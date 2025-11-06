Ветераны СВО отметили День народного единства по всей России

Владимир Путин встретился с детьми военнослужащих СВО Фото: пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

По всей территории России 4 ноября состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. В рамках празднования были организованы флешмобы, патриотические встречи и тематические акции. Ключевую роль в проведении мероприятий сыграли региональные отделения фонда «Защитники Отечества». Также активное участие в организации и проведении праздничных событий приняли ветераны СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.

«Этот праздник напоминает о ценностях, многовековой культуре, традициях патриотизма и любви к Родине, которые столетиями сплачивают нашу страну. В истории России немало примеров испытаний, когда под вопрос ставилось само существование государства. Однако каждый раз, встав плечом к плечу, народ доказывал: наша сила и дорога к миру — в единстве», — сказала заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В День народного единства после церемонии у памятника Минину и Пожарскому президент России Владимир Путин встретился с молодежью и детьми военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. На встречу приехали дети погибших героев СВО из Владимирской, Тульской, Костромской, Рязанской, Ивановской и Московской областей. Их семьи получают помощь от фонда «Защитники Отечества». Ребята поговорили с президентом, рассказали о своих семьях и отцах-героях. Они задали вопросы и поделились впечатлениями о поездке в Москву.

Продолжение после рекламы

«Я даже мечтать об этом не могла. Для меня это было очень волнительно. От встречи [с президентом РФ Владимиром Путиным] остались только положительные эмоции», — рассказала Ксения Мохова из Ивановской области.

Ветераны СВО вместе с юнармейцами возложили цветы к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Суздале Фото: пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

В честь праздника в Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли обновленную Аллею Славы. На церемонии присутствовали ветераны спецоперации. Ветерану Андрею Макарову вручили орден Мужества за храбрость, которую он проявил в марте 2025 года. Награды также получили родственники бойцов, погибших на фронте. В конце мероприятия участники СВО почтили память погибших защитников минутой молчания и тремя ружейными залпами.

Ветераны, сотрудники владимирского отделения фонда, представители «Юнармии» и руководство региона почтили память и возложили цветы к месту захоронения Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Ветераны СВО отмечают, что именно в единстве народа кроется сила России.

«Сегодня народный праздник, которому 400 лет, но его смысл вечен. Это единство, которое объединяет всю нашу историю — от ополчения Минина и Пожарского до наших дней. Когда Россия едина, ее невозможно победить. Мы видим это и сейчас, в наше время», — сказал ветеран СВО Валерий Преображенский.

В Волгоградской области праздник отметили турниром по пейнтболу. Его организовали благодаря поддержке филиала фонда и региональным властям. В турнире участвовали три команды: сотрудники МВД России по Среднеахтубинскому району, представители комитета физкультуры и спорта Волгоградской области и ветераны СВО.

«Пейнтбол не просто игра. Это проверка на сплоченность, умение работать в команде и действовать сообща. Все это отвечает духу сегодняшнего праздника — Дня народного единства. Высокий результат, победа и успех могут быть только там, где к этому стремятся все вместе и каждый вносит свой вклад в общее дело, помогая и поддерживая товарищей», — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Волгоградской области Анна Ганцева.