Свердловский следком сообщил о новых деталях в деле заммэра Ревды

Уголовное дело о коррупции в администрации города Ревды Свердловской области получило развитие. Следствие задержало двух мужчин, предположительно причастных к передаче денег заммэра Юлии Анциферовой. Ранее сегодня суд арестовал саму чиновницу по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает свердловский следком.

"Фигурант 1986 года рождения: обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Фигурант 1966 года рождения: подозревается в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", — сообщает пресс-служба свердловского следкома. Следственный комитет продолжает проводить мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов.