В Екатеринбурге на Малышевском мосту вспыхнул трамвай. Видео

06 ноября 2025 в 18:36
Провод упал на состав (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 6 ноября в разгар пробок на Малышевском мосту вспыхнул трамвай № 8. Провод упал прямо на вагоны, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Повреждение контактной сети после перекрестка улиц Малышева — Студенческая, провод упал на трамвай 207-208», — пояснили там. На место происшествия прибыла аварийная бригада.

В связи с этим было задержано движение трамваев № 8,12,13,15,23. Их направили по другим маршрутам.

