В Свердловской области массово закрывают группы в детских садах

Группы в детсадах закрывают на карантин

В Свердловской области стали чаще закрывать на карантин группы в детских садах. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«В Свердловской области на 20% увеличилось число дошкольных учреждений, где закрыли группы. Риски заболеваемости на этой неделе были обусловлены тем, что школьники вернулись после каникул и также обмениваются вирусами», — сообщила Пономарева.

Она также отметила, что в Свердловской области за последнюю неделю резко выросло число случаев заражения гриппом. В регионе было выявлено восемь случаев заражения гриппом. При этом в аналогичный период в прошлом году был лишь один случай. Самые распространенные среди вирусов — вирус гриппа А и H3N2.

