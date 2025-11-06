На «УГМК-Арене» в Екатеринбурге впервые пройдет концерт, его закатит царица российского шоу-бизнеса

На «УГМК-Арене» ранее звезды выступали только в рамках спортивных мероприятий Фото: Размик Закарян © URA.RU





Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) станет первой звездой, которая даст концерт на «УГМК-Арене», но не в рамках спортивного мероприятия. Екатеринбуржцы смогут увидеть шоу «Царица» с масштабными спецэффектами и хореографией в конце ноября. Также в последний месяц осени своими выступлениями порадуют Шура, «Три дня дождя», Любовь Успенская, Niletto, AY YOLA, «Любэ» и другие. Подборка самых интересных концертов ноября — в афише URA.RU.

7 ноября: певица Мари Краймбрери, которая после выхода из декрета закатывает невероятные по постановке и хореографии сольники, выступит в «МТС Live Холл». Начало в 19:00, билеты — 4500 рублей. 12+

Lizer вновь приедет в Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU

7 ноября: рэпер Lizer захватит сцену «Фабрики Event Hall» на один вечер. Фанаты услышат такие песни, как «Между нами», «Пачка сигарет» и «Корабли» в 19:00, билеты — от 1540 рублей. 16+

7 ноября: вспомнить свою молодость и оторваться под рок-хиты екатеринбуржцы смогут на концерте группы Amatory. Команда выступит в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+

7 ноября: группа «Мещера» анонсировала масштабный концертный тур под названием «Легенды Древних», приуроченного к выходу нового студийного альбома. Музыканты обещают зрителям грандиозное представление, которое позволит погрузиться в атмосферу древних мифологических преданий и народных сказаний. Шоу пройдет в клубе «Нирвана» в 18:30, билеты — от 2000 рублей. 0+

7 ноября: если в плейлисте до сих пор есть песни «Он не знает ничего» и «Сегодня к маме я приехала домой», стоит отправиться на концерт группы «Краски». Коллектив выступит в ресторане «Максимилианс» в 22:00, билеты — от 2800 рублей. 18+

Владимир Пресняков выступит в начале ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

8 ноября: в «МТС Live Холл» на концерте Владимира Преснякова зрители будут подпевать знакомым песням и получать удовольствие от живого звука. Начало в 19:00, билеты — от 5000 рублей. 12+

8 ноября: группа Jane Air отправилась в тур в поддержку нового альбома и заедет в Екатеринбург. Поклонников ждут мощные концерты с новыми треками и хитами, а также фирменная энергетика группы. Мероприятие пройдет в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2500 рублей. 16+

9 ноября: легендарный Ислам Итляшев, чьи песни «Кобра», «Дикая» и «Она любила розы» звучат на свадьбах и из машин, проведет концерт в рамках юбилейного тура. Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики выступит в ресторане «Максимилианс» в 19:00, билеты — от 2000 рублей. 18+

9 ноября: группа Znaki покоряет фанатов тем, что на их концертах беснуются толпы и кричат во все горло. Восполнить недостаток драйва можно в «Нирване» в 18:00, билеты — от 2300 рублей. 12+

Екатеринбуржцы могут подобрать концерты под свой вкус Фото: Никита Сабашников © URA.RU

12 ноября: некоторые могут сказать, что для группы «Рок-острова» площадка будет маловата, но команда планирует устроить камерный концерт. Поклонники услышат песни «Белым снегом», «Костры» и «Ничего не говори». Начало в 21:00 в «Максимилиансе», билеты — от 1900 рублей.

12 ноября: рокеры Cenotaph из Турции впервые приедут в Екатеринбург с концертом. Попасть на это уникальное событие можно в 19:00 в «Нирвану», билеты — от 1500 рублей. 18+

12 ноября: певица Mona выступит в «Свободе», на площадке прозвучат хиты «Есенин», «Город дорог» и «Прощание». Начало в 20:00, билеты — от 2500 рублей. 12+

12 ноября: группа «Сурганова и Оркестр» недавно отметила 20-летие и отправилось в тур по России. Коллектив заедет на Урал и представит новый альбом «Юл» во Дворце молодежи. Начало в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 16+

«Сурганова и Оркестр» отметят свой юбилей на сцене Фото: Илья Московец © URA.RU

13 ноября: в 2025 году Армену Григоряну, создателю рок-группы «Крематорий», исполняется 65 лет. Он вместе с легендарным ансамблем приглашает на праздничный концерт, который пройдет в «Максимилиансе» в 21:00, билеты — от 2000 рублей. 18+

13 ноября: легендарная группа «7Б» готовит грандиозный сольный концерт! Иван Демьян, чье имя знакомо каждому поклоннику рок-музыки, вместе со своей командой в 20:00, билеты — от 2300 рублей. 12+

14 ноября: стендап-комик Расул Чабдаров покоряет публику остроумием и искренностью, что делает его одним из популярных юмористов России. Чабдаров выступит во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 18+

14 ноября: артист Madk1d стал популярен благодаря Tik-Tok, и до сих пор его песни можно услышать в соцсетях. Свои хиты он исполнит в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2400 рублей. 16+

Группа Burito погрузит слушателей в романтическое настроение Фото: Размик Закарян © URA.RU

14 ноября: группа PIZZA завоевала российскую публику в 2010-х: трек «Оружие» собрал более 70 млн просмотров на YouTube, а сингл «Улыбка» занял 16-е место в Eurohit top 40 и стал вирусным в TikTok. Услышать песни в стиле фанк, регги, джаз и хип-хоп можно будет в «Космосе» в 19:00, билеты — от 2300 рублей. 12+

14 ноября: фанатов группы Burito на уральском концерте ждут живые хиты, новые треки, уникальная атмосфера электронной музыки, поп-рока и фолка. Мероприятие пройдет в «Фабрике Event Hall» в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 6+

15 ноября: группа «Три дня дождя» исполнит главные хиты и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг». Масштабный концерт пройдет во Дворце игровых видов спорта в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 16+

15 ноября: творчество Гарика Погорелова сочетает современное звучание и глубокие тексты о любви, дружбе и личных переживаниях. С ними можно будет познакомиться в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2100 рублей. 16+

Зажигательный Шура не даст заскучать поклонникам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

16 ноября: в Уральском центре народного искусства им. Лаврова пройдет концерт «Парад звезд 80-х». На сцену выйдут солисты легендарных ретро-коллективов: Сергей Беликов («Самоцветы», «Веселые ребята», «Аракс»), Анатолий Алешин («Аракс», «Веселые ребята»), Евгений Войнов («Синяя птица»), Михаил Долотов (ВИА Л. Борткевича). Начало в 19:00, билеты — от 1200 рублей. 6+

16 ноября: звезда эпатажа 90-х Шура устроит большую вечеринку в «Максимилиансе», где прозвучат хиты «Твори добро», «Ты не верь слезам» и, конечно, «Отшумели летние дожди». Начало концерта в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+

16 ноября: артист BATO приедет с концертом в поддержку альбома «6lankname 2». Артист представит новый материал и лучшие треки в «Нирване». Выступление начнется в 20:00, билеты — от 1800 рублей. 16+

16 ноября: Большой сольный концерт Брутто с хитами из альбомов «ГАДДЕМ» и «МЕТИС» и главными куплетами «Каспийского груза». Концерт пройдет в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+

Wildways понравятся тем, кто уважает рок Фото: Илья Московец © URA.RU

19 ноября: российская группа Wildways, которая покорила американцев и европейцев, устроит разрывной рок-концерт в «Фабрике Event Hall» в 18:00, билеты — от 1549 рублей. 16+

20 ноября: автор Bakhtin — автор хита «Целовала», который больше года держится в топ-чартах и набрал более 35 миллионов просмотров на YouTube, выступит в Екатеринбурге. Концерт пройдет в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2400 рублей. 16+

20 ноября: стендап-комик Кирилл Мазур представит программу «По семейным обстоятельствам» с упором на отношения самых близких людей. Шоу пройдет в «Космосе» в 19:00, билеты — от 1600 рублей. 18+

21 ноября: пацанская группа нулевых «Фактор-2» проведет большой сольник в «Руки Вверх! Бар». Песни «Скажи, красавица», «Весна» и «Класс, детка, класс» прозвучат в 19:30, билеты — от 3500 рублей. 18+

21 ноября: победители шоу «Новых танцев на ТНТ», танцевальная группа DS CREW, представит стильные номера и завораживающую хореографию. Новую постановку покажут во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 300 рублей. 0+

DS Crew из Перми прославились благодаря необычным танцам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

21 ноября: отменившая осенью концерт из-за сломанной руки Любовь Успенская все же приедет с гастролями на Урал. Любимая миллионами в России певица выступит в «Космосе» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 18+

21 ноября: Horus в честь 10-летия своей творческой карьеры устроит шоу в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет в «Свободе» в 19:00, билеты — от 2440 рублей. 16+

21 ноября: участники фестивалей в США и Канаде, группа Billy`s Band, представят программу, которая охватит творческие проекты всех периодов коллектива. Фирменная хрипотца Билли Новика, саксофон Михаила Жидких и гитара Марса Ковалевского прозвучат в «МТС Live Холл» в 20:00, билеты — от 1800 рублей. 12+

21 и 22 ноября: Niletto впервые придет в родной город с необычным шоу — фанатов ждут круглая сцена и экран в центре зала, качественный звук, спецэффекты и любимые хиты — «Любимка», «Не вспоминай», «Громче города», «Счастливым» и другие. Начало в 20:00 во Дворце игровых видов спорта, билеты — от 4000 рублей. 6+

22 ноября: легенды фитнес-рока, группа «Гудтаймс», выступят в «Свободе» с новым альбомом. В программе: яркое шоу, хиты, танцы и сжигание калорий. Начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей. 16+

Шоу Татьяны Навки удивит спецэффектами Фото: предоставлено организаторами

22 ноября: ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» покажут в «УГМК-Арене». В шоу выступят звезды мирового фигурного катания: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие. Начало в 13:00, билеты — от 1300 рублей. 0+

22 ноября: в этом году Сергею Пенкину исполняется 65 лет, но он продолжает радовать поклонников новыми песнями, экспериментами и шоу. Специально для юбилейного концерта создана современная сценография, а видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные этапы творчества артиста. Шоу пройдет в «Космосе» в 19:00, билеты — от 4700 рублей. 12+

23 ноября: презентацию нового альбома проведет группа «Буерак». Фанатов ждет фирменная ирония и пост-панковый неоромантизм в «Фабрике Event Hall». Начало в 18:00, билеты — от 1100 рублей. 16+

На лиричный лад на своем концерте настроит Александр Розенбаум Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

23 ноября: советский и российский певец, композитор, поэт, музыкант, гитарист, пианист, актер и врач — все это об Александре Розенбауме. Его творчество признано народом: на любом мероприятии после исполнения его песен спрашивают о «Вальс-бостоне» или о песнях про уток. Артист выступит в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 1200 рублей. 12+

23 ноября: Виктор Зинчук приедет в Екатеринбург с программой «Неоклассика и не только». Поклонники услышат шедевры классической музыки в авторской интерпретации маэстро и его собственные композиции. Концерт пройдет во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 1500 рублей. 12+

24 ноября: голос российской рок-сцены, автор текста хита «Сигма Бой» для Бэтси Мукка выступит в «Свободе». Выступление начнется в 20:00, билеты — от 2400 рублей. 16+

25 ноября: голос, харизма и проникновенные песни Юлии Савичевой вдохновляют россиян уже не первый год. На концерте прозвучат композиции из нового альбома «9» и хиты, такие как «Высоко» и «Привет». Новое оформление и световые эффекты подчеркнут атмосферу рок-настроения в «Свободе». Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 12+

Filatov & Karas нередко бывают на Урале с выступлениями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

25 ноября: звезда мировой сцены Хибла Герзмава представит специальную джазовую программу. Со сцены «МТС Live Холл» прозвучат песни Fly Me to the Moon, Besame mucho и другие известные композиции. Начало в 20:00, билеты — от 2500 рублей. 6+

26 ноября: мультиплатиновый проект, покоривший чарты России и Европы, Filatov & Karas вновь приедет в Екатеринбург. Концерт пройдет в «Максимилиансе» в 21:00, билеты — от 3000 рублей. 18+

26 ноября: в прошлом году группа Lumen впервые сыграла с оркестром, а теперь подобное шоу ждет и уральцев. Команда выступит в «Космосе» в 19:00, билеты — от 3900 рублей. 16+

27 ноября: Сергей Бобунец проведет концерт памяти Сергея Бодрова «Ты с нами, брат». Музыкант исполнит хиты «Смысловых галлюцинаций» и свои лучшие песни. В программе также будут композиции, связанные с фильмом «Брат 2», чтобы вспомнить культовую картину и отдать дань уважения актеру. Начало в 21:00 в «Фабрике Event Hall», билеты — от 2700 рублей. 18+

AY YOLA последний раз приезжали в Екатеринбург на «Ночь музыки» Фото: Размик Закарян © URA.RU

28 ноября: незабываемое зрелище с масштабными спецэффектами и хореографией представит Anna Asti в новом шоу «Царица». Это будет первый полноценный концерт на ледовой «УГМК-Арене». Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 12+

29 ноября: башкирская группа AY YOLA начинает масштабный тур по России с альбомом Ural-Batyr. Концерт пройдет в «Свободе» в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 16+

29 и 30 ноября: группа «Любэ», которую президент РФ Владимир Путин не раз хвалил, даст сразу два концерта. Коллектив выступит в «Космосе» в 18:00, билеты — от 1800 рублей. 6+