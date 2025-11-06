Екатеринбуржца задержали за секс с 15-летней

Уголовное дело расследуется в Орджоникидзевском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 30-летнего мужчину обвинили в половом сношении с 15-летней девушкой. Суд уже избрал ему меру пресечения, сказал осведомленный источник URA.RU.

По его словам, обвиняемый встречался с несовершеннолетней в 2024 году. Против мужчины возбуждено дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».