Какие задачи Путин поставил Минобороны на 2024 год

Настроение лучше, чем в прошлом году

20 декабря 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Путин на заседании коллегии Минобороны подвел итоги военного года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он подвел итоги военного года, обозначил планы, которые необходимо реализовать, и проблемы, требующие решения. Опрошенные URA.RU эксперты рассказали, что, несмотря на приподнятое настроение в зале относительно прошлогоднего заседания, «победные песни» петь рано. Путин напомнил, что Финляндию втянули в НАТО, планируется вступление Швеции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Путин в начале заседания напомнил те вызовы, с которыми столкнулась безопасность России: «Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим <…> За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции». Говоря о сложности всей ситуации вокруг границ, Путин отметил успехи России в ходе специальной военной операции. «Оценивая текущую ситуацию „на земле“, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — подчеркнул российский лидер. Путин заявил, что необходимо модернизировать работу системы ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Несмотря на наметившийся для России позитив в развитии украинского кризиса, Путин напомнил о тех проблемах, которые существуют и которые нужно исправлять: перестроить работу систем связи;

эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы;

наращивать возможности спутниковой группировки России не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне;

увеличить выпуск и поставку высокоточных снарядов, беспилотников разных типов;

модернизировать работу системы ПВО. Еще одной темой, на которой акцентировал внимание президент, стало наращивание и модернизация вооружений. «В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», — отметил Путин. «Мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как армия России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров», — продолжил глава государства. Полная безопасности России — это не только вооружение и наличие личного состава, утверждает Пухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вопрос о полной безопасности России — это не только вооружение и наличие личного состава. Речь о спокойствии в обществе и чищенных дорогах, считает побывавший на заседании коллегии Минобороны военный аналитик, директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Общая безопасность или тотальная безопасность — это некий идеал, к которому все стремятся. Однако его крайне сложно достичь», — подчеркивает эксперт. Против России пытаются создать коалицию, чтобы «получить выгоду», считает Масликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU США пытаются создать коалицию, направленную против России, в которую войдут Украина, Польша, Прибалтика, Скандинавия и Германия, чтобы «из-за океана получать свою выгоду», утверждает эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. При этом коллективный Запад хочет посадить Россию за стол переговоров, чтобы оттянуть время, перевооружиться, создать новые стратегии ведения боевых действий. Масликов предположил, что в ближайшие два года недружественные страны могут создать провокацию на границах России, на которую Москва будет вынуждена ответить. «Скорее всего это будет связано с транспортными возможностями обеспечения Калининградской области. Сухопутными путями, морскими. Мне кажется, что она неизбежна будет», — считает эксперт. «Поэтому нам нужно вооружение уже сейчас, исходя не только из того, что происходит в Работино или в Авдеевке, нет. Нужно думать и на будущее, — продолжил Масликов. — На те самые новые витки, которые, по всей вероятности, будут неизбежны. Если сейчас мы не поставим свой флаг на границе с Польшей, то неизбежно конфликт будет более серьезным и в кратчайшее время». У России нет союзников, но есть болельщики, отметил Пухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пухов подчеркивает, что любая война — это бизнес. Украинский конфликт не является исключением. «Мы ведем операцию в одиночку. За украинцами — коллективный Запад. У нас нет союзников, а есть болельщики. Сербы за нас, страны Латинской Америки, Куба. Эти люди нам не посылают ни денег, ни оружия, ни людей», — добавил он. Сравнивая заседания 2022 и 2023 годов, эксперт подчеркивает, что в этом году настроение в зале было выше, однако «петь победные песни» рано: «Мне не казалось, что настроение в том году было упадническим. Но мы все понимали, что 2022-й год не был годом наших побед. Как известно, отступлением войны не выигрываются. А нам пришлось несколько раз отступить. Поэтому сейчас мы смотрим в будущее — и это не повод для шапкозакидательских настроений. Все настроены на боевую работу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он подвел итоги военного года, обозначил планы, которые необходимо реализовать, и проблемы, требующие решения. Опрошенные URA.RU эксперты рассказали, что, несмотря на приподнятое настроение в зале относительно прошлогоднего заседания, «победные песни» петь рано. Путин в начале заседания напомнил те вызовы, с которыми столкнулась безопасность России: «Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим <…> За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции». Говоря о сложности всей ситуации вокруг границ, Путин отметил успехи России в ходе специальной военной операции. «Оценивая текущую ситуацию „на земле“, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — подчеркнул российский лидер. Несмотря на наметившийся для России позитив в развитии украинского кризиса, Путин напомнил о тех проблемах, которые существуют и которые нужно исправлять: Еще одной темой, на которой акцентировал внимание президент, стало наращивание и модернизация вооружений. «В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», — отметил Путин. «Мы понимаем, что такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как армия России, в мире уже никто не имеет. Но этот опыт реально нужно использовать для дальнейшего совершенствования подготовки военных кадров», — продолжил глава государства. Вопрос о полной безопасности России — это не только вооружение и наличие личного состава. Речь о спокойствии в обществе и чищенных дорогах, считает побывавший на заседании коллегии Минобороны военный аналитик, директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. США пытаются создать коалицию, направленную против России, в которую войдут Украина, Польша, Прибалтика, Скандинавия и Германия, чтобы «из-за океана получать свою выгоду», утверждает эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. При этом коллективный Запад хочет посадить Россию за стол переговоров, чтобы оттянуть время, перевооружиться, создать новые стратегии ведения боевых действий. Масликов предположил, что в ближайшие два года недружественные страны могут создать провокацию на границах России, на которую Москва будет вынуждена ответить. «Скорее всего это будет связано с транспортными возможностями обеспечения Калининградской области. Сухопутными путями, морскими. Мне кажется, что она неизбежна будет», — считает эксперт. «Поэтому нам нужно вооружение уже сейчас, исходя не только из того, что происходит в Работино или в Авдеевке, нет. Нужно думать и на будущее, — продолжил Масликов. — На те самые новые витки, которые, по всей вероятности, будут неизбежны. Если сейчас мы не поставим свой флаг на границе с Польшей, то неизбежно конфликт будет более серьезным и в кратчайшее время». Пухов подчеркивает, что любая война — это бизнес. Украинский конфликт не является исключением. «Мы ведем операцию в одиночку. За украинцами — коллективный Запад. У нас нет союзников, а есть болельщики. Сербы за нас, страны Латинской Америки, Куба. Эти люди нам не посылают ни денег, ни оружия, ни людей», — добавил он. Сравнивая заседания 2022 и 2023 годов, эксперт подчеркивает, что в этом году настроение в зале было выше, однако «петь победные песни» рано: «Мне не казалось, что настроение в том году было упадническим. Но мы все понимали, что 2022-й год не был годом наших побед. Как известно, отступлением войны не выигрываются. А нам пришлось несколько раз отступить. Поэтому сейчас мы смотрим в будущее — и это не повод для шапкозакидательских настроений. Все настроены на боевую работу».