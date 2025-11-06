Идею автоматизации предложили сами работники Фото: Анна Майорова © URA.RU

На уральских предприятиях ЕВРАЗа внедрили систему автоматизированной выдачи средств индивидуальной защиты. Более 6500 рабочих получают защитные комплекты через умные постаматы и вендинговые аппараты, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Автоматизация существенно изменила процесс обеспечения наших работников средствами защиты. Сотрудники получают необходимые СИЗ быстро и прямо у рабочего места, что является важным элементом производственной безопасности. Система также снижает нагрузку на административно-хозяйственный персонал подразделений», — отметил директор по охране труда и промышленной безопасности дивизиона «Урал» Александр Сахаровский.

Доступ к системе персонализирован — работник сканирует корпоративный пропуск, после чего автоматически открывается ячейка с индивидуальным набором защитных средств. Постаматы выдают заранее сформированные комплекты раз в месяц, а вендинговые аппараты работают круглосуточно и позволяют получать отдельные элементы СИЗ по мере необходимости. В аппаратах также размещены наборы первой медпомощи.

Идею автоматизации предложили сами работники предприятий во время корпоративного опроса. Пилотный проект стартовал два года назад в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК, показал высокую эффективность и был распространен на другие объекты.