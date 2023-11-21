В новом нацпроекте увидели возвращение к старому госплану

Но даже эксперты считают, что это хорошо

21 ноября 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

В России создают новый национальный проект, посвященный внедрению больших данных в экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новую стратегическую сессию премьер Михаил Мишустин посвятил формированию нового нацпроекта «Экономика данных». Власти традиционно огласили только вступительное слово главы правительства, но опрошенные URA.RU эксперты не сомневаются, что задачей проекта станет прогнозирование и грамотное распределение ресурсов. Они открыто называют происходящее построением нового госплана и не боятся этого определения, считая, что он будет «в десятки раз более усовершенствованным». Мишустин на стратсессии рассказал об успехах российской цифровизации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Выступая перед участниками сессии, Михаил Мишустин напомнил о высоком статусе задумки нацпроекта «Экономика данных»: «Президент отметил, что очень важно перевести экономику, социальную сферу, наши органы власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на основе больших данных, что расширит возможности целых секторов, позволит запускать удобные и эффективные сервисы для наших граждан и бизнеса». По словам премьера, в России уже активно формируется цифровая инфраструктура: электронные экосистемы, онлайн-платформы. «К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем также и ИТ-компании, предоставляя льготы, гранты», — рассказал глава правительства. Премьер перечислил направления работы правительства по развитию цифровой отрасли: подготовка IT-кадров (специалисты востребованы практически во всех отраслях российской экономики);

создание единой цифровой инфраструктуры во всех сферах (здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, энергетика, транспорт; единую цифровую инфраструктуру предстоит внедрить в каждом регионе);

создание национальных облачных платформ (при государственной поддержке необходимо сформировать современные и надежные решения для обработки и хранения данных, способные поддерживать бесперебойную деятельность органов власти, предприятий и операторов связи);

развитие цифровой безопасности. Премьер отметил важность внедрения цифровых платформ и применения разработок в области квантовых вычислений Фото: Георгий Бергал © URA.RU Михаил Мишустин, во время работы главой Федеральной налоговой службы проведший ее масштабную цифровизацию, считает важным «применять передовые разработки в области квантовых вычислений и продолжать внедрение электронных платформ и систем, связанных с искусственным интеллектом». Это необходимо, чтобы «люди и бизнес могли пользоваться сервисами в комфортном формате, не переживая за сохранность своих персональных данных». Итогом реализации нацпроекта премьер видит достижение технологического суверенитета и независимости страны, и продвижение собственных технологий и решений. Руководитель Центра компетенций «Цифровая экономика», член комитета Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова считает, что новый нацпроект «Экономика данных» позволит России создать экономику, основанную на прогнозировании и грамотном распределении человеческих и финансовых ресурсов. «Проект позволит повысить эффективность экономики благодаря более качественному принятию решений, за счет прогноза и возможностей создания, как это ни странно, плановой экономики. Мы сможем грамотнее осваивать ресурсы и прогнозировать сферы, где они наиболее необходимы», — отметил эксперт. Появление больших данных позволит осмысленнее управлять экономикой, считает Сергей Гарбук Фото: Илья Московец © URA.RU «Появление большого количества данных о состоянии производства поспособствует развитию предиктивных моделей, позволяющих прогнозировать эффекты от внедрения новых технологий или применения новых подходов к производству», — отметил председатель технического комитета 164 «Искусственный интеллект», руководитель экспертного комитета по дорожной карте ВТН «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук. По его словам, управление экономикой станет более осмысленным из-за появления возможности точно знать о последствиях принятых управленческих решений. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что «из-за цифровизации процессов сейчас самой фактуры больше». «Ее обработка с помощью искусственного интеллекта гораздо лучше и точнее. Если советский Госплан считал условные галоши в штуках и примерно, то сейчас даже покупка обуви может быть разложена на множество категорий: сколько обуви требуется, сколько ног у нас в России, по каким ценам обувь может быть куплена, кто для покупки возьмет кредит, а кто не будет, кто купит из кожи крокодила, а кто — что-то бумажное, как это повлияет на различные рынки, какие требуются ресурсы. И так по каждой отрасли, и возникает моделирование всевозможных процессов на рынке. Это в десятки раз более усовершенствованный госплан», — объяснил Матвейчев, подчеркнув, что планирование может быть «заточено» в идеале под каждого гражданина в стране. Задачу нацпроекта депутат видит в оптимизации: как будут настроены управленческие процессы. «Мы их постоянно модернизируем, но нужно смотреть, может быть потребуется модернизировать еще больше. Потому что есть закон: управляющая система должна быть сложнее управляемой. Поэтому мы как государство должны соответствовать этим новым реалиям, этим сложным системам, этому искусственному интеллекту», — считает Олег Матвейчев. Матвейчев назвал пионерами в развитии ИИ и интернета российских и советских ученых Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начавшемся процессе он считает важным, чтобы власти использовали отечественные разработки, которые при должном качестве исполнения могут быть стать мотивацией для менее развитых стран сотрудничать с Россией. Возможности для этого существуют. Олег Матвейчев называет пионерами в развитии интернета и искусственного интеллекта именно советских и русских ученых: «Просто мы не умеем внедрять и коммерциализировать. Хрущевско-брежневская бюрократия заболтала эту историю». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новую стратегическую сессию премьер Михаил Мишустин посвятил формированию нового нацпроекта «Экономика данных». Власти традиционно огласили только вступительное слово главы правительства, но опрошенные URA.RU эксперты не сомневаются, что задачей проекта станет прогнозирование и грамотное распределение ресурсов. Они открыто называют происходящее построением нового госплана и не боятся этого определения, считая, что он будет «в десятки раз более усовершенствованным». Выступая перед участниками сессии, Михаил Мишустин напомнил о высоком статусе задумки нацпроекта «Экономика данных»: «Президент отметил, что очень важно перевести экономику, социальную сферу, наши органы власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на основе больших данных, что расширит возможности целых секторов, позволит запускать удобные и эффективные сервисы для наших граждан и бизнеса». По словам премьера, в России уже активно формируется цифровая инфраструктура: электронные экосистемы, онлайн-платформы. «К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем также и ИТ-компании, предоставляя льготы, гранты», — рассказал глава правительства. Премьер перечислил направления работы правительства по развитию цифровой отрасли: Михаил Мишустин, во время работы главой Федеральной налоговой службы проведший ее масштабную цифровизацию, считает важным «применять передовые разработки в области квантовых вычислений и продолжать внедрение электронных платформ и систем, связанных с искусственным интеллектом». Это необходимо, чтобы «люди и бизнес могли пользоваться сервисами в комфортном формате, не переживая за сохранность своих персональных данных». Руководитель Центра компетенций «Цифровая экономика», член комитета Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова считает, что новый нацпроект «Экономика данных» позволит России создать экономику, основанную на прогнозировании и грамотном распределении человеческих и финансовых ресурсов. «Появление большого количества данных о состоянии производства поспособствует развитию предиктивных моделей, позволяющих прогнозировать эффекты от внедрения новых технологий или применения новых подходов к производству», — отметил председатель технического комитета 164 «Искусственный интеллект», руководитель экспертного комитета по дорожной карте ВТН «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук. По его словам, управление экономикой станет более осмысленным из-за появления возможности точно знать о последствиях принятых управленческих решений. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает, что «из-за цифровизации процессов сейчас самой фактуры больше». И так по каждой отрасли, и возникает моделирование всевозможных процессов на рынке. Это в десятки раз более усовершенствованный госплан», — объяснил Матвейчев, подчеркнув, что планирование может быть «заточено» в идеале под каждого гражданина в стране. Задачу нацпроекта депутат видит в оптимизации: как будут настроены управленческие процессы. В начавшемся процессе он считает важным, чтобы власти использовали отечественные разработки, которые при должном качестве исполнения могут быть стать мотивацией для менее развитых стран сотрудничать с Россией. Возможности для этого существуют. Олег Матвейчев называет пионерами в развитии интернета и искусственного интеллекта именно советских и русских ученых: «Просто мы не умеем внедрять и коммерциализировать. Хрущевско-брежневская бюрократия заболтала эту историю».