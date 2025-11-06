Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Свердловский следком сообщил о новых деталях в деле заммэра Ревды

В свердловской Ревде в деле заммэра выявили еще двух фигурантов
06 ноября 2025 в 19:54
Свердловский следком выявил еще двух фигурантов по делу о мошенничестве

Свердловский следком выявил еще двух фигурантов по делу о мошенничестве

Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело о коррупции в администрации города Ревды Свердловской области получило развитие. Следствие задержало двух мужчин, предположительно причастных к передаче денег заммэра Юлии Анциферовой. Ранее сегодня суд арестовал саму чиновницу по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает свердловский следком.

"Фигурант 1986 года рождения: обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Фигурант 1966 года рождения: подозревается в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", — сообщает пресс-служба свердловского следкома. Следственный комитет продолжает проводить мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.

Следствие считает, что в период с мая по октябрь 2024 года Анциферова получила через посредника взятку в размере 150 тысяч рублей от взяткодателя. Взамен она обеспечила предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков и содействовала получению необходимых постановлений администрации.

