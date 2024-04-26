Товарооборот России и Беларуси превысил 4 трлн рублей

Союзное государство России и Беларуси, благодаря тесным торгово-экономическим связям и участию в Евразийском экономическом союзе, позволило двум странам увеличить взаимный товарооборот до 4 трлн рублей. Такие показатели озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля на стратсессии правительства.
«Что касается нашего Союзного государства, то товарооборот между Россией и Белоруссией, я совсем недавно при встрече с премьер-министром [Республики Беларусь — Романом Головченко] об этом говорил, приблизился к 4 трлн рублей», — заявил Мишустин. Его выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
Премьер отметил: важно наращивать взаимовыгодную кооперацию с дружественными странами, выработать единую политику в промышленной, сельскохозяйственной и миграционных сферах. «Транспортные коридоры, сотрудничество на гуманитарном треке — являются главным условием для сближения наших народов», — подчеркнул Мишустин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.