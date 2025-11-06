Екатеринбург готовит сюрприз на форуме глав городов страны
Форум «Города России» пройдет с 27 по 28 ноября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Впервые на форуме «Города России», который пройдет с 27 по 28 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (в девятый раз), у столицы Урала будет свой стенд. На нем пройдут дегустации местной продукции и мероприятия, посвященные теме уральского рока. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.
«Мы хотим замиксовать айдентику (то, что формирует узнаваемый бренд) Екатеринбурга, форума и грядущего Года уральского рока, чтобы людям уже начать рассказывать [о предстоящем событии]. Мы сделаем посвященные этому мероприятия. Тема же уникальная. Мне кажется, никто еще в таком ключе информацию не подавал и Года рока у себя не проводил. Мы также сейчас готовим программу постоянных презентаций, может быть, даже дегустаций на стенде каких-то наших местных уральских плюшек», — подчеркнул Прядеин.
По его словам, стенд Екатеринбурга будет небольшим, но в будущем планируется расширить его до масштабов Форума 100+. В 2024-м на «Городах России» себя представлял только Ханты-Мансийск. В этом году, кроме Екатеринбурга, планируется участие пяти муниципалитетов. На стенде вновь представит себя Ханты-Мансийск, а также Тюмень, Томск, Челябинск и Пермь.
Организаторы ожидают, что в форуме примут участием порядка шести тысяч гостей. Уже заявились 180 городов из 39-ти субъектов РФ. Запланировано к проведению 85 мероприятий, в том числе 27 ноября пройдет «открытый диалог» с замминистра экономического развития РФ Святославом Сорокиным. Впервые в этом году у форума будет партнер. Им стал китайский Далянь. В рамках форума между городом и Екатеринбургом будет подписано соглашения о сотрудничестве.
