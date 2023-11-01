Экономист объяснил бюджетную логику тюменского губернатора

В возможном уменьшении расходов на образование и здравоохранение причин для тревоги нет

02 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Предложенный губернатором Тюменской области Александром Моором проект бюджета до 2026 года депутаты рассмотрят 22 и 23 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В конце ноября депутаты тюменской областной думы рассмотрят проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025—2026 годы. На рассмотрение законодательному органу проект представил губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные параметры планируемого бюджета опубликованы на сайте местного правительства. Рассмотрение бюджета пройдет в областной думе в два этапа, поочередно в первом и втором чтениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цифры, опубликованные в документе, намекают на смещение приоритетов региональных властей. В частности, внимание переключится с образования и здравоохранения на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и безопасность дорог. Дефицит бюджета, увеличение финансирования одних программ и снижение субсидирования в другие журналист URA.RU обсудил с экономистом, экспертом по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Проект, представленный Моором, гласит: в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. По мнению Захарчук, это является общей тенденцией для региональных и даже для федерального бюджета. «К прогнозным значениям бюджетов стоит относиться очень осторожно. В течение года дефициты, как правило, уточняются за счет дополнительных доходов или ассигнований из вышестоящего бюджета. В целом в 2022 г и 2023 г., отмечается дефицит Федерального бюджета, также плановый бюджет страны на 2024 г. сверстан с дефицитом. Поэтому плановый бюджет Тюменской области отражает общегосударственные проблемы бюджетной системы», — пояснила Захарова в беседе с URA.RU. В последние несколько лет при формировании бюджета принято использовать термин «социальная ориентированность». Это подразумевает вливание большей части доходов области в здравоохранение, образование, развитие местной социальной политики. По проекту, представленному Моором областной думе, прослеживается новая тенденция. Приоритетными направления бюджетных расходов Тюменской области в 2024 году станут вопросы благоустройства и ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2024 году планируется почти на треть сократить расходы на здравоохранение — с 30 до 22 млрд рублей. Незначительно снизятся расходы на культуру — с 3,65 до 3,63 млрд рублей. Так же незначительно вырастут расходы на образование — с 45,63 до 45,83 млрд рублей. Почти два дополнительных миллиарда направят на социальную политику — 86,9 млрд рублей в 2024 году против 85,07 в 2023. Явным приоритетом 2024 года в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление Моор предлагает увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти деньги должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством. Региональные составляющие нацпроектов несколько лет являются обязательной частью бюджетных расходов. Каждый год ключевые задачи региона немного меняются, при этом так же сохраняется социальная ориентированность приоритетов. Национальный проект «Образование» получит в 2024 году в Тюменской области втрое меньшее финансирование, чем в 2023 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Планируется, что в 2024 году на треть снизятся ассигнования на региональные составляющие национального проекта «Демография». А вот расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза: к концу 2023 года этот проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей. На жилье и городскую среду траты снизятся больше чем в два раза, а на культуру — почти в 10 раз. Единственным национальным проектом, который получит существенное увеличение финансирования, в 2024 году может стать проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что к концу 2023 года сюда направят 4,03 млрд рублей, а в 2024 году объем ассигнований увеличат до 5,64 млрд рублей. Распределение средств между различными направлениями не говорит о том, что какие-то программы стали менее важными для правительства, пояснила в беседе с URA.RU эксперт по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Если в прошлом году особого внимания бюджета требовали образование и здравоохранение, значит, на другие цели выделили меньше средств, и теперь необходимо вернуть баланс. «Сокращение или увеличение расходных ассигнований по отдельным статьям бюджета определяется приоритетами финансово-экономической политики региона», — добавила URA.RU Захарчук. Проект бюджета региональные депутаты рассмотрят в конце ноября. 22 числа, после ежегодного послания губернатора, документ будет рассмотрен в первом чтении. Второе, окончательное, состоится 23 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце ноября депутаты тюменской областной думы рассмотрят проект бюджета региона на 2024 и плановый период 2025—2026 годы. На рассмотрение законодательному органу проект представил губернатор Тюменской области Александр Моор. Основные параметры планируемого бюджета опубликованы на сайте местного правительства. Цифры, опубликованные в документе, намекают на смещение приоритетов региональных властей. В частности, внимание переключится с образования и здравоохранения на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и безопасность дорог. Дефицит бюджета, увеличение финансирования одних программ и снижение субсидирования в другие журналист URA.RU обсудил с экономистом, экспертом по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Проект, представленный Моором, гласит: в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. По мнению Захарчук, это является общей тенденцией для региональных и даже для федерального бюджета. В последние несколько лет при формировании бюджета принято использовать термин «социальная ориентированность». Это подразумевает вливание большей части доходов области в здравоохранение, образование, развитие местной социальной политики. По проекту, представленному Моором областной думе, прослеживается новая тенденция. В 2024 году планируется почти на треть сократить расходы на здравоохранение — с 30 до 22 млрд рублей. Незначительно снизятся расходы на культуру — с 3,65 до 3,63 млрд рублей. Так же незначительно вырастут расходы на образование — с 45,63 до 45,83 млрд рублей. Почти два дополнительных миллиарда направят на социальную политику — 86,9 млрд рублей в 2024 году против 85,07 в 2023. Явным приоритетом 2024 года в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление Моор предлагает увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти деньги должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством. Региональные составляющие нацпроектов несколько лет являются обязательной частью бюджетных расходов. Каждый год ключевые задачи региона немного меняются, при этом так же сохраняется социальная ориентированность приоритетов. Планируется, что в 2024 году на треть снизятся ассигнования на региональные составляющие национального проекта «Демография». А вот расходы на проект «Образование» сократятся сразу более чем в три раза: к концу 2023 года этот проект получит из регионального бюджета 1,75 млрд рублей, а вот в 2024 году финансирование снизят до 0,54 млрд рублей. На жилье и городскую среду траты снизятся больше чем в два раза, а на культуру — почти в 10 раз. Единственным национальным проектом, который получит существенное увеличение финансирования, в 2024 году может стать проект «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что к концу 2023 года сюда направят 4,03 млрд рублей, а в 2024 году объем ассигнований увеличат до 5,64 млрд рублей. Распределение средств между различными направлениями не говорит о том, что какие-то программы стали менее важными для правительства, пояснила в беседе с URA.RU эксперт по бюджетным процессам Екатериной Захарчук. Если в прошлом году особого внимания бюджета требовали образование и здравоохранение, значит, на другие цели выделили меньше средств, и теперь необходимо вернуть баланс. «Сокращение или увеличение расходных ассигнований по отдельным статьям бюджета определяется приоритетами финансово-экономической политики региона», — добавила URA.RU Захарчук.