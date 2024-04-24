Свердловские власти лишают довольствия боссов «Титановой долины»

На них тратили сотни миллионов

24 апреля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Заполнить площадку в Верхней Салде не могут с 2010 года. Из 292 га свободных — еще 50 Фото: Илья Московец © URA.RU В управляющей компании «Титановой долины» заявляют, что планируют перестать обременять областной бюджет. Это произойдет уже со следующего года, рассказал URA.RU генеральный директор особой экономической зоны Андрей Антипов. ОЭЗ «Титановая долина» создали в декабре 2010 году по поручению бывшего на тот момент губернатором Александра Мишарина. Тогда власти заявляли о смелых планах — к 2030 году ОЭЗ принесет в бюджеты всех уровней 179 миллиардов рублей. «Это, без преувеличения, революционное событие для региона. Наверное, его можно сравнить с тем днем, когда Демидовыми был заложен первый завод на Урале […] Будут созданы условия для прорывного развития размещаемых производств», — анонсировал Мишарин. Общий объем налогов от резидентов с 2010 года составил порядка 10 млрд. Мишарин надеялся: к 2030 году проект принесет 179 млрд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В феврале 2020 года при получении взятки был задержан гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, а вместе с ним — экс-замминистра экономики Михаил Шилиманов. По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в сумме 13 млн рублей у коммерческого директора компании-подрядчика, взамен обещая не препятствовать приемке и оплате выполненных работ. Шилиманов организовывал встречи Кызласова с представителем коммерческой структуры. Уголовное дело вскрыло реальное положение дел в «Титановой долине»: Кызласов заводил небольшие компании-стартапы, которым обещал все условия для быстрого развития, но обязательства не исполнял. Из-за неправильного администрирования многие компании так и остались «пустышками», числящимися только на бумаге. С момента создания в 2010 году «Титановая долина» получила из бюджетов разных уровней больше 5 млрд рублей на различные инфраструктурные проекты, при этом ее эффективность оценивали как сомнительную. По большей части из-за того, что экс-директор создал условия, отпугивающие потенциальных резидентов, и приводил фирмы-«пустышки». Как считается, чтобы выполнять поставленный KPI по числу резидентов. Миллионы уходили и на содержание управляющей компании — например, только с 2017 по 2020 годы из областного бюджета выделялось порядка 100 млн рублей в год. Затем сумму начали планомерно снижать: в 2022 году уже 90 млн рублей, 2023-й — 30 млн, 2024-й — 19 млн, общий объем финансирования превысил 500 млн рублей. «В следующем году мы ни не возьмем ни копейки», — анонсирует Антипов. — Вы не возьмете или вам не дадут? Для Андрея Антипова финансовая независимость — вопрос принципиальный Фото: Илья Московец © URA.RU — Мы видим, что у нас появляются новые источники, и мы говорим, что обойдемся без бюджета. Потому что каждый раз это вызывает кучу вопросов… «Управляющая компания финансируется за счет бюджета, это плохо, смотрите, сколько денег они проели, ничего не построили». Депутаты возмущаются, журналисты. Сейчас таких историй в паблике стало меньше, но, тем не менее, иногда проскальзывает. Я лучше попрошу деньги на инфраструктуру, на строительство производственного здания, которое в будущем будет приносить доход. Для меня это гораздо интереснее, чем получать деньги на компенсацию затрат управляющей компании. Затраты планируют закрывать из доходной части. Сейчас она составляет порядка 270 млн рублей в год, во столько же примерно оценивают и затраты. Андрей Антипов объясняет, что изначально управляющие компании не создавались для заработка — в качестве KPI назывался объем налогов, уплаченных резидентами — нынешняя бизнес-модель «Титановой долины» позволяет получать дополнительный доход. Например, с аренды, агентских договоров, оказания сервисных услуг управляющей компанией (уборка, очистка, охрана и др). Инфографика: URA.RU Проскользнула недавно критика новой железнодорожной станции на площадке ОЭЗ в Верхней Салде. Ее строили в рамках концессии с РЖД под крупного резидента — завод по производству жд-колес «Аллегро», и наличие путей было важным условием для размещения в ОЭЗ. На стройку потратили 1,6 млрд, скептики заявили, что деньги потрачены впустую, и мощности будут невостребованы. В «Титановой долине» обвинения называют голословными. Есть график увеличения перевозок, согласно которому объемы к 2029 году планомерно увеличат с 60 тысяч тонн в год до 350. «Мы понимаем, за счет чего это будет делаться. Железная дорога — это то, что нужно крупным резидентам. А в Верхнюю Салду заходят как раз сложные производства с большим объемом капиталовложений: „Аллегро“ — 16 млрд, [новые производства] ВСМПО — порядка 20 млрд, РП1 (производитель автокомпонентов) — 10 млрд, „Силарус“ (производство технического кремния), — 10 млрд». К концу года из 250 свободных гектаров останется не больше 50 — этой территории хватит примерно еще для трех резидентов. Из других ближайших планов — избавиться от компаний-«пустышек», которые остались еще со времен Кызласова. Всего их шесть, по трем вопрос надеются закрыть уже в этом году. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии. Земли, которые они занимали, уже передали новым резидентам, осталось уладить юридические вопросы. При этом зачастую суды растягиваются на годы, и бюрократия не единственная причина. Некоторые компании специально тянут время, чтобы отсрочить уплату штрафа — 5 млн рублей. — Отдельный блок критики посвящен тому, что за 14 лет вы так и не смогли полностью заполнить площадки резидентами. А какие задачи вам ставит губернатор? С тех пор, как ОЭЗ стал курировать замгубернатора Дмитрий Ионин (занимает пост председателя Совета директоров), деятельность ТД стала максимально прозрачной, отмечают собеседники в правительстве Фото: Илья Московец © URA.RU — И мы, и правительство ставим перед собой задачу в течение двух лет полностью заполнить площадку в Верхней Салде и дальше заниматься уже другими проектами. Есть планы по расширению еще как минимум двух локаций: губернатором уже подписана и подана заявка в Минэк по Патрушам в Сысерти, хотим расширяться на 119 га. В этом же году хотим подать заявку по Алапаевску, уже понимаем, что там будет. Вообще, развитие особых экономических зон в будущем подчинено некой кластеризации. Если Салда — это универсальная зона, где мы размещаем производства разного типа, то Уктус — это авиапроизводство и медицина со стройматериалами. В Сысерти будет собираться спорткластер. В Алапаевске — кластер вокруг производства мелящих шаров для горнодобывающей промышленности: начиная от сырья и заканчивая производством упаковкой. При этом первоочередным направлением работы собеседник называет не поиск новых резидентов (дефицита желающих нет), а создание условий, при которых потенциальные инвесторы могут быстро зайти на площадку, отстроиться и спокойно работать. На управляющей компании весь спектр работы, в том числе с населением в случае, если новые стройки вызывают протестные настроения. И помощь с поиском кадров. «Дефицит людей — реальная проблема, которая у нас существует. И в большей степени по площадке в Верхней Салде. В ближайшее два года понадобятся 2300 человек, и мы понимаем, что без социальной инфраструктуры людей найти не удастся. Поэтому мы обсуждаем проект по строительству жилья и другие социальные программы. Оценивая эффективность работы, Антипов ссылается на рейтинг особых экономических зон от федерального министерства экономики. Если объем показателей (их порядка 70) выполнен больше, чем на 90%, ОЭЗ оценивается как эффективная. Среди показателей — количество резидентов, объем уплаченных ими налогов, число новых рабочих мест, построенная инфраструктура, ее загруженность. По этому показателю «Титановая долина» оценивается как эффективная. Других форматов оценки, акцентирует собеседник, просто нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управляющей компании «Титановой долины» заявляют, что планируют перестать обременять областной бюджет. Это произойдет уже со следующего года, рассказал URA.RU генеральный директор особой экономической зоны Андрей Антипов. ОЭЗ «Титановая долина» создали в декабре 2010 году по поручению бывшего на тот момент губернатором Александра Мишарина. Тогда власти заявляли о смелых планах — к 2030 году ОЭЗ принесет в бюджеты всех уровней 179 миллиардов рублей. «Это, без преувеличения, революционное событие для региона. Наверное, его можно сравнить с тем днем, когда Демидовыми был заложен первый завод на Урале […] Будут созданы условия для прорывного развития размещаемых производств», — анонсировал Мишарин. В феврале 2020 года при получении взятки был задержан гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, а вместе с ним — экс-замминистра экономики Михаил Шилиманов. По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в сумме 13 млн рублей у коммерческого директора компании-подрядчика, взамен обещая не препятствовать приемке и оплате выполненных работ. Шилиманов организовывал встречи Кызласова с представителем коммерческой структуры. Уголовное дело вскрыло реальное положение дел в «Титановой долине»: Кызласов заводил небольшие компании-стартапы, которым обещал все условия для быстрого развития, но обязательства не исполнял. Из-за неправильного администрирования многие компании так и остались «пустышками», числящимися только на бумаге. С момента создания в 2010 году «Титановая долина» получила из бюджетов разных уровней больше 5 млрд рублей на различные инфраструктурные проекты, при этом ее эффективность оценивали как сомнительную. По большей части из-за того, что экс-директор создал условия, отпугивающие потенциальных резидентов, и приводил фирмы-«пустышки». Как считается, чтобы выполнять поставленный KPI по числу резидентов. Миллионы уходили и на содержание управляющей компании — например, только с 2017 по 2020 годы из областного бюджета выделялось порядка 100 млн рублей в год. Затем сумму начали планомерно снижать: в 2022 году уже 90 млн рублей, 2023-й — 30 млн, 2024-й — 19 млн, общий объем финансирования превысил 500 млн рублей. — Вы не возьмете или вам не дадут? — Мы видим, что у нас появляются новые источники, и мы говорим, что обойдемся без бюджета. Потому что каждый раз это вызывает кучу вопросов… «Управляющая компания финансируется за счет бюджета, это плохо, смотрите, сколько денег они проели, ничего не построили». Депутаты возмущаются, журналисты. Сейчас таких историй в паблике стало меньше, но, тем не менее, иногда проскальзывает. Я лучше попрошу деньги на инфраструктуру, на строительство производственного здания, которое в будущем будет приносить доход. Для меня это гораздо интереснее, чем получать деньги на компенсацию затрат управляющей компании. Затраты планируют закрывать из доходной части. Сейчас она составляет порядка 270 млн рублей в год, во столько же примерно оценивают и затраты. Андрей Антипов объясняет, что изначально управляющие компании не создавались для заработка — в качестве KPI назывался объем налогов, уплаченных резидентами — нынешняя бизнес-модель «Титановой долины» позволяет получать дополнительный доход. Например, с аренды, агентских договоров, оказания сервисных услуг управляющей компанией (уборка, очистка, охрана и др). Проскользнула недавно критика новой железнодорожной станции на площадке ОЭЗ в Верхней Салде. Ее строили в рамках концессии с РЖД под крупного резидента — завод по производству жд-колес «Аллегро», и наличие путей было важным условием для размещения в ОЭЗ. На стройку потратили 1,6 млрд, скептики заявили, что деньги потрачены впустую, и мощности будут невостребованы. В «Титановой долине» обвинения называют голословными. Есть график увеличения перевозок, согласно которому объемы к 2029 году планомерно увеличат с 60 тысяч тонн в год до 350. «Мы понимаем, за счет чего это будет делаться. Железная дорога — это то, что нужно крупным резидентам. А в Верхнюю Салду заходят как раз сложные производства с большим объемом капиталовложений: „Аллегро“ — 16 млрд, [новые производства] ВСМПО — порядка 20 млрд, РП1 (производитель автокомпонентов) — 10 млрд, „Силарус“ (производство технического кремния), — 10 млрд». К концу года из 250 свободных гектаров останется не больше 50 — этой территории хватит примерно еще для трех резидентов. Из других ближайших планов — избавиться от компаний-«пустышек», которые остались еще со времен Кызласова. Всего их шесть, по трем вопрос надеются закрыть уже в этом году. При этом сам Антипов акцентирует — компании, о которых идет речь, не являются фиктивными. Многие просто не пережили экономических потрясений, в том числе период пандемии. Земли, которые они занимали, уже передали новым резидентам, осталось уладить юридические вопросы. При этом зачастую суды растягиваются на годы, и бюрократия не единственная причина. Некоторые компании специально тянут время, чтобы отсрочить уплату штрафа — 5 млн рублей. — Отдельный блок критики посвящен тому, что за 14 лет вы так и не смогли полностью заполнить площадки резидентами. А какие задачи вам ставит губернатор? — И мы, и правительство ставим перед собой задачу в течение двух лет полностью заполнить площадку в Верхней Салде и дальше заниматься уже другими проектами. Есть планы по расширению еще как минимум двух локаций: губернатором уже подписана и подана заявка в Минэк по Патрушам в Сысерти, хотим расширяться на 119 га. В этом же году хотим подать заявку по Алапаевску, уже понимаем, что там будет. Вообще, развитие особых экономических зон в будущем подчинено некой кластеризации. Если Салда — это универсальная зона, где мы размещаем производства разного типа, то Уктус — это авиапроизводство и медицина со стройматериалами. В Сысерти будет собираться спорткластер. В Алапаевске — кластер вокруг производства мелящих шаров для горнодобывающей промышленности: начиная от сырья и заканчивая производством упаковкой. При этом первоочередным направлением работы собеседник называет не поиск новых резидентов (дефицита желающих нет), а создание условий, при которых потенциальные инвесторы могут быстро зайти на площадку, отстроиться и спокойно работать. На управляющей компании весь спектр работы, в том числе с населением в случае, если новые стройки вызывают протестные настроения. И помощь с поиском кадров. «Дефицит людей — реальная проблема, которая у нас существует. И в большей степени по площадке в Верхней Салде. В ближайшее два года понадобятся 2300 человек, и мы понимаем, что без социальной инфраструктуры людей найти не удастся. Поэтому мы обсуждаем проект по строительству жилья и другие социальные программы. Оценивая эффективность работы, Антипов ссылается на рейтинг особых экономических зон от федерального министерства экономики. Если объем показателей (их порядка 70) выполнен больше, чем на 90%, ОЭЗ оценивается как эффективная. Среди показателей — количество резидентов, объем уплаченных ими налогов, число новых рабочих мест, построенная инфраструктура, ее загруженность. По этому показателю «Титановая долина» оценивается как эффективная. Других форматов оценки, акцентирует собеседник, просто нет.