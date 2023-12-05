Турист-экстремал из Перми рассказал, как выжить в мороз

Практические советы поведения во время аномальных холодов

06 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Пермякам посоветовали утепляться в морозы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермский край 6 декабря пришли аномальные морозы. Власти региона перевели все службы в режим повышенной готовности. В выходные температура по северу края опустится до -40 градусов. Как подготовиться к суровым холодам и что точно нельзя делать, очутившись на морозе, рассказал URA.RU опытный путешественник из Перми Антон Уткин. Антон Уткин — опытный турист. За плечами у него — тысячи километров по горам Кавказа, уральской тайге и карельским болотам. Участвовал в походах на выживание, когда с собой ни палатки, ни провизии, а преодолеть нужно сотню километров по тайге. Зимой в горах приходилось ночевать в -40 в обнимку с любимым псом Атлантом. Аляскинский маламут — верный спутник во всех походах. Ночевка на Помяненном камне в -38 градусов. Аляскинский маламут Атлант верный спутник во всех походах из личного архива Антона Уткина По словам Уткина, правильно подобранная термоодежда может решить большинство проблем с холодом. Она бережет тепло, но выводит лишнюю влагу. Тело дышит. Стоит сделать акцент на обуви. Она не должна быть тесной и влажной. Шерстяные или флисовые носки помогут сохранить тепло и дадут комфорт. Теплая шапка, варежки вместо перчаток — незаменимый набор в холода. Если на улице помимо мороза еще и сильный ветер, то за полчаса до выхода можно смазать кожу жирным кремом (увлажняющий не подойдет). «Правильная одежда — самое основное. Надевать на себя все, что есть дома не стоит, — это сделает только хуже. Между слоями одежды должны быть прослойки воздуха. Это больше касается девушек в обтягивающем, иногда больно смотреть на обмороженных красоток», — поделился с URA.RU путешественник. Не стоит выходить на мороз на голодный желудок, организму нужно «топливо» для обогрева. И не забывать двигаться, особенно если ждете автобус, а он никак не едет. Ходьба даже на короткие расстояния поможет «разогнать кровь». Что точно нельзя делать во время морозов Никакого алкоголя. То, что «горячительное» согревает — миф, который давно развенчали медики. Еще путешественник рекомендует убрать все украшения (серьги, пирсинг, кольца) металл остывает быстрее и охлаждает тело. «Алкоголь дает ложное ощущение тепла. Температура все равно снижается на которую человек не обращает внимания и получает обморожения, которые не всегда даже чувствует», — рассказывает Антон. Ценителям кофе стоит отказаться от любимого напитка. Он может вызвать спазм сосудов, что негативно влияет на теплообмен. Чашку бодрящей арабики лучше отложить до более теплых времен. Если обморожения все-таки избежать не удалось, то стоит обратиться к врачу. А до профессиональной помощи не пытаться согреться с помощью резких перепадов температур: лезть под горячую воду или прижиматься к обогревателю. Застывшие части тела следует накрыть натуральной тканью и согревать дыханием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермский край 6 декабря пришли аномальные морозы. Власти региона перевели все службы в режим повышенной готовности. В выходные температура по северу края опустится до -40 градусов. Как подготовиться к суровым холодам и что точно нельзя делать, очутившись на морозе, рассказал URA.RU опытный путешественник из Перми Антон Уткин. Антон Уткин — опытный турист. За плечами у него — тысячи километров по горам Кавказа, уральской тайге и карельским болотам. Участвовал в походах на выживание, когда с собой ни палатки, ни провизии, а преодолеть нужно сотню километров по тайге. Зимой в горах приходилось ночевать в -40 в обнимку с любимым псом Атлантом. Аляскинский маламут — верный спутник во всех походах. По словам Уткина, правильно подобранная термоодежда может решить большинство проблем с холодом. Она бережет тепло, но выводит лишнюю влагу. Тело дышит. Стоит сделать акцент на обуви. Она не должна быть тесной и влажной. Шерстяные или флисовые носки помогут сохранить тепло и дадут комфорт. Теплая шапка, варежки вместо перчаток — незаменимый набор в холода. Если на улице помимо мороза еще и сильный ветер, то за полчаса до выхода можно смазать кожу жирным кремом (увлажняющий не подойдет). Не стоит выходить на мороз на голодный желудок, организму нужно «топливо» для обогрева. И не забывать двигаться, особенно если ждете автобус, а он никак не едет. Ходьба даже на короткие расстояния поможет «разогнать кровь». Что точно нельзя делать во время морозов Никакого алкоголя. То, что «горячительное» согревает — миф, который давно развенчали медики. Еще путешественник рекомендует убрать все украшения (серьги, пирсинг, кольца) металл остывает быстрее и охлаждает тело. Ценителям кофе стоит отказаться от любимого напитка. Он может вызвать спазм сосудов, что негативно влияет на теплообмен. Чашку бодрящей арабики лучше отложить до более теплых времен. Если обморожения все-таки избежать не удалось, то стоит обратиться к врачу. А до профессиональной помощи не пытаться согреться с помощью резких перепадов температур: лезть под горячую воду или прижиматься к обогревателю. Застывшие части тела следует накрыть натуральной тканью и согревать дыханием.