Свердловского вице-мэра отправили в СИЗО. Фото

Суд арестовал вице-мэра Ревды Юлию Анциферову
06 ноября 2025 в 15:10
Постановление суда может быть обжаловано

Фото: объединенная пресс-служба судов Свердловской области

Первоуральский городской суд (Свердловская область) 6 ноября отправил под стражу вице-мэра Ревды Юлию Анциферову, обвиняемую в получении крупной взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом в отношении Анциферовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января 2026 года», — пояснили в инстанции. Ее обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере).

С ходатайством об аресте Анциферовой выступили органы следствия. По их версии, чиновница получила взятку в 150 тысяч рублей за согласование предоставления в собственность земельных участков.

О задержании вице-мэра Ревды стало известно днем 12 февраля. На следующий день ее отпустили. Изначально предполагалось, что задержание связано с уголовным делом против экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

