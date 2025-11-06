Екатеринбург готовит сюрприз на форуме глав городов страны

Форум «Города России» пройдет с 27 по 28 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые на форуме «Города России», который пройдет с 27 по 28 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (в девятый раз), у столицы Урала будет свой стенд. На нем пройдут дегустации местной продукции и мероприятия, посвященные теме уральского рока. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

«Мы хотим замиксовать айдентику (то, что формирует узнаваемый бренд) Екатеринбурга, форума и грядущего Года уральского рока, чтобы людям уже начать рассказывать [о предстоящем событии]. Мы сделаем посвященные этому мероприятия. Тема же уникальная. Мне кажется, никто еще в таком ключе информацию не подавал и Года рока у себя не проводил. Мы также сейчас готовим программу постоянных презентаций, может быть, даже дегустаций на стенде каких-то наших местных уральских плюшек», — подчеркнул Прядеин.

По его словам, стенд Екатеринбурга будет небольшим, но в будущем планируется расширить его до масштабов Форума 100+. В 2024-м на «Городах России» себя представлял только Ханты-Мансийск. В этом году, кроме Екатеринбурга, планируется участие пяти муниципалитетов. На стенде вновь представит себя Ханты-Мансийск, а также Тюмень, Томск, Челябинск и Пермь.

