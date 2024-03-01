Путин завершил разворот внешней политики России

Но от попыток достучаться до Запада Москва не отказывается

01 марта 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Путин в своем послании к Федеральному Собранию обозначил приоритеты во внешней политике России на ближайшие шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию обозначил приоритеты во внешней политике России на ближайшие шесть лет. Эксперты рассказали URA.RU, что президенту было важно показать россиянам, что страна не в изоляции, дружественным государствам — продемонстрировать эффективность сотрудничества с Москвой и упрекнуть недружественные страны в том, что они действуют не в интересах своих жителей, теряют у них поддержку на фоне бесконечных обвинений России. Внешнеполитический блок в послании президента к Федеральному Собранию в этот раз был не таким объемным, как в прошлые разы — он занял всего около 20 минут. В этот раз глава государства кратко прошелся по основным направлениям. Так, например, он указал на позитивное развитие диалога «Россия — АСЕАН», прорывной саммит «Россия — Африка», хорошие отношения с арабскими государствами от Северной Африки до Ближнего Востока. По словам Путина, Москва и дальше будет продолжать комплекс партнерских связей с этими странами, в том числе и на латиноамериканском направлении. Путин отметил прорывной характер саммита «Россия — Африка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними», — подчеркнул президент. Говоря об успехах партнерских отношений, Путин в качестве примера привел БРИКС, который к 2028 году (с учетом новых стран-участниц) будет составлять около 37% мирового ВВП. В то время как ВВП «Большой семерки» опустится ниже 28%. Доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) G7 в 1992 году составляла 45,7%, а у стран БРИКС (хотя объединения тогда не существовало) — 16,5%. В 2022 году «семерка» — 30,3%, а БРИКС — 31,5%. К 2028 году, по прогнозам Путина, ППС БРИКС преодолеет отметку в 36,6%, в то время как G7 — 27,8%. Россия совместно с дружественными государствами будет дальше создавать безопасные логистические коридоры, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства, — продолжил президент. — Тем более что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему — пилят сук, на котором сидят десятилетиями». При этом президент вновь подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, несмотря на их деструктивную позицию. Путин напомнил о последних высказываниях чиновников США, что Россия, якобы, хочет разместить ядерное оружие в космосе. По его словам, это уловка, направленная на втягивание России в переговоры на условиях Вашингтона. Еще он рассказал о блокировании американцами предложения Москвы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленного в 2008 году. «Реакции-то никакой нет», — сказал он. Путин поручил правительству России нарастить финансирование международных программ, направленных на продвижение русского языка в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резюмируя блок посвященный внешней политике, президент Путин поручил правительству России нарастить финансирование международных программ, направленных на продвижение русского языка. В том числе многонациональной российской культуры на пространстве СНГ «да и в мире в целом». Владимир Путин в своем обращении показал, что сформировано глобальное большинство стран, которые не подчиняются Западу, стремятся защитить суверенитет, интересы, и которые стремятся взаимодействовать друг с другом на разных площадках, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «На Западе эти посылы слышат и активно считывают. Уже видим негативную реакцию со стороны политических элит Запада. И как бы они ни открещивались, все представители западного истеблишмента, что называется, с карандашом сидели и слушали послание нашего президента», — сказал эксперт. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает, что, безусловно, он был направлен россиянам, но его услышали и другие иностранные представители. «Послание — одно из наиболее важных политических новостей. Его внимательно анализируют, смотрят, пытаются сделать выводы. Конечно, слова нашего президента были адресованы и недружественным странам, и дружественным странам, и странам Запада, и странам Азии, Африки, Латинской Америки, странам глобального большинства, которые занимают позиции, очень близкие России», — сказал он. Шаповалов подчеркнул, что Байден — самый непопулярный президент США за последние десятилетия Фото: Official White House / Adam Schultz Путин в своем послании ищет поддержки в лице жителей недружественных стран, которыми руководят непопулярные лидеры, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Все правящие коалиции, правительства, западные лидеры сейчас не имеют поддержки у своих собственных граждан. Рекордно низкие показатели у правительства Шольца, Риши Сунака, президента Макрона. Показатели администрации Байдена и лично Байдена в Америке рекордно низкие — это самый непопулярный президент США за последние десятилетия. На Западе ширится понимание абсурдности пути, по которому идут западные элиты, заявлений, которые они делают и которые наш президент в послании обозначил очень емкими словами „демагогия“ и „бред“», — пояснил он. Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ Владимир Осипов отмечает, что для президента было важно показать россиянам, что у страны есть партнеры: «Нам постоянно внушают, что мы находимся в изоляции, нас там никто не видит, не слышит, никто не хочет разговаривать. Таким образом, президент сказал, что это абсолютная ложь». Президент в своем послании показал дружественным странам, что сотрудничать с Россией — выгодно. Об этом говорят многочисленные площадки с участием России и цифры, озвученные при сравнении БРИКС и «Большой семерки», отметил Шаповалов. Но, по мнению Осипова, речь не о тщеславии. «Здесь хвастовства не было. Здесь уверение всего мира в том, что Россия развивается. С другой стороны, президент показывает, какие у нас есть сложности, проблемы. Те же бедность, нехватка кадров. Но вместе с тем мы их успешно преодолеваем», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию обозначил приоритеты во внешней политике России на ближайшие шесть лет. Эксперты рассказали URA.RU, что президенту было важно показать россиянам, что страна не в изоляции, дружественным государствам — продемонстрировать эффективность сотрудничества с Москвой и упрекнуть недружественные страны в том, что они действуют не в интересах своих жителей, теряют у них поддержку на фоне бесконечных обвинений России. Внешнеполитический блок в послании президента к Федеральному Собранию в этот раз был не таким объемным, как в прошлые разы — он занял всего около 20 минут. В этот раз глава государства кратко прошелся по основным направлениям. Так, например, он указал на позитивное развитие диалога «Россия — АСЕАН», прорывной саммит «Россия — Африка», хорошие отношения с арабскими государствами от Северной Африки до Ближнего Востока. По словам Путина, Москва и дальше будет продолжать комплекс партнерских связей с этими странами, в том числе и на латиноамериканском направлении. «Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними», — подчеркнул президент. Говоря об успехах партнерских отношений, Путин в качестве примера привел БРИКС, который к 2028 году (с учетом новых стран-участниц) будет составлять около 37% мирового ВВП. В то время как ВВП «Большой семерки» опустится ниже 28%. Доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) G7 в 1992 году составляла 45,7%, а у стран БРИКС (хотя объединения тогда не существовало) — 16,5%. В 2022 году «семерка» — 30,3%, а БРИКС — 31,5%. К 2028 году, по прогнозам Путина, ППС БРИКС преодолеет отметку в 36,6%, в то время как G7 — 27,8%. «Совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные и безопасные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства, — продолжил президент. — Тем более что Запад сам дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему — пилят сук, на котором сидят десятилетиями». При этом президент вновь подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, несмотря на их деструктивную позицию. Путин напомнил о последних высказываниях чиновников США, что Россия, якобы, хочет разместить ядерное оружие в космосе. По его словам, это уловка, направленная на втягивание России в переговоры на условиях Вашингтона. Еще он рассказал о блокировании американцами предложения Москвы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленного в 2008 году. «Реакции-то никакой нет», — сказал он. Резюмируя блок посвященный внешней политике, президент Путин поручил правительству России нарастить финансирование международных программ, направленных на продвижение русского языка. В том числе многонациональной российской культуры на пространстве СНГ «да и в мире в целом». Владимир Путин в своем обращении показал, что сформировано глобальное большинство стран, которые не подчиняются Западу, стремятся защитить суверенитет, интересы, и которые стремятся взаимодействовать друг с другом на разных площадках, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «На Западе эти посылы слышат и активно считывают. Уже видим негативную реакцию со стороны политических элит Запада. И как бы они ни открещивались, все представители западного истеблишмента, что называется, с карандашом сидели и слушали послание нашего президента», — сказал эксперт. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает, что, безусловно, он был направлен россиянам, но его услышали и другие иностранные представители. «Послание — одно из наиболее важных политических новостей. Его внимательно анализируют, смотрят, пытаются сделать выводы. Конечно, слова нашего президента были адресованы и недружественным странам, и дружественным странам, и странам Запада, и странам Азии, Африки, Латинской Америки, странам глобального большинства, которые занимают позиции, очень близкие России», — сказал он. Путин в своем послании ищет поддержки в лице жителей недружественных стран, которыми руководят непопулярные лидеры, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Все правящие коалиции, правительства, западные лидеры сейчас не имеют поддержки у своих собственных граждан. Рекордно низкие показатели у правительства Шольца, Риши Сунака, президента Макрона. Показатели администрации Байдена и лично Байдена в Америке рекордно низкие — это самый непопулярный президент США за последние десятилетия. На Западе ширится понимание абсурдности пути, по которому идут западные элиты, заявлений, которые они делают и которые наш президент в послании обозначил очень емкими словами „демагогия“ и „бред“», — пояснил он. Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС ИГСУ Владимир Осипов отмечает, что для президента было важно показать россиянам, что у страны есть партнеры: «Нам постоянно внушают, что мы находимся в изоляции, нас там никто не видит, не слышит, никто не хочет разговаривать. Таким образом, президент сказал, что это абсолютная ложь». Президент в своем послании показал дружественным странам, что сотрудничать с Россией — выгодно. Об этом говорят многочисленные площадки с участием России и цифры, озвученные при сравнении БРИКС и «Большой семерки», отметил Шаповалов. Но, по мнению Осипова, речь не о тщеславии. «Здесь хвастовства не было. Здесь уверение всего мира в том, что Россия развивается. С другой стороны, президент показывает, какие у нас есть сложности, проблемы. Те же бедность, нехватка кадров. Но вместе с тем мы их успешно преодолеваем», — сказал он.