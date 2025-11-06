Логотип РИА URA.RU
Ребенка свердловского бойца СВО оставили без выплаты

06 ноября 2025 в 16:57
Ребенку не выплатили 20 тысяч рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Слободо-Туринском районе Свердловской области ребенку участника спецоперации на Украине отказали в единовременной выплате. За соцподдержкой обратился его законный представитель, имея при себе документы, которые подтверждают право на выплату, рассказали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Управлением соцполитики №6 принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты на основании несоблюдения условий ее назначения, а именно в связи с отсутствием сведений об участии военнослужащего в спецоперации», — пояснили там. При этом к заявлению были приложены справки, доказывающие участие отца ребенка в СВО.

Тогда к делу подключилась прокуратура и внесла представление начальнику учреждения устранить нарушения. Вскоре ребенку поступила выплата в 20 тысяч рублей.

