В Екатеринбурге вечером 6 ноября в разгар пробок на Малышевском мосту вспыхнул трамвай № 8. Провод упал прямо на вагоны, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Повреждение контактной сети после перекрестка улиц Малышева — Студенческая, провод упал на трамвай 207-208», — пояснили там. На место происшествия прибыла аварийная бригада.

В связи с этим было задержано движение трамваев № 8,12,13,15,23. Их направили по другим маршрутам.