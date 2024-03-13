Как свердловчанам получить квартиры и машины в дни выборов

Полная инструкция

14 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

100 современных и комфортных кроссоверов найдут своих счастливчиков 12 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области президентские выборы, которые стартуют 15 марта, совпали с масштабной викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. То есть участники акции, едва ли не самой масштабной в стране, смогут и претендовать на ценные призы, и узнать интересные факты об истории Среднего Урала. О правилах викторины — как заявиться, где узнавать результаты и забирать призы — в материале URA.RU. 20 свердловчан получат по легендарному уральскому мотоциклу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нужно ли регистрироваться Нет. Волонтеры викторины сами будут выдавать участникам специальные карточки с уникальными наборами цифр под защитным слоем (эти карточки нужно хранить до подведения итогов). Правила участия Проверить свои знания об истории области можно в любом специально оборудованном пункте. Список адресов — здесь . На месте волонтеры также выдадут анкету с вопросами. Для тех, у кого не получится поучаствовать 15, 16 или 17 марта, можно будет прийти в пункт 18 марта. Не позднее 19-го участникам необходимо отправить уникальный код на специальный номер телефона — 8 908 908 77 48. Важно, что участвовать могут только совершеннолетние граждане РФ, которые постоянно или преимущественно проживают на территории Свердловской области и имеют регистрацию по месту жительства в пределах региона. Какие будут вопросы Примерные вопросы и правильные ответы на них размещены на сайте викторины «Опорный край» в разделе «Знаете ли вы, что…». У свердловчан, например, могут спросить, кем был Василий Татищев, какие предприятия были построены в Свердловской области в годы первых советских пятилеток, чем известен волейбольный клуб «Уралочка — НТМК». В реальных анкетах будет пять вопросов и по три-четыре варианта ответов. Как подчеркивают организаторы, количество правильных ответов не важно. Возможность выиграть призы получат все участники викторины. Такие медали вручат каждому Фото: Илья Московец © URA.RU Какие будут призы Абсолютно всем участникам после прохождения вручат памятную медаль к 90-летию Свердловской области. На одной из ее сторон изображен герб региона с надписью «Опорный край державы», на другой — указана юбилейная дата. А для счастливчиков приготовлены 20 легендарных мотоциклов «Урал», 42 квартиры в новостройках Екатеринбурга и 3 квартиры в новом жилом комплексе в центре Верхней Пышмы, 100 автомобилей «Москвич 3» и 2000 смартфонов. Как выберут призеров В специальную программу загрузят таблицу с зарегистрированными номерами участников викторины. После выбора одного из призеров его уникальный код будет исключен из списка, то есть один человек сможет получить только один подарок. Когда объявят результаты Уже 19 марта на сайте викторины опубликуют все поступившие на единый номер уникальные номера участников. Обладателей ценных подарков из списка определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ. Также результаты можно будет найти на сайте викторины 13 апреля. Как получить приз На сайте викторины появится адрес Центра выдачи ценных подарков. Призы, полученные в 2024 году, нужно будет задекларировать с 1 января по 30 апреля 2025 года, а до 15 июля заплатить налог. Его размер зависит от стоимости подарка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области президентские выборы, которые стартуют 15 марта, совпали с масштабной викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. То есть участники акции, едва ли не самой масштабной в стране, смогут и претендовать на ценные призы, и узнать интересные факты об истории Среднего Урала. О правилах викторины — как заявиться, где узнавать результаты и забирать призы — в материале URA.RU. Нужно ли регистрироваться Нет. Волонтеры викторины сами будут выдавать участникам специальные карточки с уникальными наборами цифр под защитным слоем (эти карточки нужно хранить до подведения итогов). Правила участия Проверить свои знания об истории области можно в любом специально оборудованном пункте. Список адресов — здесь. На месте волонтеры также выдадут анкету с вопросами. Для тех, у кого не получится поучаствовать 15, 16 или 17 марта, можно будет прийти в пункт 18 марта. Не позднее 19-го участникам необходимо отправить уникальный код на специальный номер телефона — 8 908 908 77 48. Важно, что участвовать могут только совершеннолетние граждане РФ, которые постоянно или преимущественно проживают на территории Свердловской области и имеют регистрацию по месту жительства в пределах региона. Какие будут вопросы Примерные вопросы и правильные ответы на них размещены на сайте викторины «Опорный край» в разделе «Знаете ли вы, что…». У свердловчан, например, могут спросить, кем был Василий Татищев, какие предприятия были построены в Свердловской области в годы первых советских пятилеток, чем известен волейбольный клуб «Уралочка — НТМК». В реальных анкетах будет пять вопросов и по три-четыре варианта ответов. Как подчеркивают организаторы, количество правильных ответов не важно. Возможность выиграть призы получат все участники викторины. Какие будут призы Абсолютно всем участникам после прохождения вручат памятную медаль к 90-летию Свердловской области. На одной из ее сторон изображен герб региона с надписью «Опорный край державы», на другой — указана юбилейная дата. А для счастливчиков приготовлены 20 легендарных мотоциклов «Урал», 42 квартиры в новостройках Екатеринбурга и 3 квартиры в новом жилом комплексе в центре Верхней Пышмы, 100 автомобилей «Москвич 3» и 2000 смартфонов. Как выберут призеров В специальную программу загрузят таблицу с зарегистрированными номерами участников викторины. После выбора одного из призеров его уникальный код будет исключен из списка, то есть один человек сможет получить только один подарок. Когда объявят результаты Уже 19 марта на сайте викторины опубликуют все поступившие на единый номер уникальные номера участников. Обладателей ценных подарков из списка определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ. Также результаты можно будет найти на сайте викторины 13 апреля. Как получить приз На сайте викторины появится адрес Центра выдачи ценных подарков. Призы, полученные в 2024 году, нужно будет задекларировать с 1 января по 30 апреля 2025 года, а до 15 июля заплатить налог. Его размер зависит от стоимости подарка.