион начнет заново наращивать долги. Поэтому правительство хочет каким-то образом обусловить это списание действиями региона, которые приведут к тому, что в дальнейшем долг образоваться не будет. В целом позиция идеологически правильная, но в ситуации с каждым конкретным регионом надо разбираться, не чрезмерны ли требования. Новость по теме Пермскому краю спишут долг по бюджетным кредитам на семь миллионов рублей — В 2024 году, согласно прогнозу, доходы федерального бюджета составят 35 триллионов рублей. В 2025 году эта сумма падает до 33,5 триллиона, а в 2026 году — чуть более 34 триллионов. Как вы оцениваете, эта сумма завышена или реальна? — Мы считаем ее достаточно реальной. Сейчас на мировом рынке идет тренд восходящего роста цен на углеводороды. Это отражается в бюджете 2024 года. Можем ожидать за счет рецессии, которая начинается на Западе, некоторое проседание в 2025 году — это отражено в доходах. Но параллельно с этим будут расти ненефтегазовые доходы бюджета. Во-первых, устойчиво развивается сельское хозяйство и расширяется экспортный потенциал сельского хозяйства. Во-вторых, у нас активно растет промышленное производство. Средства на строительство соцобъектов в Федеральном бюджете будут отражены ко второму чтению Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета 2024 года станет минимальной с 2007 года, а по направлению «Социальная политика» минимальной с 2011 года. Что это может означать для жителей страны? — В бюджете, который Дума рассмотрела в первом чтении, не указаны суммы на строительство социальных объектов. Эти суммы будут указаны ко второму чтению. Еще один важный момент, который касается уже дальнейших трехлеток — национальные проекты заканчиваются в 2024. Это значит, чисто юридически правительство не могло внести никаких расходов по нацпроектам на 2025 и 2026 годы, потому что неизвестно, будут они или нет. В 2024 году состоятся выборы, и президент должен будет определить дальнейшую судьбу нацпроектов. Что-то останется, что-то модернизируется, появятся какие-то новые проекты. Когда это решение будет принято, средства найдутся на их реализацию. В России могут появиться нацпроекты, посвященные промышленному производству Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Какие новые национальные проекты могут появиться? — Могут появиться проекты, связанные с развитием промышленного производства. Если мы переориентируемся на Восток в торговле, то нам надо расширять возможности торговых путей, потому что сейчас есть один только Транссиб. По нему из Китая, Северной Кореи идет огромное количество грузов. Там необходимо расширять возможности перевозок. Россия входит в очень сложный период, считает Исаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Сейчас остро стоит вопрос демографии. Будут ли такие проекты? По демографии — да. Мы вступаем в очень сложный период, поскольку работающим становится поколение, которое родилось в 90-е годы. Мы помним, что в этот период закрывались детские сады, были полупустые классы в школах. Это, наверное, наиболее малочисленное поколение за последние десятилетия. Из этого надо как-то выходить. Думаю, что будут пути облегчения въезда сюда и адаптации русскоговорящих граждан из других стран. Неизбежно встает вопрос о повышении производительности труда. В Государственной думе обсуждается проект Федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Госдума готовится к рассмотрению бюджета во втором чтении. Планирует ли «Единая Россия» предложить в него какие-то дополнения и правки? — Значительное количество тех мер, на которых мы настаивали, было согласовано еще до внесения проекта бюджета в Государственную думу. Мы работаем в постоянном режиме, у нас есть программная комиссия «Единой России», есть народная программа. На последнем заседании программной комиссии был принят ряд решений по поправкам, которые мы уже согласовали с правительством. В России заинтересованы в переквалификации предпенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Например, мы продолжаем программу модернизации центров занятости. Там было заложено около 700 млн рублей на 2024 год. Мы договорились, что будет 2,7 млрд. Понимаем, что в нынешней ситуации, главным дефицитом в стране становятся трудовые ресурсы. Нам нужны современные работающие центры занятости. В той же сфере занятости востребована история, связанная с переквалификацией и переобучением определенных категорий граждан: участники СВО, члены их семей, женщины, вышедшие на работу из декрета, предпенсионеры и пенсионеры, которые хотели бы поработать. Вот на эту программу мы тоже попросили дополнительно добавить 6 миллиардов. Профессионалитет — еще одна важная программа, необходимая для развития реиндустриализации. Договорились уже с правительством о том, что во втором чтении денег добавим. Исаев рассказал об инициативе по обеспечению определенной категории людей бесплатными лекарствами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще одна важная тема — вопрос с предоставлением лекарств для долечивания пациентам, которые перенесли сложные операции по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ставили перед Минздравом вопрос о том, что такие люди должны получать бесплатно необходимое лекарство. Договорились и с Минздравом, и с Минфином, что средства будут выделены. Во втором чтении это будет учтено. Посмотрим и по отдельным программам, объектам. Будем настаивать на их включении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проект Федерального бюджета на 2024 год плановый период 2025—2026 годов — военный. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, однако все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме. Об этом в интервью URA.RU заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. — Федеральные бюджеты прошлых лет называли исключительно социальными. Как по мнению «Единой России» можно охарактеризовать бюджет на 2024 год? У нас запланирована индексация пенсий, индексация всех видов пособий, индексация материнского капитала, социальные обязательства еще и расширяются. Напомню, что с 1 января на 18,5 процента будет повышен МРОТ. Это коснется 4 млн 800 тысяч человек. Это толчок к повышению зарплат в бюджетной сфере. Также примем закон о занятости. Мы вводим правило о том, что пособия по безработице должны индексироваться ежегодно с 1 февраля. Огромные средства будут заложены на социальную интеграцию новых территорий. С 29 февраля закончится переходный период, все перейдут на российскую пенсионную систему. С 1 января там начнет работать система социального контракта. Реализуется ряд проектов, которые были запланированы в довоенное время. Например, полная модернизация центров занятости. В этом году 550 центров занятости модернизировали, и несколько сотен будет модернизировано в ближайшие три года. Сейчас ведем переговоры с правительством по поправкам в проект бюджета. Был пилотный проект — система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Он реализовывался в 30 регионах. С Нового года он будет реализовываться на всей территории страны. — Общие расходы на оборону в новом проекте бюджета выросли до 6 процентов ВВП, то есть это 10,77 триллиона рублей. В 2023 году на эти цели выделено около 6,4 триллиона. Почему, по мнению фракции, военные расходы не были увеличены еще годом ранее? Этот год ушел на адаптацию оборонных предприятий к новой ситуации. Выяснилось, что самая большая проблема для них — это, конечно, кадровый ресурс. Они научились с ней справляться. Они начали привлекать кадры за счет роста заработной платы, завели свои ипотечные программы. Сейчас, когда они адаптировались, мы понимаем, во что эти деньги будут вложены. — А экономика в целом? Осенью 2022 года, когда принимался бюджет на 2023 год, еще не было понимания, что будет с экономикой, сможет ли она адаптироваться к вызовам. Сейчас президент и правительство говорят о том, что экономика восстановилась. Так ли это? — Действительно, есть реальный рост промышленного производства. Он виден на всех предприятиях. Когда мы обсуждали прошлогодний бюджет, я встречался с директорами ряда предприятий. Они жаловались на проблемы, которые там возникают. Сейчас ни одной жалобы нет. Налажены сети и параллельные импорты, и во многом импортозамещение. Когда мы принимали предыдущий бюджет, в экономике был спад. Предполагалось, что падение составит 18-20% ВВП. Говорили, что будет 20 млн безработных, и для этого были предпосылки. Ожидалось, что закроются и уйдут от нас иностранные компании. На них в тот момент работало 2 млн человек. Выручка этих компаний, по состоянию на конец 2021 года, была 35 трлн рублей, то есть больше бюджета страны. Соответственно, их уход мы оценивали как определенное потрясение. Но к концу 2022 — в начале 2023 года с нашего рынка ушли далеко не все, а в тех отраслях, где зарубежные компании уходили, бизнес подхватывали наши и сохраняли производства. Можно сказать уверенно, что в экономике нас наметился устойчивый рост. — Вы говорите про рост промышленности. А какие сферы растут наиболее активно? — Во фракции видят ли какие-то болевые точки, сложности в проекте бюджета? Или он ожидаемо сверстан в соответствии с теми задачами, которые стоят перед страной? — Федеральный бюджет был ожидаемо сверстан в соответствии с задачами, но сложности, безусловно, есть. Самая серьезная — это то, что бюджет является дефицитным. Второй год подряд и на протяжении всей трехлетки у нас будет дефицитный бюджет. Мы десятилетиями жили в условиях профицита. Что такое профицитный бюджет? Это значит, что мы готовы к любым неожиданностям — всегда появлялись дополнительные ресурсы для того, чтобы добавить в те или иные отрасли. У нас есть ресурсы, валютные резервы и Фонд национального благосостояния, но наличие дефицита создает определенное напряжение. Надо более рационально расходовать деньги, нельзя допускать ситуации, когда деньги выделены и в казначействе лежат до конца года. Это повышает требования к объектам, которые будут строиться. — В России более 10 регионов, в которых долговая нагрузка превышает 70%. Предусмотрена ли какая-то поддержка со стороны федерации этим субъектам для снижения долга? — Основная мера, которую сейчас предлагает правительство и которая будет продлена, — это замещение коммерческих кредитов бюджетными. Также в 2024 году будут предоставлены инвестиционные кредиты. Регион должен выбрать какой-то проект, на который сможет получить кредит: строительство чего-то, реконструкция — то, что должно в дальнейшем помочь ему собирать больше налогов. Удмуртия, например, выбрала международный аэропорт, потому что хочет сделать ставку на развитие туризма. — Ранее правительство утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 12 регионов. Насколько помогают подобные меры? — Кабмин находится в такой ситуации, что не может закрыть коммерческий долг, потому что это прямые отношения между банком и регионом, но он может списать бюджетный долг. Однако есть риски, что, если все спишут, регион начнет заново наращивать долги. Поэтому правительство хочет каким-то образом обусловить это списание действиями региона, которые приведут к тому, что в дальнейшем долг образоваться не будет. В целом позиция идеологически правильная, но в ситуации с каждым конкретным регионом надо разбираться, не чрезмерны ли требования. — В 2024 году, согласно прогнозу, доходы федерального бюджета составят 35 триллионов рублей. В 2025 году эта сумма падает до 33,5 триллиона, а в 2026 году — чуть более 34 триллионов. Как вы оцениваете, эта сумма завышена или реальна? — Мы считаем ее достаточно реальной. Сейчас на мировом рынке идет тренд восходящего роста цен на углеводороды. Это отражается в бюджете 2024 года. Можем ожидать за счет рецессии, которая начинается на Западе, некоторое проседание в 2025 году — это отражено в доходах. Но параллельно с этим будут расти ненефтегазовые доходы бюджета. Во-первых, устойчиво развивается сельское хозяйство и расширяется экспортный потенциал сельского хозяйства. Во-вторых, у нас активно растет промышленное производство. — Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета 2024 года станет минимальной с 2007 года, а по направлению «Социальная политика» минимальной с 2011 года. Что это может означать для жителей страны? — В бюджете, который Дума рассмотрела в первом чтении, не указаны суммы на строительство социальных объектов. Эти суммы будут указаны ко второму чтению. Что-то останется, что-то модернизируется, появятся какие-то новые проекты. Когда это решение будет принято, средства найдутся на их реализацию. — Какие новые национальные проекты могут появиться? — Могут появиться проекты, связанные с развитием промышленного производства. Если мы переориентируемся на Восток в торговле, то нам надо расширять возможности торговых путей, потому что сейчас есть один только Транссиб. По нему из Китая, Северной Кореи идет огромное количество грузов. Там необходимо расширять возможности перевозок. — Сейчас остро стоит вопрос демографии. Будут ли такие проекты? Думаю, что будут пути облегчения въезда сюда и адаптации русскоговорящих граждан из других стран. Неизбежно встает вопрос о повышении производительности труда. — Госдума готовится к рассмотрению бюджета во втором чтении. Планирует ли «Единая Россия» предложить в него какие-то дополнения и правки? — Значительное количество тех мер, на которых мы настаивали, было согласовано еще до внесения проекта бюджета в Государственную думу. Мы работаем в постоянном режиме, у нас есть программная комиссия «Единой России», есть народная программа. На последнем заседании программной комиссии был принят ряд решений по поправкам, которые мы уже согласовали с правительством. Например, мы продолжаем программу модернизации центров занятости. Там было заложено около 700 млн рублей на 2024 год. Мы договорились, что будет 2,7 млрд. Понимаем, что в нынешней ситуации, главным дефицитом в стране становятся трудовые ресурсы. Нам нужны современные работающие центры занятости. Еще одна важная тема — вопрос с предоставлением лекарств для долечивания пациентам, которые перенесли сложные операции по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ставили перед Минздравом вопрос о том, что такие люди должны получать бесплатно необходимое лекарство. Договорились и с Минздравом, и с Минфином, что средства будут выделены. Во втором чтении это будет учтено. Посмотрим и по отдельным программам, объектам. Будем настаивать на их включении.