Происшествия

Два екатеринбуржца подрались на улице, дело закончилось стрельбой

06 ноября 2025 в 14:39
Инцидент произошел накануне в поселке Исток

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В екатеринбургском поселке Исток вечером 5 ноября произошла драка, которая закончилась стрельбой. В происшествии разбирается полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД РФ.

«Конфликт произошел на улице Главной между малознакомыми гражданами на почве употребления алкоголя. В ходе инцидента один из них случайно выстрелил в оппонента из травматического пистолета», — заявили в ведомстве.

Пострадавших серьезных травм не получил. Владелец пистолета попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчины написали друг на друга заявление в полицию. Силовики ведут проверку.

