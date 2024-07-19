Свердловчанка родила дочку с ДЦП после шести попыток ЭКО

Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) Наталья Ерухина всю жизнь мечтала стать мамой, но забеременеть естественным путем никак не получалось. Тогда женщина решила воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Удалось только с шестой попытки. Но радостное событие — появление на свет долгожданной дочки — омрачилось ее серьезными заболеваниями. С ними малышка и ее семья борются с первых дней жизни.
На 22-й неделе беременности врачи обнаружили у Натальи врожденный порок плода. Вероника родилась в январе 2022-го — недоношенной (36-я неделя). «Я стала мамой в 46 лет. У меня было ЭКО — шесть попыток. Ребенок очень желанный, единственный и самый любимый на свете», — рассказывает Наталья. Врачи сразу сообщили, что у Вероники поражение головного мозга (вентрикуломегалия).
Веронике сейчас два с половиной года. Из-за заболевания у девочки слабые мышцы, и она не может сидеть самостоятельно. Кроме того, Вероника пока не разговаривает, однако реагирует на звуки и свое имя. С трехмесячного возраста девочка проходит терапию от эпилепсии, которая, по словам врачей, замедляет ее развитие, но необходима для контроля состояния. Родители Вероники вместе с врачами делают все возможное.
Семья нашла необходимую поддержку в медцентре, где благодаря благотворительной программе девочке предложили интенсивный курс реабилитации. Эта программа оказалась более насыщенной и эффективной по сравнению с предложениями других клиник. «В 'Здоровом детстве' нам предложили полноценную программу занятий, которая занимает весь день. Это помогает Веронике развиваться и сохранять навыки», — говорит Наталья. Дома результат закрепляют — упражнениями и играми.
Проблема в том, что стоимость двухнедельного курса достигает 198 тысяч рублей. У Натальи и ее мужа (в семье по понятным причинам работает только он) возможности регулярно совершать такие платежи нет. «Сейчас мы очень боимся упустить время, ведь Веронике скоро три года, а она все еще не может говорить. Очень хочется услышать смех доченьки. Это наше самое заветное желание!» — говорит Наталья. От того, пройдет ли Вероника реабилитацию, зависит, сможет ли она обслуживать себя, ходить и общаться с людьми.
Помочь Веронике Ерухиной можно разными способами:
- Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
- Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
- Можно поддержать рублем.
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