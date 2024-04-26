Правительство меняет формат ЕАЭС

Евразийский экономический союз перестает быть только ответом на западные санкции

26 апреля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Год председательства России в ЕАЭС оказался рекордным для организации — 7,4 трлн рублей оборота Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главной внешнеполитической задачей России становится превращение ЕАЭС из площадки для торговли и ответа на западные санкции в принципиально-новую структуру. Реализации данного плана должна способствовать новая концепция президента. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 апреля. На открытии стратсессии Мишустин отметил необходимость дальнейшего развития ЕАЭС, интеграции в это пространство новых стран, чему должны способствовать их коллективные успехи: 7,4 трлн рублей товарооборота стран ЕАЭС, рост ВВП «большой пятерки» на 3,8%, что выше среднемирового показателя (1,2%) и, тем более, показателей роста ВВП стран Евросоюза (0,5%). Азиатско-Тихоокеанского макрорегион по суммарному количеству жителей и ВВП экономик — становится крупнейшим на планете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ввиду ужесточения условий во внешнеэкономической торговле, с чем, по словам премьера, не согласны страны глобального Юга, правительство работает над изменением формата внешнеэкономических площадок. Новый формат должен стать эффективным ответом на внешнее давление Запада. «Готовится также Концепция большого евразийского партнерства, идею о создании которого выдвинул президент. Одним из центров нового многополярного мира становится пространство Большой Евразии», — заявил Мишустин. Евразийский экономический союз превращается в точку притяжения для экономических партнеров России на глобальном Юге, пояснил слова Мишустина политолог Никита Ляховецкий. Для этого должен измениться сам формат организации и ее дальнейшее расширение странами СНГ и ШОС, что в итоге должно вывести организацию на новый уровень. «Сегодня глава правительства озвучил план, согласно которому Россия будет противостоять нарастающему давлению Запада через увеличение влияния ЕАЭС, превращая данную площадку в точку притяжения для стран глобального Юга. Россия планирует создать систему на перспективу: интересы участников новой глобальной экономической организации будут стоять выше опасений попасть под вторичные санкции отдельных стран», — подчеркнул Ляховецкий. Новость по теме Экономики России и ЕАЭС обогнали Евросоюз по росту ВВП Политолог пояснил, что концепция большого евразийского партнерства, о которой говорил Мишустин, — нечто большее, нежели просто уход от санкций. «Это новые правила игры для бизнеса, его глобальная интеграция в процессы перспективного Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона», — заключил Ляховецкий. О том, как возникла идея большого евразийского партнерства, URA.RU рассказал экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов. Собеседник агентства напомнил, что идея трансформации ЕАЭС в единую экономическую площадку глобального Юга активно обсуждалась на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году и, в итоге, была продумана и озвучена Путиным на декабрьском саммите ЕАЭС. Среди завсегдатаев ПМЭФ, рассказал Фарафонов, сейчас идет обсуждение способов реализации концепции большого евразийского партнерства, поделился планами. Северный морской путь, для которого создаются новые корабли и инфраструктура, позволит быстрее доставлять товары из Европы в Азию Фото: Роман Наумов © URA.RU «В этом году участники ПМЭФ-2024 активно готовят свои предложения по реализации стратегии президента — концепцию большого евразийского партнерства, которая родилась по итогам прошлогоднего форума. Конечно, будем говорить о едином правовом и таможенном пространстве, безопасных механизмах товарообмена и упрощении процедур открытия своих площадок в дружественных странах. Президент сейчас создает систему мировых финансовых противовесов, и озвученные сегодня Мишустиным результаты стран ЕАЭС по росту ВВП прямо говорят, что данная концепция жизнеспособна», — анонсировал одну из тем ПМЭФ-2024 Фарафонов. Россия, как организатор ЕАЭС, традиционно играет ведущую роль в развитии процессов евразийской интеграции, пояснил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Артем Пылин. «Наша страна вносит существенный вклад в экономический рост стран-членов ЕАЭС через растущие взаимные торговые, инвестиционные и миграционные связи», — отметил кандидат экономических наук. Новость по теме Товарооборот России и Беларуси превысил 4 трлн рублей Несмотря на текущую геополитическую напряженность в мире и введения масштабных санкций Запада против Беларуси и России, рассказал Пылин, произошло значительное усиление торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. За последние два года существенно выросла и взаимная торговля России с государствами-членами ЕАЭС. По приведенным экономистом цифрам, российский экспорт в страны региона увеличился на 16,2% и составил 4,6 трлн рублей. В то же время импорт РФ из ЕАЭС вырос почти на две третьих и достиг 3,5 трлн рублей. «В новых условиях геоэкономическое значение стран ЕАЭС для России существенно возросло. Необходимо продолжить работу по развитию механизмов промышленной кооперации, транспортно-логистических цепочек, внутрирегиональной цифровой торговли, о чем сегодня также говорил Михаил Мишустин. Взаимное сопряжение и координация проектов ЕАЭС, СНГ и ШОС может давать более высокий экономический эффект для всех участников, в том числе и тех, кто планирует присоединиться к союзу», — заключил Пылин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главной внешнеполитической задачей России становится превращение ЕАЭС из площадки для торговли и ответа на западные санкции в принципиально-новую структуру. Реализации данного плана должна способствовать новая концепция президента. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 апреля. На открытии стратсессии Мишустин отметил необходимость дальнейшего развития ЕАЭС, интеграции в это пространство новых стран, чему должны способствовать их коллективные успехи: 7,4 трлн рублей товарооборота стран ЕАЭС, рост ВВП «большой пятерки» на 3,8%, что выше среднемирового показателя (1,2%) и, тем более, показателей роста ВВП стран Евросоюза (0,5%). Ввиду ужесточения условий во внешнеэкономической торговле, с чем, по словам премьера, не согласны страны глобального Юга, правительство работает над изменением формата внешнеэкономических площадок. Новый формат должен стать эффективным ответом на внешнее давление Запада. «Готовится также Концепция большого евразийского партнерства, идею о создании которого выдвинул президент. Одним из центров нового многополярного мира становится пространство Большой Евразии», — заявил Мишустин. Евразийский экономический союз превращается в точку притяжения для экономических партнеров России на глобальном Юге, пояснил слова Мишустина политолог Никита Ляховецкий. Для этого должен измениться сам формат организации и ее дальнейшее расширение странами СНГ и ШОС, что в итоге должно вывести организацию на новый уровень. Политолог пояснил, что концепция большого евразийского партнерства, о которой говорил Мишустин, — нечто большее, нежели просто уход от санкций. «Это новые правила игры для бизнеса, его глобальная интеграция в процессы перспективного Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона», — заключил Ляховецкий. О том, как возникла идея большого евразийского партнерства, URA.RU рассказал экономист, вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов. Собеседник агентства напомнил, что идея трансформации ЕАЭС в единую экономическую площадку глобального Юга активно обсуждалась на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году и, в итоге, была продумана и озвучена Путиным на декабрьском саммите ЕАЭС. Среди завсегдатаев ПМЭФ, рассказал Фарафонов, сейчас идет обсуждение способов реализации концепции большого евразийского партнерства, поделился планами. «В этом году участники ПМЭФ-2024 активно готовят свои предложения по реализации стратегии президента — концепцию большого евразийского партнерства, которая родилась по итогам прошлогоднего форума. Конечно, будем говорить о едином правовом и таможенном пространстве, безопасных механизмах товарообмена и упрощении процедур открытия своих площадок в дружественных странах. Президент сейчас создает систему мировых финансовых противовесов, и озвученные сегодня Мишустиным результаты стран ЕАЭС по росту ВВП прямо говорят, что данная концепция жизнеспособна», — анонсировал одну из тем ПМЭФ-2024 Фарафонов. Россия, как организатор ЕАЭС, традиционно играет ведущую роль в развитии процессов евразийской интеграции, пояснил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Артем Пылин. «Наша страна вносит существенный вклад в экономический рост стран-членов ЕАЭС через растущие взаимные торговые, инвестиционные и миграционные связи», — отметил кандидат экономических наук. Несмотря на текущую геополитическую напряженность в мире и введения масштабных санкций Запада против Беларуси и России, рассказал Пылин, произошло значительное усиление торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. За последние два года существенно выросла и взаимная торговля России с государствами-членами ЕАЭС. По приведенным экономистом цифрам, российский экспорт в страны региона увеличился на 16,2% и составил 4,6 трлн рублей. В то же время импорт РФ из ЕАЭС вырос почти на две третьих и достиг 3,5 трлн рублей. «В новых условиях геоэкономическое значение стран ЕАЭС для России существенно возросло. Необходимо продолжить работу по развитию механизмов промышленной кооперации, транспортно-логистических цепочек, внутрирегиональной цифровой торговли, о чем сегодня также говорил Михаил Мишустин. Взаимное сопряжение и координация проектов ЕАЭС, СНГ и ШОС может давать более высокий экономический эффект для всех участников, в том числе и тех, кто планирует присоединиться к союзу», — заключил Пылин