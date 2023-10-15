15 октября 2023
14 октября 2023

Глава тюменского городского отделения ЛДПР уходит с должности из-за травли и угроз

В тюменской ЛДПР сменится координатор городского отделения партии из-за скандала
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание городской думы. Тюмень, бакро евгений, елагин дмитрий
Дмитрий Елагин (справа) попал в опалу лидера реготделения ЛДПР Сысоева Фото:

Депутат гордумы Тюмени и экс-глава фракции ЛДПР Дмитрий Елагин покидает должность координатора городского отделения партии. Причиной послужил конфликт с региональным руководством либерал-демократов в лице Владимира Сысоева. В распоряжении URA.RU оказались сообщения из партийных чатов.

«Нет желания быть причастным к вымышленному миру галлюцинаций и страха больного человеческого воображения, выслушивать вечное недовольство, терпеть ежедневные упреки и угрозы. Вынужден покинуть пост в результате беспрецедентного давления и травли в мой адрес со стороны руководства тюменского регионального отделения ЛДПР. Что они хотят? Куда мы идем? Зачем это все? Совершенно не понятно», — написал Елагин в одном из чатов.

Инсайдеры называют происходящее началом нового бунта в рядах либерал-демократов. В случае обострения конфликта с Сысоевым, Елагин может выйти из партии и забрать свою многочисленную команду. В результате фракция ЛДПР в гордуме Тюмени уменьшится с 4 до 3 человек (Елагин одномандатник).

По словам источников из тюменской политики, Владимир Сысоев начал закручивать гайки в партии после зимнего бунта, который устроил депутат облдумы Артем Зайцев. Тогда отделение было зачищено от несогласных, однако, по данным агентства, с тех пор Сысоев усиливает контроль над партфункционерами.

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Депутат гордумы Тюмени и экс-глава фракции ЛДПР Дмитрий Елагин покидает должность координатора городского отделения партии. Причиной послужил конфликт с региональным руководством либерал-демократов в лице Владимира Сысоева. В распоряжении URA.RU оказались сообщения из партийных чатов. «Нет желания быть причастным к вымышленному миру галлюцинаций и страха больного человеческого воображения, выслушивать вечное недовольство, терпеть ежедневные упреки и угрозы. Вынужден покинуть пост в результате беспрецедентного давления и травли в мой адрес со стороны руководства тюменского регионального отделения ЛДПР. Что они хотят? Куда мы идем? Зачем это все? Совершенно не понятно», — написал Елагин в одном из чатов. Инсайдеры называют происходящее началом нового бунта в рядах либерал-демократов. В случае обострения конфликта с Сысоевым, Елагин может выйти из партии и забрать свою многочисленную команду. В результате фракция ЛДПР в гордуме Тюмени уменьшится с 4 до 3 человек (Елагин одномандатник). По словам источников из тюменской политики, Владимир Сысоев начал закручивать гайки в партии после зимнего бунта, который устроил депутат облдумы Артем Зайцев. Тогда отделение было зачищено от несогласных, однако, по данным агентства, с тех пор Сысоев усиливает контроль над партфункционерами.
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