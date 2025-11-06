Два екатеринбуржца подрались на улице, дело закончилось стрельбой
Инцидент произошел накануне в поселке Исток
В екатеринбургском поселке Исток вечером 5 ноября произошла драка, которая закончилась стрельбой. В происшествии разбирается полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ.
«Конфликт произошел на улице Главной между малознакомыми гражданами на почве употребления алкоголя. В ходе инцидента один из них случайно выстрелил в оппонента из травматического пистолета», — заявили в ведомстве.
Пострадавших серьезных травм не получил. Владелец пистолета попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчины написали друг на друга заявление в полицию. Силовики ведут проверку.
- Гость06 ноября 2025 14:49Наверное отдачей задело