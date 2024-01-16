Чем удивляет Челябинская область в свое 90-летие

Челябинской области 17 января исполнилось 90 лет. В новое десятилетие регион вступает как перспективная территория экономического развития и центр туристического притяжения.
Дата образования области — 1934 год. Тогда была упразднена Уральская область. С 1923 года она состояла из Челябинской, Екатеринбургской, Пермской и Тюменской губерний. Челябинская губерния включала в себя четыре уезда: Курганский, Троицкий, Кустанайский и Челябинский.
Население и муниципалитеты
По данным Челябинскстата, среднегодовая численность населения по переписи 2020 года — 3,414 млн жителей. В состав области входят 43 муниципалитета. В том числе столица региона, 15 городских округов, один муниципальный округ, 26 районов.
Крупные города
- Челябинск — областной центр с населением 1,2 млн жителей. Является также культурным и экономическим центром.
- Магнитогорск — второй по значимости город с населением 409 тысяч человек. В нем находится крупнейшее предприятие региона — «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
- Златоуст с населением в 161 тысячу человек прославился своей оружейной фабрикой, основанной в 19 веке. Рядом на 568 квадратных километров растянулся нацпарк «Таганай».
- В Миассе проживает 161 тысяча человек. Там на автозаводе «Урал» производятся получившие мировую известность грузовики.
- Копейск — город-спутник Челябинска с населением 148 тысяч человек. Голливудские звезды прославили газету «Копейский рабочий». Снимки с изданием в руках делали Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Анджелина Джоли и другие.
Три городских округа в регионе имеют статус закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО):
- Озерск был основан в 1945 году, чтобы стать «ядерным щитом» России. Там создали первый в стране атомный реактор и запустили производство оружейного плутония на градообразующем предприятии ПО «Маяк». Там живет 89 тысяч человек.
- В Снежинске проживает 52 тысячи человек. Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина занимается разработкой ядерных боеприпасов.
- Население Трехгорного 33 тысячи человек. ЗАТО развивается при поддержке «Приборостроительного завода», где выпускают приборы радиационного контроля, медтехнику, оборудование для нефтепереработки.
Ведущая промышленность
Металлургический комплекс, оборонные предприятия и сельское хозяйство позволяют региону занимать лидирующие позиции в экономике страны. Активно развивается и научно-исследовательская деятельность.
- Металлургия. В области расположены предприятия по добыче и обработке руды. Основные игроки рынка: «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Томинский ГОК», ММК, «Мечел».
- Оборонный комплекс. Предприятия производят двигатели для танков — «ЧТЗ-Уралтрак», компоненты ракетных систем — «Миасский машиностроительный завод», радиотехнику — Челябинский радиозавод «Полет».
- Сельское хозяйство. Регион находится на первом месте по производству макарон благодаря компаниям «Макфа», «Союзпищепром» и «Увелка». В области находятся и крупные мясокомбинаты: «Ариант», «Черкизово», «Равис».
-
Достопримечательности
- На юге Челябинской области есть «европейские» поселки, названные в честь военных сражений: Берлин, Варна, Лейпциг, Фершампенуаз и Париж, где находится своя «Эйфелева башня».
- Самый крупный по площади нацпарк в регионе — «Зюраткуль» площадью 867,5 квадратных километров, которому 4 ноября 2023 года исполнилось 30 лет.
- Утром 15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. Самый большой осколок весом 505 килограммов хранится в историческом музее Южного Урала.
- Еще один центр притяжения — озеро Тургояк. Оно является вторым по глубине после озера Увильды, но первым по глубине прозрачности воды — до 10-17 метров.
- В Челябинской области расположен музей-заповедник «Аркаим». Четыре тысячи лет назад там существовала высокоразвитая культура. Древний город обнаружили в 1987 году.
- Коркинский угольный разрез величиной более 500 метров — самый глубокий в Евразии. Разработка началась в 1934 году, к 2017 году его закрыли. Завершение первого этапа рекультивации разреза объявлено в 2022 году.
- Строительство метрополитена в Челябинске началось в 1992 году, но он так и не был завершен. В 2021 году губернатор Алексей Текслер объявил о возобновлении строительства, но уже метротрамвая. Работы планируют завершить в 2026 году.
-
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.