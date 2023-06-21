В Челябинской области подведены итоги первого этапа рекультивации Коркинского разреза

В Коркинском разрезе прекратились пожары и появился голубой водоем Фото: Яна Гауфлер © URA.RU

Многие годы тлеющий Коркинский угольный разрез под Челябинском, один из источников смога, стал просто самой глубокой ямой в Евразии, на дне которого плещется вода бирюзового цвета. Выбросы от эндогенных пожаров, по сравнению с 2017 годом, сократились в 213 раз. Итоги работы на Коркинском разрезе за 2022 год подвела ООО «Промрекультивация», передает корреспондент URA.RU.

«Выбросы загрязняющих веществ от эндогенных пожаров на Коркинском разрезе сократились в 213 раз с 950,686 т/год в 2017 году до 4,459 т/год в 2022 году. За шесть лет специалисты ООО „Промрекультивация“ локализовали 566,926 тыс.м2 зон самонагревания при общей площади горной выработки разреза более 8 млн квадратных метров», — рассказали URA.RU представители «Промрекультивации».

Шесть лет назад Челябинск, близлежащие города и поселки, задыхались от смога, когда ветер менял направление и жилые кварталы накрывал дым от разреза. Реализация уникального проекта по ликвидации накопленного экологического вреда началась в 2017 году. Оператор ликвидации разреза — ООО «Промрекультивация». Проект в 2018 году прошел через общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Вице-президент РМК Наталия Гончар признается, что когда пять лет назад проект показывали на слушаниях, не все верили, что будет именно так, как обещали разработчики.

Теперь пожары полностью потушены. По данным независимых лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», в 2022 году не было ни одной жалобы на выбросы от разреза. На дне разреза образовался водоем голубого цвета, состав которой безвреден.

Но проблемы были связаны не только со смогом. Оползневые процессы угрожали разрушением жилым домам Коркинского района. Было необходимо укрепить борта разреза. Директор «Промрекультивации» Николай Джемилев сообщил, что восточный борт самый неустойчивый. На сегодняшний день оползневый процесс остановился, но все же необходимо продолжать. Первый этап рекультивации планируется завершить к 2027 году, а к 2050 году этот разрез станет водоемом, с зоной отдыха.

Таким Коркинский разрез был шесть лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь здесь даже появились утки Фото: «Промрекультивация»

Работы будут продолжаться до 2050 года Фото: «Промрекультивация»

Так Коркинский разрез выглядит с высоты птичьего полета Фото: «Промрекультивация»

Николай Джемилев рассказал, как боролись с пожарами и укрепляли борта разреза Фото: Анастасия Львова © URA.RU