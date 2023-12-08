Метротрам в Челябинске планируют продлить до Чурилово

Ветку метротрама в Челябинске планируется продлить до микрорайона Чурилово. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.
«Наша ветка «Запад — Восток» рассматривается с перспективой надземного трамвайного движения до Чурилово. Такая идея есть, сейчас очень идет активная работа по проектированию и реконструкции дорожной сети улицы Линейной. Там предусмотрен небольшой коридор для того, чтобы нашу трамвайную линию параллельной этой улице внедрить, — цитирует слова Нечаева сайт «МК-Урал».
По словам министра, сейчас активная работа ведется на ветке «Север-Юг». Остальные направления будут развивать после завершения первого этапа.
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер назвал строительство метротрама одним из крупнейших проектов региона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Губернатор заявил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году. Подрядчик строительства уже определен.
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