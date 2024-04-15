Путин призвал губернаторов к диалогу с россиянами

Без этого они не смогут переизбраться

15 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Путин встретился с губернаторами Астраханской и Волгоградской областей, чей срок полномочий подходит к концу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин дал губернаторам сигнал перед региональными выборами, которые пройдут в сентябре, а уже в июне начнутся избирательные кампании. Речь о необходимости налаживания контакта с людьми. Так политологи трактуют две встречи президента с губернатором Астраханской Игорем Бабушкиным и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, которые прошли в один день. По словам собеседников URA.RU, это ключевой аспект в работе губернаторов, на который нужно обратить внимание всем главам субъектов. Владимир Путин продолжил встречи с главами регионов, у которых подходит к концу срок полномочий. Для губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова это уже второй срок (занял должность в 2014 году). В то время как у главы Астраханской области Игоря Бабушкина заканчивается первый (пост руководителя региона занял в 2019 году). Бабушкин рассказал Путину об успехах Астраханской области за пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бабушкин рассказал Путину об успехах области за эти пять лет. Так, например, речь шла о росте регионального ВВП (консолидированный бюджет вырос с 60 млрд рублей в 2019 году до 90 миллиардов рублей в параметрах 2024 года), увеличении доходов на 20 миллиардов рублей в год, полном «закрытии проблемы» обманутых дольщиков, досрочном выполнении программы переселения из ветхого жилья, лидерских позициях области по созданию сложных объектов и техсредств для работы на морских нефтяных месторождениях, развитии особой экономической зоны промышленного-производственного типа «Лотос», успехах в области агропромышленного комплекса и других сферах. Губернатор обратил внимание, что, несмотря на эти достижения, в регионе также есть и проблемы. Бабушкин доложил об износе водопроводных и канализационных сетей, который составляет 92%. Это, по его словам, провоцирует разрушение дорог, затопления общественных пространств и вызывает социальное напряжение. Он пояснил, что был разработан план по урегулированию этой проблемы, однако «без дополнительных средств из федерального центра не обойтись». В заключение Игорь Бабушкин обратился к Владимиру Путину: «Прошу вас поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор». Глава государства ответил, что, действительно, в регионе за пять лет была проведена большая работа. Президент пожелал успехов главе Астраханской области и обратил внимание на то, что основные задачи и проблемы, которые есть в регионе — решаются и «вполне удовлетворительно». «Конечно, нужно выйти к людям и в ходе предварительной избирательной кампании, перед голосованием по соответствующим кандидатурам нужно получить их оценки и их наказы, их мнение о том, что нужно сделать для развития Астрахани и Астраханской области в ближайшее время. Желаю вам успехов», — резюмировал Путин на встрече с Бабушкиным. Бочаров должил Путину, что ситуация в регионе стабильная и устойчивая, а социальная поддержка оказывается в полном объеме Фото: Александр Мамаев © URA.RU На следующей встрече президент Путин пообщался с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, который доложил, что ситуация в регионе стабильная и устойчивая, а социальная поддержка оказывается в полном объеме. «Нам удалось не только стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе, решать текущие задачи, реализовывать планы, программы развития, но и создать прочный фундамент для решения задач, поставленных в послании Федеральному Собранию», — сказал Бочаров, добавив, что регион полностью готов к их реализации. Как и на встрече с Бабушкиным, Путин подчеркнул, что в регионе проделана большая работа. Он также пожелал успехов действующему главе Волгоградской области на предстоящих выборах. «С людьми надо, конечно, работать, с тем, чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время», — вновь обратил внимание глава государства. Президент Путин дает понять не только участникам сегодняшних встреч, но и всем главам российским регионов, что им нужно находиться в постоянном контакте с людьми. Особенно перед региональными выборами, которые покажут уровень поддержки губернатора. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. По мнению Федоровой, большинство проблем губернатором связаны с плохой коммуникацией с гражданами Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Не секрет, что половина проблем у губернаторов, которые только выходят в публичную плоскость, или вопросы у действующих, ставшие острыми — связаны с проблемами с коммуникацией. Если губернатор упускает этот аспект, окружает себя теми, кто говорит ему, что все хорошо, встречается с „согласованными гражданами“, рассказывающими, что все прекрасно — он неизбежно теряет понимание, суть процессов, которые происходят на его территории, перестает понимать нерв проблем, и, разумеется, эта ошибка масштабируется», — пояснила политолог. Также политологи в разговоре с URA.RU обратили внимание на то, что главы регионов попросили поддержки у главы государства в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре 2024 года. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков напомнил, что до выборов остается совсем мало времени. Поэтому, по его словам, глава государства проводит встречи с кандидатами на губернаторский пост до официального начала избирательной кампании. «Время приходит, скоро начнется активная фаза избирательной кампании. Фактически надо определяться, а без одобрения президента в нашей политической традиции не принято самостоятельно объявлять о своем выдвижении, — продолжил Поляков. — Просьбы поддержать кандидатуры губернаторов — некий ритуал, политическая традиция. Сама по себе встреча президента с кандидатом — одобрение его деятельности». Сетов оценил шансы глав Астраханской и Волгоградской областей, попросивших у Путина поддержки перед губернаторскими выборами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов также оценил шансы попросивших у Путина поддержки перед губернаторскими выборами главы Астраханской и Волгоградской областей. По его словам, вероятность их переизбрания высока. «Поддержка регионального курса первым лицом страны и отсутствие кризисных моментов в управлении субъектами сегодня позволяет предположить, что кампании Бочарова и Бабушкина могут быть успешными. С учетом того, что срок у них не первый — важно будет показать динамику развития, предложить новые проекты и решения, не забыть об актуальных проблемах жителей. Так можно обеспечить доминирование в повестке и гарантировать результат», — рассказал он. Федорова также согласна с мнением, что в работе двух глав субъектов «отсутствуют кризисные моменты» и добавила, что чем лучше в экономике региона обстоят дела, тем выше вероятность переизбрания действующего главы. Поляков, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас «не то время», когда политическая конкуренция является острой. Он указал на то, что Бочаров и Бабушкин не самые популярные губернаторы, а со стороны жителей этих регионов много нареканий в их адрес. «Это не самые развитые, достаточно депрессивные регионы, хотя и климат там хороший, расположение неплохое <…> Будь серьезная там политическая конкуренция, наверное, избрание было бы не безоблачным. Но поскольку сейчас особо желающих бросить вызов действующим губернаторам нет — избрание будет, может быть, не триумфальным, но достаточно беспроблемным и у того, и другого», — резюмировал политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин дал губернаторам сигнал перед региональными выборами, которые пройдут в сентябре, а уже в июне начнутся избирательные кампании. Речь о необходимости налаживания контакта с людьми. Так политологи трактуют две встречи президента с губернатором Астраханской Игорем Бабушкиным и главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, которые прошли в один день. По словам собеседников URA.RU, это ключевой аспект в работе губернаторов, на который нужно обратить внимание всем главам субъектов. Владимир Путин продолжил встречи с главами регионов, у которых подходит к концу срок полномочий. Для губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова это уже второй срок (занял должность в 2014 году). В то время как у главы Астраханской области Игоря Бабушкина заканчивается первый (пост руководителя региона занял в 2019 году). Бабушкин рассказал Путину об успехах области за эти пять лет. Так, например, речь шла о росте регионального ВВП (консолидированный бюджет вырос с 60 млрд рублей в 2019 году до 90 миллиардов рублей в параметрах 2024 года), увеличении доходов на 20 миллиардов рублей в год, полном «закрытии проблемы» обманутых дольщиков, досрочном выполнении программы переселения из ветхого жилья, лидерских позициях области по созданию сложных объектов и техсредств для работы на морских нефтяных месторождениях, развитии особой экономической зоны промышленного-производственного типа «Лотос», успехах в области агропромышленного комплекса и других сферах. Губернатор обратил внимание, что, несмотря на эти достижения, в регионе также есть и проблемы. Бабушкин доложил об износе водопроводных и канализационных сетей, который составляет 92%. Это, по его словам, провоцирует разрушение дорог, затопления общественных пространств и вызывает социальное напряжение. Он пояснил, что был разработан план по урегулированию этой проблемы, однако «без дополнительных средств из федерального центра не обойтись». В заключение Игорь Бабушкин обратился к Владимиру Путину: «Прошу вас поддержать мое выдвижение на новый срок и очень надеюсь, что астраханцы также поддержат такой выбор». Глава государства ответил, что, действительно, в регионе за пять лет была проведена большая работа. Президент пожелал успехов главе Астраханской области и обратил внимание на то, что основные задачи и проблемы, которые есть в регионе — решаются и «вполне удовлетворительно». На следующей встрече президент Путин пообщался с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, который доложил, что ситуация в регионе стабильная и устойчивая, а социальная поддержка оказывается в полном объеме. «Нам удалось не только стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе, решать текущие задачи, реализовывать планы, программы развития, но и создать прочный фундамент для решения задач, поставленных в послании Федеральному Собранию», — сказал Бочаров, добавив, что регион полностью готов к их реализации. Как и на встрече с Бабушкиным, Путин подчеркнул, что в регионе проделана большая работа. Он также пожелал успехов действующему главе Волгоградской области на предстоящих выборах. Президент Путин дает понять не только участникам сегодняшних встреч, но и всем главам российским регионов, что им нужно находиться в постоянном контакте с людьми. Особенно перед региональными выборами, которые покажут уровень поддержки губернатора. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. «Не секрет, что половина проблем у губернаторов, которые только выходят в публичную плоскость, или вопросы у действующих, ставшие острыми — связаны с проблемами с коммуникацией. Если губернатор упускает этот аспект, окружает себя теми, кто говорит ему, что все хорошо, встречается с „согласованными гражданами“, рассказывающими, что все прекрасно — он неизбежно теряет понимание, суть процессов, которые происходят на его территории, перестает понимать нерв проблем, и, разумеется, эта ошибка масштабируется», — пояснила политолог. Также политологи в разговоре с URA.RU обратили внимание на то, что главы регионов попросили поддержки у главы государства в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре 2024 года. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков напомнил, что до выборов остается совсем мало времени. Поэтому, по его словам, глава государства проводит встречи с кандидатами на губернаторский пост до официального начала избирательной кампании. «Время приходит, скоро начнется активная фаза избирательной кампании. Фактически надо определяться, а без одобрения президента в нашей политической традиции не принято самостоятельно объявлять о своем выдвижении, — продолжил Поляков. — Просьбы поддержать кандидатуры губернаторов — некий ритуал, политическая традиция. Сама по себе встреча президента с кандидатом — одобрение его деятельности». Заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов также оценил шансы попросивших у Путина поддержки перед губернаторскими выборами главы Астраханской и Волгоградской областей. По его словам, вероятность их переизбрания высока. «Поддержка регионального курса первым лицом страны и отсутствие кризисных моментов в управлении субъектами сегодня позволяет предположить, что кампании Бочарова и Бабушкина могут быть успешными. С учетом того, что срок у них не первый — важно будет показать динамику развития, предложить новые проекты и решения, не забыть об актуальных проблемах жителей. Так можно обеспечить доминирование в повестке и гарантировать результат», — рассказал он. Федорова также согласна с мнением, что в работе двух глав субъектов «отсутствуют кризисные моменты» и добавила, что чем лучше в экономике региона обстоят дела, тем выше вероятность переизбрания действующего главы. Поляков, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас «не то время», когда политическая конкуренция является острой. Он указал на то, что Бочаров и Бабушкин не самые популярные губернаторы, а со стороны жителей этих регионов много нареканий в их адрес. «Это не самые развитые, достаточно депрессивные регионы, хотя и климат там хороший, расположение неплохое <…> Будь серьезная там политическая конкуренция, наверное, избрание было бы не безоблачным. Но поскольку сейчас особо желающих бросить вызов действующим губернаторам нет — избрание будет, может быть, не триумфальным, но достаточно беспроблемным и у того, и другого», — резюмировал политолог.