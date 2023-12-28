Как менялся рынок недвижимости Екатеринбурга в 2023 году

Побиты четыре рекорда, в том числе по цене квадратного метра квартир в новостройках

28 декабря 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Рынок новостроек динамично менялся в течение года Фото: Размик Закарян © URA.RU Рынок недвижимости Екатеринбурга в уходящем году побил несколько рекордов. В частности, исторических максимумов достигли объем предложений квартир на первичном рынке и цена квадратного метра. К покупке квартир горожан чаще всего стимулировал страх не успеть воспользоваться льготными условиями от государства. Вместе с экспертами URA.RU вспоминает самые яркие тренды уходящего года. Рекорд по числу квартир, выставленных на продажу в новостройках В этом году на продажу выставили рекордное число квартир в новостройках Фото: Илья Московец © URA.RU По данным Центра маркетинговых исследований «Объектив», в июле 2023 года на первичном рынке выставили на продажу 29 878 квартир (более 1 444 238 кв. метров жилья) — это рекордный показатель для Екатеринбурга. С августа объем постепенно начал снижаться, и к декабрю аналитики зафиксировали на рынке 26 976 лотов (1 324 785 кв. метров жилья).Тренд на снижение объема предложений связывают с двумя факторами: во-первых, квартиры быстро распродают, во-вторых, застройщики скорректировали ассортимент и сроки вывода в продажу новых очередей. При этом главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отмечает, что база для спроса не самая устойчивая — страхи покупателей. «Они боятся, что отменят льготную ипотеку, есть опасения по поводу инфляции, девальвации. Многие покупатели стремились на рынок жилья если не с прямой целью сохранить свой капитал, то с побудительным мотивом для улучшения жилищных условий. Многие опасались, что в будущем условия по доступной ипотеке будут упущены, и закрыть квартирный вопрос с минимальными затратами не получится. Но страхи — краткосрочная база для спроса», — отмечает Хорьков. Рекорд по цене квадратного метра в новостройках Другой рекорд — и аналитики называют его главным — показатель средней цены квадратного метра. В декабре он достиг отметки в 137,2 тысячи рублей. Активно цены начали расти с августа, и этому было несколько предпосылок: увеличение ключевой ставки Центробанка, ускорение инфляции до 7,5% и экстремально высокий спрос на новостройки. «Таким образом те, кто имел одобренные условия — поспешил закрыть сделку как можно скорее, а те, кто планировал решать вопрос с жильем в будущем — вынуждены были ускорить этот процесс, поскольку есть вероятность сокращения льготных ипотечных программ в 2024 году», — объяснили в «Объективе». Рекорд по числу новых девелоперов Многие покупали квартиры, боясь, что не успеют воспользоваться выгодными ставками и условиями Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Аналитики центра выделяют другой явный тренд — количество желающих заработать на стабильно перспективном рынке столицы Урала только растет. «В 2022 году на долю новых девелоперов приходилось 5,4% текущего объема экспозиции, а список застройщиков пополнился девятью новыми именами. В 2023 году тот же показатель составляет уже 8%, и за указанный период количество новых девелоперов выросло почти вдвое — свои проекты в Екатеринбурге в 2023 году представили 19 новых компаний», — отметили в «Объективе». Рекорд по сделкам с договорами долевого участия. Еще один рекорд года — 5 197 сделок по договорам долевого участия. Это исторический максимум. Большинство были заключены осенью, а подвели к ним события августа: рост ключевой ставки, ослабление национальной валюты и изменение условий ипотечного кредитования. «Высокая ключевая ставка и повышение первоначального взноса до 30% сделали условия стандартного ипотечного кредитования уже менее привлекательными. Кроме того, активная переоценка прайсов девелоперами также несколько охладила рынок — для некоторых резкое повышение цен стало барьером к покупке», — рассказывает руководитель центра исследований «Объектив» Ксения Чернецкая. Чего ждать в 2024 году Предпосылок к снижению цены на новостройки аналитики не видят, более того, прогнозируют, что некоторое охлаждение на первичном рынке недвижимости застройщики почувствуют уже сейчас. Причина тому — грядущие изменения ипотечных ставок (они растут), условий выдачи кредитов (становятся более жесткими) и порог первоначального взноса (также вырос). Плюсом ко всему в январе и феврале горожане редко делают покупки. «Все это может сдвинуть порог дисконтирования в большую сторону, однако скорее всего снижение цен мы увидим только в рамках маркетинговых инструментов, ориентированных на определенную часть экспозиции. При этом не исключено, что в 1 квартале 2024 года появятся новые причины для роста цен на новостройки. С 23 декабря государство изменило условия компенсации банкам, выдающим ипотечные госпрограммы, что в итоге сделало выдачу подобных кредитов менее выгодной», — добавляют в «Объективе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок недвижимости Екатеринбурга в уходящем году побил несколько рекордов. В частности, исторических максимумов достигли объем предложений квартир на первичном рынке и цена квадратного метра. К покупке квартир горожан чаще всего стимулировал страх не успеть воспользоваться льготными условиями от государства. Вместе с экспертами URA.RU вспоминает самые яркие тренды уходящего года. Рекорд по числу квартир, выставленных на продажу в новостройках По данным Центра маркетинговых исследований «Объектив», в июле 2023 года на первичном рынке выставили на продажу 29 878 квартир (более 1 444 238 кв. метров жилья) — это рекордный показатель для Екатеринбурга. С августа объем постепенно начал снижаться, и к декабрю аналитики зафиксировали на рынке 26 976 лотов (1 324 785 кв. метров жилья).Тренд на снижение объема предложений связывают с двумя факторами: во-первых, квартиры быстро распродают, во-вторых, застройщики скорректировали ассортимент и сроки вывода в продажу новых очередей. При этом главный аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отмечает, что база для спроса не самая устойчивая — страхи покупателей. «Они боятся, что отменят льготную ипотеку, есть опасения по поводу инфляции, девальвации. Многие покупатели стремились на рынок жилья если не с прямой целью сохранить свой капитал, то с побудительным мотивом для улучшения жилищных условий. Многие опасались, что в будущем условия по доступной ипотеке будут упущены, и закрыть квартирный вопрос с минимальными затратами не получится. Но страхи — краткосрочная база для спроса», — отмечает Хорьков. Рекорд по цене квадратного метра в новостройках Активно цены начали расти с августа, и этому было несколько предпосылок: увеличение ключевой ставки Центробанка, ускорение инфляции до 7,5% и экстремально высокий спрос на новостройки. «Таким образом те, кто имел одобренные условия — поспешил закрыть сделку как можно скорее, а те, кто планировал решать вопрос с жильем в будущем — вынуждены были ускорить этот процесс, поскольку есть вероятность сокращения льготных ипотечных программ в 2024 году», — объяснили в «Объективе». Рекорд по числу новых девелоперов Аналитики центра выделяют другой явный тренд — количество желающих заработать на стабильно перспективном рынке столицы Урала только растет. «В 2022 году на долю новых девелоперов приходилось 5,4% текущего объема экспозиции, а список застройщиков пополнился девятью новыми именами. В 2023 году тот же показатель составляет уже 8%, и за указанный период количество новых девелоперов выросло почти вдвое — свои проекты в Екатеринбурге в 2023 году представили 19 новых компаний», — отметили в «Объективе». Рекорд по сделкам с договорами долевого участия. Еще один рекорд года — 5 197 сделок по договорам долевого участия. Это исторический максимум. Большинство были заключены осенью, а подвели к ним события августа: рост ключевой ставки, ослабление национальной валюты и изменение условий ипотечного кредитования. «Высокая ключевая ставка и повышение первоначального взноса до 30% сделали условия стандартного ипотечного кредитования уже менее привлекательными. Кроме того, активная переоценка прайсов девелоперами также несколько охладила рынок — для некоторых резкое повышение цен стало барьером к покупке», — рассказывает руководитель центра исследований «Объектив» Ксения Чернецкая. Чего ждать в 2024 году «Все это может сдвинуть порог дисконтирования в большую сторону, однако скорее всего снижение цен мы увидим только в рамках маркетинговых инструментов, ориентированных на определенную часть экспозиции. При этом не исключено, что в 1 квартале 2024 года появятся новые причины для роста цен на новостройки. С 23 декабря государство изменило условия компенсации банкам, выдающим ипотечные госпрограммы, что в итоге сделало выдачу подобных кредитов менее выгодной», — добавляют в «Объективе».