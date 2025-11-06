Два екатеринбуржца подрались на улице, дело закончилось стрельбой

В екатеринбургском поселке Исток вечером 5 ноября произошла драка, которая закончилась стрельбой. В происшествии разбирается полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ.

«Конфликт произошел на улице Главной между малознакомыми гражданами на почве употребления алкоголя. В ходе инцидента один из них случайно выстрелил в оппонента из травматического пистолета», — заявили в ведомстве.