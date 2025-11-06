Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова этапировали в Челябинск
Фото: Илья Московец © URA.RU
Арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловского области Олега Чемезова этапировали в челябинское СИЗО-7. Об этом URA.RU сообщили его защитники.
По словам защиты, во время этапа у Чемезова обострилось заболевание. «Отсутствие питания у Чемезова вызывает приступ острого панкреатита, вызывающий тяжелые последствия, что негативно сказывается на состоянии его здоровья и может повлечь непоправимые последствия», — рассказала адвокат Мария Кирилова. По словам защитников, в другой регион его вывезли в ночь на 4 ноября. Этап длился более суток.
Чемезова задержали 29 сентября по ст. 159 УК РФ, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе. Вечером бывший чиновник попал в изолятор временного содержания городской полиции. Следователи предъявили ему обвинение 30 сентября. На следующий день его арестовали. Свою вину Чемезов отрицает. Свой пост он покинул 25 сентября. В должности Чемезов работал с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.
