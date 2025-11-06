В Свердловской области массово закрывают группы в детских садах
Группы в детсадах закрывают на карантин
В Свердловской области стали чаще закрывать на карантин группы в детских садах. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
«В Свердловской области на 20% увеличилось число дошкольных учреждений, где закрыли группы. Риски заболеваемости на этой неделе были обусловлены тем, что школьники вернулись после каникул и также обмениваются вирусами», — сообщила Пономарева.
Она также отметила, что в Свердловской области за последнюю неделю резко выросло число случаев заражения гриппом. В регионе было выявлено восемь случаев заражения гриппом. При этом в аналогичный период в прошлом году был лишь один случай. Самые распространенные среди вирусов — вирус гриппа А и H3N2.
Главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов ожидает, что подъем заболеваемости в Свердловской области начнется после 10 ноября. По его словам, это будет стабильный сезонный подъем заболеваемости, продолжительность которого будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер населением.
