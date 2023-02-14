Самые яркие истории о падении Челябинского метеорита 10 лет назад

Пока одни прятались с детьми возле Чебаркульского озера, другие искали рухнувший самолет

15 февраля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Фотографии падающего метеорита челябинцы еще долго показывали друг другу Фото: Кондрат Александров © URA.RU Ровно 10 лет, 15 февраля 2013 года по небу над Уралом прокатился огненный шар. В Челябинске в 9 часов 20 минут задрожали стены домов, посыпались стекла, завыли автосигнализации, залаяли собаки и заметались рыбки в аквариумах. Разом отключилась мобильная связь. Спасаясь от апокалипсиса, некоторые челябинцы испугались и вместе с детьми уехали из города — по иронии судьбы прямо к Чебаркульскому озеру, куда и рухнул метеорит. Вспоминаем о том, как в Челябинске пережили метеоритный дождь. 9 часов 20 минут. Журналисты бегали по центру города и искали «нечто» В 9 часов утра в одном из особняков на улице Советской в Челябинске началась презентация итальянского визового центра и отделения итальянского банка. Когда представители Италии увлеченно рассказывали о проекте, что-то огненное прокатилось по небу. Уже никто не слушал гостей, все повернулись к окну и вдруг раздался взрыв. Новость по теме Срочно! В Челябинске прогремел взрыв. Вероятно, взорвался самолет в небе Журналисты разом решили, что взорвалась машина возле особняка, кинулись на улицу снимать ЧП и едва не снесли перепуганных итальянцев. Следом за журналистами помчался вице-губернатор Юрий Клепов. Взорванных машин на улице не было, зато стоял и задумчиво смотрел в небо, по которому тянулся длинный дымный след, начальник управления гражданской защиты Челябинска Александр Попатенко. Совершенно случайно он в этот момент проходил мимо особняка. «Что-то в небе взорвалось. Туда полетело!» — показал в сторону Кировки чиновник. Конечно, все поверили специалисту такого уровня. Минут 10 пишущая и снимающая братия металась по центру Челябинска, искала, где упало «нечто». На Кировке толпился народ, спешно эвакуированный из офисов, под ногами хрустели выбитые стекла. Такая же картина наблюдалась по всему Челябинску и соседним территориям. Первые минуты в центре Челябинска после падения метеорита Фото: Кондрат Александров © URA.RU Стена одного из заводов разрушилась Фото: Кондрат Александров © URA.RU 9 часов 30 минут. Появилась версия об упавшем самолете Долго будут вспоминать эти минуты. Потом скажут, что жертв удалось избежать чудом, где-то обошлось травмами. В офисах падали подвесные потолки. В одном из бассейнов стал осыпаться стеклянный купол. Несколько осколков вонзились в спину тренера, прикрывшего собой детей. В школах дети прятались под парты. Взрывной волной разрушило стену одного из заводов. «В ледовом дворце в Тракторозаводском районе, где проходила тренировка детской хоккейной команды, тренер перед случившимся прервал игру, подозвав к себе ребят. И тут попадали балки на лед, где за несколько мгновений до этого стояли дети», — рассказывали потом URA.RU очевидцы. Витрины осыпались как карточные домики Фото: Кондрат Александров © URA.RU В зданиях вылетали стекла Фото: Кондрат Александров © URA.RU В ледовой арене «Трактор» упали балки Фото: Кондрат Александров © URA.RU Получить официальный и при этом внятный комментарий, о том, что взорвалось в небе над Челябинском было трудно. Мобильная связь разом отключилась. Все достали мобильные и стали жать на кнопки, в надежде дозвониться хотя бы куда-нибудь и узнать: «Что это было?» А заодно выяснить, в порядке ли друзья и близкие. В соцсетях и нескольких СМИ появилась версия о падении самолета. Даже назвали место падения — элитный поселок Тарасовка на берегу Карпового пруда. Фотографы и съемочные группы срочно выехали к месту «возможного падения самолета», ориентируясь на один единственный указатель — дымный след в небе. Кто-то успел доехать до городских границ, пока не стало ясно, что авиакатастрофы, к счастью, не произошло. 9 часов 50 минут. Это метеорит! Только через полчаса после случившегося появилось первое сообщение о метеорите. Ее озвучили в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники которого отправились в сторону Кольцово в поисках обломков небесного тела. Вспышку видели все регионы Большого Урала, но в тот момент еще никто не знал, что основной удар пришелся только на Челябинскую область и обломки болида надо искать именно там. С этих минут первая паника, охватившая весь город, чуть приутихла. Надо было срочно решать вопрос с пострадавшими зданиями, вставлять выбитые стекла. Появились сообщения о выбитых стеклах в Южноуральске, Коркино, Увелке и других территориях. Уже 15 февраля стали восстанавливать поврежденные здания Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Челябинск приехал глава МЧС Владимир Пучков Фото: Кондрат Александров © URA.RU Уже к полудню, обстановка стала более деловой. Михаил Юревич, руководивший тогда регионом, срочно отозвал всех, кто был в отпуске. Надо было решать вопрос с восстановлением поврежденных зданий. Стекла жителям вставляли бесплатно или оплачивали работы за счет бюджета. В трех районах региона ввели режим ЧС. К вечеру в Челябинск прилетел глава МЧС Владимир Пучков. Позже станет известно, что область получила на покрытие расходов по восстановлению зданий 500 млн рублей. Штаб по ликвидации последствий падения метеорита Фото: Кондрат Александров © URA.RU Где небесное тело? До самого вечера главным оставался вопрос, где именно упал метеорит. Потом только станет ясно, что небесный гость, ударившись об атмосферу земли, рассыпался на множество осколков и их будут находить по всей области. Сначала появились сообщения о падении метеорита в Сатке. Глава района Александр Глазков опровергнет эти сообщения. Потом метеорит будут искать в лесах Златоуста и даже появится версия, что болид «расстреляло ПВО Уржумки». Мэр Златоуста Вячеслав Жилин посмеется над этим, так как никогда никаких ПВО на станции Уржумка не было. А потом рыбаки сообщат, что «нечто упало» на самую середину озера Чебаркуль, пробив лед. Это и будет самый крупный осколок болида, который теперь хранится в государственном краеведческом музее Челябинска. Полиция охраняла берега озера, где упал метеорит Фото: Кондрат Александров © URA.RU Детей увезли спасать на берег озера, где упал метеорит Итальянские банкиры, от которых утром убежали журналисты, в метеорит не поверят. Они откажутся от ужина в ресторане и срочно отправятся в Екатеринбург, откуда в тот же день вылетят самолетом в Москву. Принимающая сторона облегченно вздохнет, потому что ресторан, где планировалось принимать гостей, был закрыт — метеоритной волной выбило стекла. Не сразу поверил в метеорит и директор ХК «Трактор» Владимир Кречин. Сразу после случившегося он повез спасать своих детей подальше от большого города, «на всякий случай», на дачу. «А дача у меня на берегу озера Чебаркуль. Именно того озера, куда упал метеорит!» — смеясь потом рассказывал Кречин. Метеорит упал на дно озера Фото: Кондрат Александров © URA.RU Как Челябинский метеорит изменил мир Интернет заполонят ролики с записью падения небесного гостя. Потом эти ролики, записанные с видеорегистраторов, будут массово удалять с YouTube за нарушение авторских прав. Из динамиков звучала музыка, ролики с ней считались пиратскими. А зарубежные пользователи удивятся обилию видеорегистраторов в машинах россиян. Челябинск победит в споре с Чебаркулем, чтобы метеорит назывался «Челябинским», а не «Чебаркульским». Будет выпущено много сувенирной продукции, написаны диссертации. А для челябинцев появится новая точка отсчета — «до падения метеорита и после». Когда сойдет лед и станет тепло, начнется операция по поднятию метеорита Фото: Кондрат Александров © URA.RU Болид найдут не сразу Фото: Кондрат Александров © URA.RU Самый крупный осколок и осколок поменьше хранятся в Челябинске, в музее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ровно 10 лет, 15 февраля 2013 года по небу над Уралом прокатился огненный шар. В Челябинске в 9 часов 20 минут задрожали стены домов, посыпались стекла, завыли автосигнализации, залаяли собаки и заметались рыбки в аквариумах. Разом отключилась мобильная связь. Спасаясь от апокалипсиса, некоторые челябинцы испугались и вместе с детьми уехали из города — по иронии судьбы прямо к Чебаркульскому озеру, куда и рухнул метеорит. Вспоминаем о том, как в Челябинске пережили метеоритный дождь. 9 часов 20 минут. Журналисты бегали по центру города и искали «нечто» В 9 часов утра в одном из особняков на улице Советской в Челябинске началась презентация итальянского визового центра и отделения итальянского банка. Когда представители Италии увлеченно рассказывали о проекте, что-то огненное прокатилось по небу. Уже никто не слушал гостей, все повернулись к окну и вдруг раздался взрыв. Журналисты разом решили, что взорвалась машина возле особняка, кинулись на улицу снимать ЧП и едва не снесли перепуганных итальянцев. Следом за журналистами помчался вице-губернатор Юрий Клепов. Взорванных машин на улице не было, зато стоял и задумчиво смотрел в небо, по которому тянулся длинный дымный след, начальник управления гражданской защиты Челябинска Александр Попатенко. Совершенно случайно он в этот момент проходил мимо особняка. «Что-то в небе взорвалось. Туда полетело!» — показал в сторону Кировки чиновник. Конечно, все поверили специалисту такого уровня. Минут 10 пишущая и снимающая братия металась по центру Челябинска, искала, где упало «нечто». На Кировке толпился народ, спешно эвакуированный из офисов, под ногами хрустели выбитые стекла. Такая же картина наблюдалась по всему Челябинску и соседним территориям. 9 часов 30 минут. Появилась версия об упавшем самолете Долго будут вспоминать эти минуты. Потом скажут, что жертв удалось избежать чудом, где-то обошлось травмами. В офисах падали подвесные потолки. В одном из бассейнов стал осыпаться стеклянный купол. Несколько осколков вонзились в спину тренера, прикрывшего собой детей. В школах дети прятались под парты. Взрывной волной разрушило стену одного из заводов. «В ледовом дворце в Тракторозаводском районе, где проходила тренировка детской хоккейной команды, тренер перед случившимся прервал игру, подозвав к себе ребят. И тут попадали балки на лед, где за несколько мгновений до этого стояли дети», — рассказывали потом URA.RU очевидцы. Получить официальный и при этом внятный комментарий, о том, что взорвалось в небе над Челябинском было трудно. Мобильная связь разом отключилась. Все достали мобильные и стали жать на кнопки, в надежде дозвониться хотя бы куда-нибудь и узнать: «Что это было?» А заодно выяснить, в порядке ли друзья и близкие. В соцсетях и нескольких СМИ появилась версия о падении самолета. Даже назвали место падения — элитный поселок Тарасовка на берегу Карпового пруда. Фотографы и съемочные группы срочно выехали к месту «возможного падения самолета», ориентируясь на один единственный указатель — дымный след в небе. Кто-то успел доехать до городских границ, пока не стало ясно, что авиакатастрофы, к счастью, не произошло. 9 часов 50 минут. Это метеорит! Только через полчаса после случившегося появилось первое сообщение о метеорите. Ее озвучили в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники которого отправились в сторону Кольцово в поисках обломков небесного тела. Вспышку видели все регионы Большого Урала, но в тот момент еще никто не знал, что основной удар пришелся только на Челябинскую область и обломки болида надо искать именно там. С этих минут первая паника, охватившая весь город, чуть приутихла. Надо было срочно решать вопрос с пострадавшими зданиями, вставлять выбитые стекла. Появились сообщения о выбитых стеклах в Южноуральске, Коркино, Увелке и других территориях. Уже к полудню, обстановка стала более деловой. Михаил Юревич, руководивший тогда регионом, срочно отозвал всех, кто был в отпуске. Надо было решать вопрос с восстановлением поврежденных зданий. Стекла жителям вставляли бесплатно или оплачивали работы за счет бюджета. В трех районах региона ввели режим ЧС. К вечеру в Челябинск прилетел глава МЧС Владимир Пучков. Позже станет известно, что область получила на покрытие расходов по восстановлению зданий 500 млн рублей. Где небесное тело? До самого вечера главным оставался вопрос, где именно упал метеорит. Потом только станет ясно, что небесный гость, ударившись об атмосферу земли, рассыпался на множество осколков и их будут находить по всей области. Сначала появились сообщения о падении метеорита в Сатке. Глава района Александр Глазков опровергнет эти сообщения. Потом метеорит будут искать в лесах Златоуста и даже появится версия, что болид «расстреляло ПВО Уржумки». Мэр Златоуста Вячеслав Жилин посмеется над этим, так как никогда никаких ПВО на станции Уржумка не было. А потом рыбаки сообщат, что «нечто упало» на самую середину озера Чебаркуль, пробив лед. Это и будет самый крупный осколок болида, который теперь хранится в государственном краеведческом музее Челябинска. Детей увезли спасать на берег озера, где упал метеорит Итальянские банкиры, от которых утром убежали журналисты, в метеорит не поверят. Они откажутся от ужина в ресторане и срочно отправятся в Екатеринбург, откуда в тот же день вылетят самолетом в Москву. Принимающая сторона облегченно вздохнет, потому что ресторан, где планировалось принимать гостей, был закрыт — метеоритной волной выбило стекла. Не сразу поверил в метеорит и директор ХК «Трактор» Владимир Кречин. Сразу после случившегося он повез спасать своих детей подальше от большого города, «на всякий случай», на дачу. «А дача у меня на берегу озера Чебаркуль. Именно того озера, куда упал метеорит!» — смеясь потом рассказывал Кречин. Как Челябинский метеорит изменил мир Интернет заполонят ролики с записью падения небесного гостя. Потом эти ролики, записанные с видеорегистраторов, будут массово удалять с YouTube за нарушение авторских прав. Из динамиков звучала музыка, ролики с ней считались пиратскими. А зарубежные пользователи удивятся обилию видеорегистраторов в машинах россиян. Челябинск победит в споре с Чебаркулем, чтобы метеорит назывался «Челябинским», а не «Чебаркульским». Будет выпущено много сувенирной продукции, написаны диссертации. А для челябинцев появится новая точка отсчета — «до падения метеорита и после».