Зерновой кофе за год подорожал на 22,5% в Свердловской области. Агентство рассказывало, что проблемы с поставками кофе в России могут начаться из-за тайфуна «Калмаэги», который обрушился на Филиппины. При этом средняя стоимость кофейных зерен в регионе выросла почти до 2000 рублей, а растворимый подорожал до 4056 рублей за килограмм в среднем. Подробнее о том, как менялись цены — в инфографике URA.RU.

Так, к сентябрю 2025-го средняя стоимость зерен составила 2111,10 рубля за килограмм. За год она выросла на 22,5%, тогда в сентябре зерна продавали в среднем по 1722,41 рубля.

Растворимый кофе в среднем стал стоить 4056,04 рубля за килограмм. Год назад кофе стоил 3531,22 рубля (+14,8%). Резкий скачок стоимости для молотого кофе произошел в августе текущего года, а растворимый заметно подорожал в июле.

