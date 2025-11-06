Постановление суда может быть обжаловано Фото: объединенная пресс-служба судов Свердловской области

Первоуральский городской суд (Свердловская область) 6 ноября отправил под стражу вице-мэра Ревды Юлию Анциферову, обвиняемую в получении крупной взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом в отношении Анциферовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января 2026 года», — пояснили в инстанции. Ее обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере).

С ходатайством об аресте Анциферовой выступили органы следствия. По их версии, чиновница получила взятку в 150 тысяч рублей за согласование предоставления в собственность земельных участков.

О задержании вице-мэра Ревды стало известно днем 12 февраля. На следующий день ее отпустили. Изначально предполагалось, что задержание связано с уголовным делом против экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.