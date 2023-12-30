В городах Пермского края новогодняя ночь пройдет без фейерверков

Рассказываем, куда поехать развлечься на новогоднюю ночь

31 декабря 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Новый год без фейерверка, но с хорошим настроением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми власти отказались от организации широких уличных гуляний в ночь на 1 января 2024 года. Все мероприятия на эспланаде запанированы на первые дни нового года. Не будет и праздничного фейерверка. Его не будет и в других городах Прикамья, но провести новогоднюю ночь с песнями и плясками кое-где можно. В Чусовом ночью будет работать каток Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чусовой Широко отметить Новый год готовятся в Чусовом. Глава округа Сергей Белов анонсировал, что впервые местный парк культуры и отдыха «Ермак» будет открыт в ночь на 1 января. С 01:00 до 03:00 здесь будут работать горка, каток и «Сказочная приемная Деда Мороза». На площади около мэрии Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять всех с 00:30 до 02:00. Для горожан будет организована музыкальная интерактивная программа. «На городской площади у „Сатурна“ новогодняя программа пройдет с 01:30 до 04:00. Прозвучат поздравления, с программой новогодних песен выступят вокальные коллективы и солисты Перми и Чусового», — сообщил Белов в соцсетях. Именно здесь будет открыт ледовый городок, и стоит главная елка Чусового. Кунгур Народные гуляния пройдут в новогоднюю ночь и в Кунгуре. Программа стартует на Соборной площади с 01:00 и продлится в течении двух часов, сообщает «Первое кунгурское» радио. Жителей и гостей Кунгура поздравит глава Вадим Лысанов, а развлекать будут местный Dj и Дед Мороз со Снегурочкой. «Свой сет в ночь на первое января отыграет кунгурский Dj Anton Seven. Интерактивы со зрителями проведут Дед Мороз и Снегурочка. Известно, что Снегурочка при этом будет радовать собравшихся и исполнением хитов популярной музыки», — отмечает «Первое кунгурское». Единственный фейерверк обещают в Губахе, но за деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губаха «2024 год в Губахинском муниципальном округе встретят сдержанно — без фейерверка и ночных развлекательных программ», — сообщили URA.RU в местной администрации. Но 5 января в городском парке им. Гагарина детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения «Рождественские забавы». Также власти предлагают в каникулы посетить всевозможные мероприятия в местных ДК и музеях. Большой праздник с 31 декабря на 1 января устроит курорт «Губаха» — здесь будет и живая музыка, и дискотека, и салют. Но попасть на веселье можно только за деньги. Кудымкар В столице Коми-округа подробную программу на новогоднюю ночь пока не раскрывают. Но обещают развлечь жителей и гостей Кудымкара чудесами. «В ночь с 31 декабря на 1 января с 1:00 на городской площади пройдет праздничное новогоднее гуляние „Чудеса в новогоднюю ночь“», — сообщили в мэрии. Нытвенский округ Праздник в ночь на 1 января готовят и власти Нытвенского округа. В самой Нытве гуляния с 1:30 до 3:00 пройдут у главной елки на верхней площадке парка ЦКиД. А в поселке Уральский на центральной площади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми власти отказались от организации широких уличных гуляний в ночь на 1 января 2024 года. Все мероприятия на эспланаде запанированы на первые дни нового года. Не будет и праздничного фейерверка. Его не будет и в других городах Прикамья, но провести новогоднюю ночь с песнями и плясками кое-где можно. Чусовой Широко отметить Новый год готовятся в Чусовом. Глава округа Сергей Белов анонсировал, что впервые местный парк культуры и отдыха «Ермак» будет открыт в ночь на 1 января. С 01:00 до 03:00 здесь будут работать горка, каток и «Сказочная приемная Деда Мороза». На площади около мэрии Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять всех с 00:30 до 02:00. Для горожан будет организована музыкальная интерактивная программа. «На городской площади у „Сатурна“ новогодняя программа пройдет с 01:30 до 04:00. Прозвучат поздравления, с программой новогодних песен выступят вокальные коллективы и солисты Перми и Чусового», — сообщил Белов в соцсетях. Именно здесь будет открыт ледовый городок, и стоит главная елка Чусового. Кунгур Народные гуляния пройдут в новогоднюю ночь и в Кунгуре. Программа стартует на Соборной площади с 01:00 и продлится в течении двух часов, сообщает «Первое кунгурское» радио. Жителей и гостей Кунгура поздравит глава Вадим Лысанов, а развлекать будут местный Dj и Дед Мороз со Снегурочкой. «Свой сет в ночь на первое января отыграет кунгурский Dj Anton Seven. Интерактивы со зрителями проведут Дед Мороз и Снегурочка. Известно, что Снегурочка при этом будет радовать собравшихся и исполнением хитов популярной музыки», — отмечает «Первое кунгурское». Губаха «2024 год в Губахинском муниципальном округе встретят сдержанно — без фейерверка и ночных развлекательных программ», — сообщили URA.RU в местной администрации. Но 5 января в городском парке им. Гагарина детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения «Рождественские забавы». Также власти предлагают в каникулы посетить всевозможные мероприятия в местных ДК и музеях. Большой праздник с 31 декабря на 1 января устроит курорт «Губаха» — здесь будет и живая музыка, и дискотека, и салют. Но попасть на веселье можно только за деньги. Кудымкар В столице Коми-округа подробную программу на новогоднюю ночь пока не раскрывают. Но обещают развлечь жителей и гостей Кудымкара чудесами. «В ночь с 31 декабря на 1 января с 1:00 на городской площади пройдет праздничное новогоднее гуляние „Чудеса в новогоднюю ночь“», — сообщили в мэрии. Нытвенский округ Праздник в ночь на 1 января готовят и власти Нытвенского округа. В самой Нытве гуляния с 1:30 до 3:00 пройдут у главной елки на верхней площадке парка ЦКиД. А в поселке Уральский на центральной площади.