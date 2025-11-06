Уволен замглавы свердловского минобра, его заменили кадром из мэрии
Ольга Бабченко станет новым замминистра образования в Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Заместитель министра образования Евгений Бирюк освобожден от должности в правительстве Свердловской области. На его место назначена Ольга Бабченко, которая ранее занимала должность заместителя начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Он уволился по собственному желанию. [Министр образования Светлана] Тренихина формирует собственную команду, приглашая тех, кого хорошо знает. С Бабченко она знакома давно», — поделился собеседник.
Евгений Бирюк был заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области. С 2008 года он занимал разные должности в правительстве, на пост зама был назначен в 2021 году. В 2025 году был награжден почетной грамотой губернатора Свердловской области.
Ольга Бабченко занимала должность заместителя начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга. Курировала, в частности, организацию учебного процесса, занималась материально-техническим обеспечением школ, кадровой политикой.
