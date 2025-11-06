В Екатеринбурге на Малышевском мосту вспыхнул трамвай. Видео
06 ноября 2025 в 18:36
Провод упал на состав (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вечером 6 ноября в разгар пробок на Малышевском мосту вспыхнул трамвай № 8. Провод упал прямо на вагоны, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Повреждение контактной сети после перекрестка улиц Малышева — Студенческая, провод упал на трамвай 207-208», — пояснили там. На место происшествия прибыла аварийная бригада.
В связи с этим было задержано движение трамваев № 8,12,13,15,23. Их направили по другим маршрутам.
