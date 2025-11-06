Логотип РИА URA.RU
Реклама

Отношения Урала с Донбассом вышли на новый уровень — помогли аметисты и хрусталь. Фото

Университеты Урала и Донецка заключили соглашение о сотрудничестве в горном деле
06 ноября 2025 в 17:25
В церемонии участвовал Артем Жога (посередине)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральский государственный горный и Донецкий национальный технический университеты подписали соглашение о сотрудничестве. Процесс укрепления дружбы регионов начался с передачи второму вузу 1300 образцов уральских минералов и горных пород. В церемонии принял участие полпред президента в УрФО Артем Жога, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Урал и Донбасс связывает крепкая, нерушимая дружба, и сегодня она станет ещё сильнее. Соглашение между Уральским государственным горным и Донецким национальным техническими университетами соединит две школы горного дела, положит начало настоящему горняцкому братству», — сказал Жога.

Уральцы передали донецким коллегам обширную коллекцию горных пород, руд и минералов, которую годами собирали студенты и преподаватели УГГУ. В нее вошли аметисты, родониты, кварцы, горный хрусталь, турмалины, лазуриты и другие образцы уральских минералов, горных пород и руд. Студенты ДонНТУ смогут использовать эти материалы для практических занятий по минералогии, петрографии и общей геологии.

Фото: Илья Московец © URA.RU

