Почему при Мишустине сменилось более 20 ректоров крупных вузов

Свой принцип премьер озвучил еще в марте 2020-го и от него не отступил

22 января 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Мишустин не скрывает свои предпочтения в высшем образовании Фото: Георгий Бергал © URA.RU За четыре года работы премьер-министром Михаил Мишустин сменил более двух десятков ректоров ведущих вузов, и это, возможно, еще не предел. Ощутимо выросла поддержка технических специальностей, появились новые госпрограммы. Инженеру, выпускнику СТАНКИН и технократу Мишустину удалось решить и политическую задачу по суверенизации высшего образования, однако к бюджетному финансированию образования и науки пока остаются вопросы, отметили опрошенные URA.RU эксперты. В образовательной среде после назначения Михаила Мишустина премьер-министром говорили, что он обладает большим академическим потенциалом. Достаточно вспомнить, что в 2008 году он стал инициатором основания на базе Высшей школы экономики Института налогового менеджмента и экономики недвижимости, где занял должность научного руководителя. Образ и репутация цифрового трансформатора задавали контуры преобразований, которые Мишустин привнес в образование и науку. Впрочем, новые вызовы в этом направлении не заставили себя ждать: уже через два месяца после его назначения страну захлестнула новая коронавирусная инфекция и как следствие — массовый дистант. Переход на дистант в пандемию коронавируса требовал от вузов оперативных и технологичных решений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свои приоритеты в трансформации системы образования Мишустин начал демонстрировать с первых месяцев работы премьером. Во время поездок по регионам он часто уделял внимание посещению вузов. Так, например, в марте 2020 года во время поездки в Кострому он пообщался со студентами местного университета, где признался, что приоритет отдает техническому образованию. «Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста», — сказал тогда Мишустин студентам. Стремительно развивающийся переход всех сфер в онлайн потребовал от управленцев оперативных и эффективных решений, и именно это, по мнению некоторых экспертов, послужило причиной дальнейшей массовой смены ректоров вузов, получившей неформальное определение «ректоропад». В экспертном сообществе говорили, что долгое время существовало убеждение, что ректор вуза — это главный ученый, и его управленческим качествам уделялось меньше внимания. Уход Ярослава Кузьминова с поста ректора ВШЭ связывали с «зачисткой» высшего образования от либералов Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2021 года руководство сменилось более чем в двух десятках вузах, в том числе в Высшей школе экономики, МИФИ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, РГСУ, СТАНКИН, Шанинке. Некоторые увольнения, впрочем, связывали с «зачисткой» либералов в образовании, в частности, увольнение бессменного ректора «Вышки» Ярослава Кузьминова и назначение на его должность прогрессивного, но системного экс-ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова. Дальнейшие шаги Мишустина по трансформации системы образования концентрировались на поддержке именно технических специальностей. Это подтверждает депутат Госдумы, член комитета по науке и высшему образованию и бывший ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга (ЕР). «Самое основное, что мы чувствуем, как законодатели, это появление новых инструментов поддержки высшей школы. Два примера: это программа „Приоритет 2030“ и Программа передовых инженерных школ, — сказал URA.RU Мажуга. — И то, и другое направлено на сближение высшей школы с реальным сектором экономики». Также, по мнению экс-ректора «Менделеевки», значимое для системы образования нововведение последних лет — новая схема распределения бюджетных мест в вузах. «Теперь 70% из них идут в регионы, такого тоже раньше не было. И за счет этого мы видим бурное развитие региональных вузов, появляются сильные научные школы по определенным направлениям. Если раньше выбор абитуриента ограничивался Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Томском, то сейчас эта ситуация меняется», — рассказал URA.RU Мажуга. При Мишустине сменилась схема распределения бюджетных мест в вузах: у регионов появился приоритет Фото: Размик Закарян © URA.RU Программа «Приоритет 2030» действует с 2021 года и предусматривает гранты для вузов-участников, которые должны объединять свои ресурсы с научными организациями и предприятиями реального сектора экономики. «Приоритет 2030» пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов «5-100», запущенной в 2012 году. Старая программа была ориентирована на продвижение национальной системы образования на международном рынке и вхождение российских вузов в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Кстати, один из плюсов системы образования при Мишустине — отказ от преувеличения роли публикаций российских ученых в иностранных базах данных», — считает другой депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). «По экспертным оценкам, на это уходило до 4 $ млрд, поскольку это делалось не «за красивые глаза», а за хорошие вложения, и проекты Web of Science во многом превратились в коммерческие», — сказал URA.RU Смолин. Вместе с тем в системе образования и науки остается еще много проблемных вопросов, продолжил депутат. «Существенных изменений в сфере финансирования образования и науки мы не заметили. Более того, в 2024 году финансирование науки не увеличивается, а финансирование образования даже немного сокращается: примерно с 2,45% от федерального бюджета до 2,26%», — отметил Смолин. По его словам, также за последние годы существенным образом не изменилась оплата труда преподавателей вузов. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, как и экс-ректор «Менделеевки», отмечает повышение внимание правительства к технической подготовке студентов. «И здесь усилия правительства подстегивают нас к ускоренной трансформации инженерного образования в связи с внедрением новых технологий на производстве. Львиная доля наших образовательных программ связана с инженерией и информационными технологиями, что обусловлено особым расположением Урала и его промышленным прошлым и новым технологическим укладом в будущем», — сказал URA.RU Кокшаров. Он добавил, что УрФУ стал участником многих инициатив последних лет: это и создание научно-образовательных центров мирового уровня, и программа «Приоритет 2030», и другие проекты нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. Также, по словам ректора, отдельно стоит отметить строительство в Екатеринбурге нового кампуса УрФУ, задуманного как центр цифровой трансформации города и региона [на эти цели в 2022 году выделено 20 млрд руб. из федерального бюджета — прим. URA.RU]. «Он позволит привлекать мотивированных молодых людей со всей страны», — считает ректор УрФУ. «Очевидный дефицит инженерных и технических специальностей проявился в условиях санкций, и тут Мишустину просто оставалось освоить новую парадигму и помочь вузам в этом вопросе», — считает политолог Илья Гращенков. О переизбытке юристов и экономистов и катастрофической нехватке инженеров в России говорил еще в 2011 году тогдашний президент, а впоследствии премьер-министр Дмитрий Медведев. «Премьерство Медведева и премьерство Мишустина пришлись на совершенно разные для страны периоды. При Медведеве страна двигалась еще по старым правилам — максимальные связи с западными университетами, выработка единых стандартов», — отмечает Гращенков. Сейчас же, по его словам, идет полная переориентация и попытка выстроить своей суверенитет, наладить отношения с восточными вузами. «Медведев — больше политик, и это отражалось на развитии сферы образования. Но и Мишустину, несмотря на его образ технократа, удалось решить политическую задачу и не скатиться в архаичность, а сохранить наработанные за последние 30 лет достижения», — говорит эксперт. Перед правительством стоит задача выстраивания связей с восточными университетами, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Массовая ротация ректоров, по мнению политолога, связана не столько с делиберализаций, сколько со сменой элит. «Прежнее руководство этих вузов было тесно связано с прошлым составом правительства. ВШЭ, например, была одновременно think tank [„фабрика мыслей“ — прим. URA.RU]. Поэтому провели ротацию на новых консенсусных руководителей», — считает эксперт. По мнению Гращенкова, череда отставок еще не окончена, и основной интригой остается возможная смена ректора МГУ — главного вуза страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За четыре года работы премьер-министром Михаил Мишустин сменил более двух десятков ректоров ведущих вузов, и это, возможно, еще не предел. Ощутимо выросла поддержка технических специальностей, появились новые госпрограммы. Инженеру, выпускнику СТАНКИН и технократу Мишустину удалось решить и политическую задачу по суверенизации высшего образования, однако к бюджетному финансированию образования и науки пока остаются вопросы, отметили опрошенные URA.RU эксперты. В образовательной среде после назначения Михаила Мишустина премьер-министром говорили, что он обладает большим академическим потенциалом. Достаточно вспомнить, что в 2008 году он стал инициатором основания на базе Высшей школы экономики Института налогового менеджмента и экономики недвижимости, где занял должность научного руководителя. Образ и репутация цифрового трансформатора задавали контуры преобразований, которые Мишустин привнес в образование и науку. Впрочем, новые вызовы в этом направлении не заставили себя ждать: уже через два месяца после его назначения страну захлестнула новая коронавирусная инфекция и как следствие — массовый дистант. Свои приоритеты в трансформации системы образования Мишустин начал демонстрировать с первых месяцев работы премьером. Во время поездок по регионам он часто уделял внимание посещению вузов. Так, например, в марте 2020 года во время поездки в Кострому он пообщался со студентами местного университета, где признался, что приоритет отдает техническому образованию. «Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста», — сказал тогда Мишустин студентам. Стремительно развивающийся переход всех сфер в онлайн потребовал от управленцев оперативных и эффективных решений, и именно это, по мнению некоторых экспертов, послужило причиной дальнейшей массовой смены ректоров вузов, получившей неформальное определение «ректоропад». В экспертном сообществе говорили, что долгое время существовало убеждение, что ректор вуза — это главный ученый, и его управленческим качествам уделялось меньше внимания. С 2021 года руководство сменилось более чем в двух десятках вузах, в том числе в Высшей школе экономики, МИФИ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, РГСУ, СТАНКИН, Шанинке. Некоторые увольнения, впрочем, связывали с «зачисткой» либералов в образовании, в частности, увольнение бессменного ректора «Вышки» Ярослава Кузьминова и назначение на его должность прогрессивного, но системного экс-ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова. Дальнейшие шаги Мишустина по трансформации системы образования концентрировались на поддержке именно технических специальностей. Это подтверждает депутат Госдумы, член комитета по науке и высшему образованию и бывший ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга (ЕР). «Самое основное, что мы чувствуем, как законодатели, это появление новых инструментов поддержки высшей школы. Два примера: это программа „Приоритет 2030“ и Программа передовых инженерных школ, — сказал URA.RU Мажуга. — И то, и другое направлено на сближение высшей школы с реальным сектором экономики». Программа «Приоритет 2030» действует с 2021 года и предусматривает гранты для вузов-участников, которые должны объединять свои ресурсы с научными организациями и предприятиями реального сектора экономики. «Приоритет 2030» пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов «5-100», запущенной в 2012 году. Старая программа была ориентирована на продвижение национальной системы образования на международном рынке и вхождение российских вузов в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Кстати, один из плюсов системы образования при Мишустине — отказ от преувеличения роли публикаций российских ученых в иностранных базах данных», — считает другой депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). «По экспертным оценкам, на это уходило до 4 $ млрд, поскольку это делалось не «за красивые глаза», а за хорошие вложения, и проекты Web of Science во многом превратились в коммерческие», — сказал URA.RU Смолин. Вместе с тем в системе образования и науки остается еще много проблемных вопросов, продолжил депутат. «Существенных изменений в сфере финансирования образования и науки мы не заметили. Более того, в 2024 году финансирование науки не увеличивается, а финансирование образования даже немного сокращается: примерно с 2,45% от федерального бюджета до 2,26%», — отметил Смолин. По его словам, также за последние годы существенным образом не изменилась оплата труда преподавателей вузов. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, как и экс-ректор «Менделеевки», отмечает повышение внимание правительства к технической подготовке студентов. «И здесь усилия правительства подстегивают нас к ускоренной трансформации инженерного образования в связи с внедрением новых технологий на производстве. Львиная доля наших образовательных программ связана с инженерией и информационными технологиями, что обусловлено особым расположением Урала и его промышленным прошлым и новым технологическим укладом в будущем», — сказал URA.RU Кокшаров. Он добавил, что УрФУ стал участником многих инициатив последних лет: это и создание научно-образовательных центров мирового уровня, и программа «Приоритет 2030», и другие проекты нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. Также, по словам ректора, отдельно стоит отметить строительство в Екатеринбурге нового кампуса УрФУ, задуманного как центр цифровой трансформации города и региона [на эти цели в 2022 году выделено 20 млрд руб. из федерального бюджета — прим. URA.RU]. «Он позволит привлекать мотивированных молодых людей со всей страны», — считает ректор УрФУ. «Премьерство Медведева и премьерство Мишустина пришлись на совершенно разные для страны периоды. При Медведеве страна двигалась еще по старым правилам — максимальные связи с западными университетами, выработка единых стандартов», — отмечает Гращенков. Сейчас же, по его словам, идет полная переориентация и попытка выстроить своей суверенитет, наладить отношения с восточными вузами. «Медведев — больше политик, и это отражалось на развитии сферы образования. Но и Мишустину, несмотря на его образ технократа, удалось решить политическую задачу и не скатиться в архаичность, а сохранить наработанные за последние 30 лет достижения», — говорит эксперт. Массовая ротация ректоров, по мнению политолога, связана не столько с делиберализаций, сколько со сменой элит. «Прежнее руководство этих вузов было тесно связано с прошлым составом правительства. ВШЭ, например, была одновременно think tank [„фабрика мыслей“ — прим. URA.RU]. Поэтому провели ротацию на новых консенсусных руководителей», — считает эксперт. По мнению Гращенкова, череда отставок еще не окончена, и основной интригой остается возможная смена ректора МГУ — главного вуза страны.