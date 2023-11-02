В тюменской ЛДПР готовится переворот

Новые интриги между партийцами истощают силы реготделения партии

02 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Тюменские либерал-демократы раскололись на лагеря и готовят восстание Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU После выборов в стане тюменских либерал-демократов с новой силой вспыхнули протесты и интриги, которые привели к массовому исходу партийцев. Речь не только о рядовых активистах, но и о крупных игроках тюменской политики, которые изменили свое отношение к региональному руководителю Владимиру Сысоеву. Сумеет ли предводитель либерал-демократов остановить протесты и какую роль в конфликте предстоит сыграть лидеру партии Леониду Слуцкому? — читайте в материале URA.RU. Выборы-2023 для тюменской ЛДПР стали временем относительного затишья. Партийцы бросили силы на предвыборную работу и на время забыли о внутренних интригах. Либерал-демократы показали хороший результат, подтвердив статус второй партии в Тюменской области. Получили 4 мандата в гордуме Тюмени и обошли кандидата от КПРФ на выборах губернатора. По окончании выборов каждый попытался присвоить полученный результат себе. Тюменские либерал-демократы начали новую междоусобицу, не поделив хороший результат на выборах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Активисты хотели премии и благодарности. От координаторов до полевиков. Каждый считал себя причастным к высокому результату на выборах. Сысоев же убеждал всех, что высокие проценты — исключительно его заслуга, его „договорняки“. Вспыхнуло недовольство. В ответ на это Сысоев стал ужесточать контроль», — сообщают инсайдеры агентства, близкие к партии. Как сообщают знающие источники, первым делом Сысоев потребовал удалить все неподконтрольные ему чаты с активистами и сторонниками. После начались точечные увольнения сотрудников аппарата партии. Убирали тех, кто считался «подозрительным». Под пристальным вниманием оказалась львиная доля аппарата и партфункционеров. Просматривались соцсети. «Политика закручивания гаек привела к тому, что люди начали уходить сами. Больше десятка человек, которые получали в ЛДПР зарплату, уволились. Уходят и помощники депутатов. Для регионального отделения это огромная цифра», — делятся осведомленные собеседники агентства. Глава тюменского городского отделения ЛДПР уходит с должности из-за травли и угроз Ситуация накалилась настолько, что отворачиваться от Сысоева начали его прежние соратники. Единственный, кто заявил об этом публично — депутат гордумы и экс-руководитель фракции Дмитрий Елагин. Он написал эмоциональное сообщение в одном из партийных чатов, после чего сложил с себя полномочия координатора городского отделения. Остальные бывшие приспешники руководителя сделали это скрыто, в кулуарах. Как сообщают инсайдеры, настроения изменил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин, один из главных аппаратчиков партии Владимир Сотников и еще несколько человек. «Многие соратники Сысоева втайне уже встретились с депутатом Тюменской облдумы Артемом Зайцевым, главным зачинщиком бунтов в партии. Именно он устроил раскол в 2022 году и сейчас, на фоне бунтов, плетет новую интригу. Что обсуждается за закрытыми дверями — неизвестно, но сам факт уже наводит на мысль о том, что прежние союзники Сысоева переходят в другой лагерь», — делятся анонимные источники. Осознавая это, Владимир Сысоев набирает себе новую команду. Его тактика — подчинить себе политически слабых людей, которые не смогут составить аппаратной конкуренции. Невероятно стремительный рост в партии получают малоизвестные Руслан Сабиров и Дмитрий Ошурков. Первый возглавил фракцию ЛДПР в гордуме. Второй — стал депутатом, появившись в реготделении за несколько недель до выборов. По данным инсайдеров, в гордуме Тюмени обоим уже придумали клички. Владимир Сысоев набирает новую команду с низким политическим опытом, пытаясь избежать конкуренции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По мнению политолога Александра Безделова, существенных рисков для положения Владимира Сысоева на данный момент нет. «Действия аппарата несколько ослабляют положение руководителя реготделения. С другой стороны вряд ли происходящее способно его сильно поколебать. Его вес в федеральном руководстве остается высоким, он партийный полпред в УрФО. Хорошие взаимоотношения у него и с федеральным руководством, в частности с внутриполом», — сообщает URA.RU Безделов. Политолог также напомнил, что политическая карьера всех уходящих из партии игроков завершалась. Они, имея хорошие перспективы в ЛДПР, полностью терялись после ухода. «Аналогичная судьба может ждать любого представителя. Раскольники не получают того профита, какой получали в ЛДПР», — рассказал Александр Безделов. Визит лидера ЛДПР Слуцкого в Тюмень не состоится из-за скандалов в партии Как сообщают источники, протестно-настроенные партийцы надеются на приезд лидера партии Леонида Слуцкого. Все ждали его визита в надежде на то, что он выступит арбитром и сумеет повлиять на политику Сысоева. Однако в последний момент визит Слуцкого отменился. Стало понятно, что он не заинтересован в том, чтобы вмешиваться во внутрипартийные интриги и рисковать собственным рейтингом. Это встраивается в общий стиля управления нового руководителя партии Слуцкого: связь между федеральным штабом и региональными отделениями уменьшается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После выборов в стане тюменских либерал-демократов с новой силой вспыхнули протесты и интриги, которые привели к массовому исходу партийцев. Речь не только о рядовых активистах, но и о крупных игроках тюменской политики, которые изменили свое отношение к региональному руководителю Владимиру Сысоеву. Сумеет ли предводитель либерал-демократов остановить протесты и какую роль в конфликте предстоит сыграть лидеру партии Леониду Слуцкому? — читайте в материале URA.RU. Выборы-2023 для тюменской ЛДПР стали временем относительного затишья. Партийцы бросили силы на предвыборную работу и на время забыли о внутренних интригах. Либерал-демократы показали хороший результат, подтвердив статус второй партии в Тюменской области. Получили 4 мандата в гордуме Тюмени и обошли кандидата от КПРФ на выборах губернатора. По окончании выборов каждый попытался присвоить полученный результат себе. «Активисты хотели премии и благодарности. От координаторов до полевиков. Каждый считал себя причастным к высокому результату на выборах. Сысоев же убеждал всех, что высокие проценты — исключительно его заслуга, его „договорняки“. Вспыхнуло недовольство. В ответ на это Сысоев стал ужесточать контроль», — сообщают инсайдеры агентства, близкие к партии. Как сообщают знающие источники, первым делом Сысоев потребовал удалить все неподконтрольные ему чаты с активистами и сторонниками. После начались точечные увольнения сотрудников аппарата партии. Убирали тех, кто считался «подозрительным». Под пристальным вниманием оказалась львиная доля аппарата и партфункционеров. Просматривались соцсети. Ситуация накалилась настолько, что отворачиваться от Сысоева начали его прежние соратники. Единственный, кто заявил об этом публично — депутат гордумы и экс-руководитель фракции Дмитрий Елагин. Он написал эмоциональное сообщение в одном из партийных чатов, после чего сложил с себя полномочия координатора городского отделения. Остальные бывшие приспешники руководителя сделали это скрыто, в кулуарах. Как сообщают инсайдеры, настроения изменил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин, один из главных аппаратчиков партии Владимир Сотников и еще несколько человек. «Многие соратники Сысоева втайне уже встретились с депутатом Тюменской облдумы Артемом Зайцевым, главным зачинщиком бунтов в партии. Именно он устроил раскол в 2022 году и сейчас, на фоне бунтов, плетет новую интригу. Что обсуждается за закрытыми дверями — неизвестно, но сам факт уже наводит на мысль о том, что прежние союзники Сысоева переходят в другой лагерь», — делятся анонимные источники. Невероятно стремительный рост в партии получают малоизвестные Руслан Сабиров и Дмитрий Ошурков. Первый возглавил фракцию ЛДПР в гордуме. Второй — стал депутатом, появившись в реготделении за несколько недель до выборов. По данным инсайдеров, в гордуме Тюмени обоим уже придумали клички. По мнению политолога Александра Безделова, существенных рисков для положения Владимира Сысоева на данный момент нет. «Действия аппарата несколько ослабляют положение руководителя реготделения. С другой стороны вряд ли происходящее способно его сильно поколебать. Его вес в федеральном руководстве остается высоким, он партийный полпред в УрФО. Хорошие взаимоотношения у него и с федеральным руководством, в частности с внутриполом», — сообщает URA.RU Безделов. Политолог также напомнил, что политическая карьера всех уходящих из партии игроков завершалась. Они, имея хорошие перспективы в ЛДПР, полностью терялись после ухода. «Аналогичная судьба может ждать любого представителя. Раскольники не получают того профита, какой получали в ЛДПР», — рассказал Александр Безделов. Как сообщают источники, протестно-настроенные партийцы надеются на приезд лидера партии Леонида Слуцкого. Все ждали его визита в надежде на то, что он выступит арбитром и сумеет повлиять на политику Сысоева. Однако в последний момент визит Слуцкого отменился. Стало понятно, что он не заинтересован в том, чтобы вмешиваться во внутрипартийные интриги и рисковать собственным рейтингом. Это встраивается в общий стиля управления нового руководителя партии Слуцкого: связь между федеральным штабом и региональными отделениями уменьшается.