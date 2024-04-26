Экономики России и ЕАЭС обогнали Евросоюз по росту ВВП

26 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мишустин оценил результаты стран-участниц ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза принесло свои результаты, что позволило участникам ЕЭАС обогнать по росту ВВП весь Евросоюз. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего доклада на стратегической сессии правительства 26 апреля. Статья по теме Мишустин ускоряет «Росатом» «Важно, что интеграционные объединения [Евразийского экономического союза] показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение ВВП в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя. Ну и, конечно, существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%», — сообщил Мишустин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Как отметил глава правительства, интеграционные союзы доказывают свою эффективность, в том числе и перед странами СНГ, которые не участвуют в проекте ЕАЭС. Общий товарооборот стран ЕАЭС в 2023 году превысил 7,4 трлн рублей. Новые экономические союзы, как отметил Мишустин, станут эффективным ответом на ужесточение санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза принесло свои результаты, что позволило участникам ЕЭАС обогнать по росту ВВП весь Евросоюз. Об это заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего доклада на стратегической сессии правительства 26 апреля. «Важно, что интеграционные объединения [Евразийского экономического союза] показывают убедительные результаты. В частности, по итогам прошлого года увеличение ВВП в ЕАЭС оценивается на уровне 3,8%, что выше среднемирового показателя. Ну и, конечно, существенно лучше, чем в Евросоюзе, где он составил около 0,5%», — сообщил Мишустин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». Как отметил глава правительства, интеграционные союзы доказывают свою эффективность, в том числе и перед странами СНГ, которые не участвуют в проекте ЕАЭС. Общий товарооборот стран ЕАЭС в 2023 году превысил 7,4 трлн рублей. Новые экономические союзы, как отметил Мишустин, станут эффективным ответом на ужесточение санкций.