Товарооборот России и Беларуси превысил 4 трлн рублей

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, мишустин михаил, головченко роман
Мишустин сегодня вспомнил встречу с белорусским коллегой — Романом Головченко — и важные темы, которые они обсуждали 15 апреля Фото:

Союзное государство России и Беларуси, благодаря тесным торгово-экономическим связям и участию в Евразийском экономическом союзе, позволило двум странам увеличить взаимный товарооборот до 4 трлн рублей. Такие показатели озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля на стратсессии правительства.

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«Что касается нашего Союзного государства, то товарооборот между Россией и Белоруссией, я совсем недавно при встрече с премьер-министром [Республики Беларусь — Романом Головченко] об этом говорил, приблизился к 4 трлн рублей», — заявил Мишустин. Его выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

Премьер отметил: важно наращивать взаимовыгодную кооперацию с дружественными странами, выработать единую политику в промышленной, сельскохозяйственной и миграционных сферах. «Транспортные коридоры, сотрудничество на гуманитарном треке — являются главным условием для сближения наших народов», — подчеркнул Мишустин.

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Союзное государство России и Беларуси, благодаря тесным торгово-экономическим связям и участию в Евразийском экономическом союзе, позволило двум странам увеличить взаимный товарооборот до 4 трлн рублей. Такие показатели озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля на стратсессии правительства. «Что касается нашего Союзного государства, то товарооборот между Россией и Белоруссией, я совсем недавно при встрече с премьер-министром [Республики Беларусь — Романом Головченко] об этом говорил, приблизился к 4 трлн рублей», — заявил Мишустин. Его выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24». Премьер отметил: важно наращивать взаимовыгодную кооперацию с дружественными странами, выработать единую политику в промышленной, сельскохозяйственной и миграционных сферах. «Транспортные коридоры, сотрудничество на гуманитарном треке — являются главным условием для сближения наших народов», — подчеркнул Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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