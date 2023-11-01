01 ноября 2023

Экономист объяснил бюджетную логику тюменского губернатора

В возможном уменьшении расходов на образование и здравоохранение причин для тревоги нет

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр
Предложенный губернатором Тюменской области Александром Моором проект бюджета до 2026 года депутаты рассмотрят 22 и 23 ноября Фото:

В конце ноября депутаты тюменской областной думы рассмотрят проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025—2026 годы. На рассмотрение законодательному органу проект представил губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные параметры планируемого бюджета опубликованы на сайте местного правительства.

Областная дума. Тюмень
Рассмотрение бюджета пройдет в областной думе в два этапа, поочередно в первом и втором чтениях
Фото:

Цифры, опубликованные в документе, намекают на смещение приоритетов региональных властей. В частности, внимание переключится с образования и здравоохранения на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и безопасность дорог. Дефицит бюджета, увеличение финансирования одних программ и снижение субсидирования в другие журналист URA.RU обсудил с экономистом, экспертом по бюджетным процессам Екатериной Захарчук.

Проект, представленный Моором, гласит: в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. По мнению Захарчук, это является общей тенденцией для региональных и даже для федерального бюджета.

«К прогнозным значениям бюджетов стоит относиться очень осторожно. В течение года дефициты, как правило, уточняются за счет дополнительных доходов или ассигнований из вышестоящего бюджета. В целом в 2022 г и 2023 г., отмечается дефицит Федерального бюджета, также плановый бюджет страны на 2024 г. сверстан с дефицитом. Поэтому плановый бюджет Тюменской области отражает общегосударственные проблемы бюджетной системы», — пояснила Захарова в беседе с URA.RU.

В последние несколько лет при формировании бюджета принято использовать термин «социальная ориентированность». Это подразумевает вливание большей части доходов области в здравоохранение, образование, развитие местной социальной политики. По проекту, представленному Моором областной думе, прослеживается новая тенденция.

Благоустройство сквера Крапивина. Тюмень
Приоритетными направления бюджетных расходов Тюменской области в 2024 году станут вопросы благоустройства и ЖКХ
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В 2024 году планируется почти на треть сократить расходы на здравоохранение — с 30 до 22 млрд рублей. Незначительно снизятся расходы на культуру — с 3,65 до 3,63 млрд рублей. Так же незначительно вырастут расходы на образование — с 45,63 до 45,83 млрд рублей. Почти два дополнительных миллиарда направят на социальную политику — 86,9 млрд рублей в 2024 году против 85,07 в 2023.

Явным приоритетом 2024 года в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление Моор предлагает увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти деньги должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством.

Региональные составляющие нацпроектов несколько лет являются обязательной частью бюджетных расходов. Каждый год ключевые задачи региона немного меняются, при этом так же сохраняется социальная ориентированность приоритетов.

День знаний. Тюмень
Национальный проект «Образование» получит в 2024 году в Тюменской области втрое меньшее финансирование, чем в 2023
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Планируется, что в 2024 году на треть снизятся ассигнования на региональные составляющие национального проекта «Демография». А вот расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза: к концу 2023 года этот проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей. На жилье и городскую среду траты снизятся больше чем в два раза, а на культуру — почти в 10 раз.

Единственным национальным проектом, который получит существенное увеличение финансирования, в 2024 году может стать проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что к концу 2023 года сюда направят 4,03 млрд рублей, а в 2024 году объем ассигнований увеличат до 5,64 млрд рублей.

Распределение средств между различными направлениями не говорит о том, что какие-то программы стали менее важными для правительства, пояснила в беседе с URA.RU эксперт по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Если в прошлом году особого внимания бюджета требовали образование и здравоохранение, значит, на другие цели выделили меньше средств, и теперь необходимо вернуть баланс. «Сокращение или увеличение расходных ассигнований по отдельным статьям бюджета определяется приоритетами финансово-экономической политики региона», — добавила URA.RU Захарчук.

Проект бюджета региональные депутаты рассмотрят в конце ноября. 22 числа, после ежегодного послания губернатора, документ будет рассмотрен в первом чтении. Второе, окончательное, состоится 23 ноября.
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В конце ноября депутаты тюменской областной думы рассмотрят проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025—2026 годы. На рассмотрение законодательному органу проект представил губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные параметры планируемого бюджета опубликованы на сайте местного правительства. Цифры, опубликованные в документе, намекают на смещение приоритетов региональных властей. В частности, внимание переключится с образования и здравоохранения на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и безопасность дорог. Дефицит бюджета, увеличение финансирования одних программ и снижение субсидирования в другие журналист URA.RU обсудил с экономистом, экспертом по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Проект, представленный Моором, гласит: в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. По мнению Захарчук, это является общей тенденцией для региональных и даже для федерального бюджета. В последние несколько лет при формировании бюджета принято использовать термин «социальная ориентированность». Это подразумевает вливание большей части доходов области в здравоохранение, образование, развитие местной социальной политики. По проекту, представленному Моором областной думе, прослеживается новая тенденция. В 2024 году планируется почти на треть сократить расходы на здравоохранение — с 30 до 22 млрд рублей. Незначительно снизятся расходы на культуру — с 3,65 до 3,63 млрд рублей. Так же незначительно вырастут расходы на образование — с 45,63 до 45,83 млрд рублей. Почти два дополнительных миллиарда направят на социальную политику — 86,9 млрд рублей в 2024 году против 85,07 в 2023. Явным приоритетом 2024 года в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление Моор предлагает увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти деньги должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством. Региональные составляющие нацпроектов несколько лет являются обязательной частью бюджетных расходов. Каждый год ключевые задачи региона немного меняются, при этом так же сохраняется социальная ориентированность приоритетов. Планируется, что в 2024 году на треть снизятся ассигнования на региональные составляющие национального проекта «Демография». А вот расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза: к концу 2023 года этот проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей. На жилье и городскую среду траты снизятся больше чем в два раза, а на культуру — почти в 10 раз. Единственным национальным проектом, который получит существенное увеличение финансирования, в 2024 году может стать проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что к концу 2023 года сюда направят 4,03 млрд рублей, а в 2024 году объем ассигнований увеличат до 5,64 млрд рублей. Распределение средств между различными направлениями не говорит о том, что какие-то программы стали менее важными для правительства, пояснила в беседе с URA.RU эксперт по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Если в прошлом году особого внимания бюджета требовали образование и здравоохранение, значит, на другие цели выделили меньше средств, и теперь необходимо вернуть баланс. «Сокращение или увеличение расходных ассигнований по отдельным статьям бюджета определяется приоритетами финансово-экономической политики региона», — добавила URA.RU Захарчук.
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