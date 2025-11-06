Логотип РИА URA.RU
Уволен замглавы свердловского минобра, его заменили кадром из мэрии

Новым свердловским замминистром образования станет Ольга Бабченко
06 ноября 2025 в 17:03
Ольга Бабченко станет новым замминистра образования в Свердловской области

Ольга Бабченко станет новым замминистра образования в Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра образования Евгений Бирюк освобожден от должности в правительстве Свердловской области. На его место назначена Ольга Бабченко, которая ранее занимала должность заместителя начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Он уволился по собственному желанию. [Министр образования Светлана] Тренихина формирует собственную команду, приглашая тех, кого хорошо знает. С Бабченко она знакома давно», — поделился собеседник.

Евгений Бирюк был заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области. С 2008 года он занимал разные должности в правительстве, на пост зама был назначен в 2021 году. В 2025 году был награжден почетной грамотой губернатора Свердловской области.

Ольга Бабченко занимала должность заместителя начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга. Курировала, в частности, организацию учебного процесса, занималась материально-техническим обеспечением школ, кадровой политикой.

