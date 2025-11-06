Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Екатеринбуржца задержали за секс с 15-летней

06 ноября 2025 в 15:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уголовное дело расследуется в Орджоникидзевском районе

Уголовное дело расследуется в Орджоникидзевском районе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 30-летнего мужчину обвинили в половом сношении с 15-летней девушкой. Суд уже избрал ему меру пресечения, сказал осведомленный источник URA.RU.

По его словам, обвиняемый встречался с несовершеннолетней в 2024 году. Против мужчины возбуждено дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. А пострадавшую забрали в социальный центр. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Армавирец.
    06 ноября 2025 16:00
    Конечно не оправдываю. Но что у неё на лбу написано возраст? Да сейчас дети-акселераты. Да казачки такие есть.
Добавить комментарий
Следующий материал