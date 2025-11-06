Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова этапировали в Челябинск

Олега Чемезова этапировали в Челябинск Фото: Илья Московец © URA.RU

Арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловского области Олега Чемезова этапировали в челябинское СИЗО-7. Об этом URA.RU сообщили его защитники.

По словам защиты, во время этапа у Чемезова обострилось заболевание. «Отсутствие питания у Чемезова вызывает приступ острого панкреатита, вызывающий тяжелые последствия, что негативно сказывается на состоянии его здоровья и может повлечь непоправимые последствия», — рассказала адвокат Мария Кирилова. По словам защитников, в другой регион его вывезли в ночь на 4 ноября. Этап длился более суток.