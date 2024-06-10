10 июня 2024

День города в Перми: топ ярких событий, которые нельзя пропустить

Горожан зовут танцевать под хиты 90-х и смотреть парад трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, эстрадный концерт, сцена концерта
Концерты будут проходит в разных районах города

В Перми 12 июня запланировано около 60 праздничных мероприятий. Концерты пройдут в разных районах города. Чтобы не пропустить самое интересное, URA.RU составило афишу с главными событиями Дня города.

Символическая встреча Дня города

Праздничные мероприятия по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере имени Василия Татищева. Здесь вручат памятные сувенирные медали и «ключ от города».

Где: сквер имени Василия Татищева

Начало: 11 июня в 23:00

Открытие плит на Аллее Доблести и Славы

В сам День города, 12 июня, первым событием станет открытие плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на ней увековечат новые имена среди которых легендарный баскетболист и тренер Сергей Белов, писатель Виктор Астафьев, композитор Евгений Крылатов и другие известные пермяки.

Где: Аллея Доблести и Славы на Эспланаде

Начало: 12 июня в 11:00

Концерт творческих коллективов Перми и Екатеринбурга

В 11:30 на главную сцену праздника, которую установят у здания Законодательного Собрания, выйдут творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Концерт будет состоять из разных тематических блоков.

Где: сцена у Законодательного Собрания

Начало: 12 июня в 11:30

Парад трамваев

В 2024 году исполнилось 95 лет с запуска первого трамвая в Перми. В честь этого по улице Петропавловская проедет колонна из электротранспорта. Жители и гости города увидят вагоны разных лет.

Где: улица Петропавловская

Начало: 12 июня в 12:00

Интерактив на набережной

Второй главной площадкой для мероприятий станет набережная Камы. Здесь с 12:00 начнут работать разные интерактивные зоны с играми для детей и взрослых. В 15:00 на сцену у Речного вокзала выйдет музыкальный коллектив «ROSSO». Его участники исполнять известные композиции российских артистов, такие как «Мечта сбывается», «Вперёд, Россия», «Мир не прост», «На сиреневой луне».

Где: набережная Камы

Начало: 12 июня в 12:00

Детский концерт и дискотека для взрослых

В центре Эспланады установят вторую сцену, на которой выступят детские творческие коллективы. Ближе к вечеру на сцену выйдут диджеи, чтобы сыграть свои лучшие сеты.

Где: сцена в центральном квартале Эспланады

Начало: 12 июня в 12:30, выступление диджеев с 17:00

Выступление хора и оркестра

В течении всего дня на главной сцене будут выступать разные творческие коллективы. Среди них симфонический оркестр «Орфей» и хор из 500 участников, который исполнит песни композитора Евгения Крылатова.

Где: сцена у Законодательного Собрания

Начало: 12 июня в 13:00

Открытие набережной в Закамске

В День города состоится торжественное открытие набережной в микрорайоне Закамск после капитального ремонта. На ней организуют две праздничных площадки для детей и взрослых. В детской зоне можно будет поиграть в настольные игры и посмотреть музыкально-интерактивный спектакль «Путешествие Камушки». Среди его зрителей обещают разыграть призы. Во взрослой зоне состоится концерт пермских музыкальных коллективов.

Где: набережная в Закамске

Начало: 12 июня в 13:00

Концерт звезды 90-х

Праздничный концерт на главной сцене завершится выступлением известного певца 90-х Игоря Саруханова. Он исполнит свои хиты «Скрип колеса», «Каракум», «Позади крутой поворот» и другие.

Где: сцена у Законодательного Собрания

Начало: 12 июня в 21:00

Праздничный салют

Мероприятия завершит пиротехническое шоу. Его будут запускать на берегу реки Кама недалеко от Коммунального моста. В администрации города отметили, что салют будет отлично видно с набережной. При этом в «Пермской пригородной компании» зрителей предупредили, что не стоит смотреть шоу находясь на железнодорожных путях, которые расположены над набережной.

Где: набережная Камы

Начало: 12 июня в 23:30

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В Перми 12 июня запланировано около 60 праздничных мероприятий. Концерты пройдут в разных районах города. Чтобы не пропустить самое интересное, URA.RU составило афишу с главными событиями Дня города. Символическая встреча Дня города Праздничные мероприятия по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере имени Василия Татищева. Здесь вручат памятные сувенирные медали и «ключ от города». Где: сквер имени Василия Татищева Начало: 11 июня в 23:00 Открытие плит на Аллее Доблести и Славы В сам День города, 12 июня, первым событием станет открытие плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на ней увековечат новые имена среди которых легендарный баскетболист и тренер Сергей Белов, писатель Виктор Астафьев, композитор Евгений Крылатов и другие известные пермяки. Где: Аллея Доблести и Славы на Эспланаде Начало: 12 июня в 11:00 Концерт творческих коллективов Перми и Екатеринбурга В 11:30 на главную сцену праздника, которую установят у здания Законодательного Собрания, выйдут творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Концерт будет состоять из разных тематических блоков. Где: сцена у Законодательного Собрания Начало: 12 июня в 11:30 Парад трамваев В 2024 году исполнилось 95 лет с запуска первого трамвая в Перми. В честь этого по улице Петропавловская проедет колонна из электротранспорта. Жители и гости города увидят вагоны разных лет. Где: улица Петропавловская Начало: 12 июня в 12:00 Интерактив на набережной Второй главной площадкой для мероприятий станет набережная Камы. Здесь с 12:00 начнут работать разные интерактивные зоны с играми для детей и взрослых. В 15:00 на сцену у Речного вокзала выйдет музыкальный коллектив «ROSSO». Его участники исполнять известные композиции российских артистов, такие как «Мечта сбывается», «Вперёд, Россия», «Мир не прост», «На сиреневой луне». Где: набережная Камы Начало: 12 июня в 12:00 Детский концерт и дискотека для взрослых В центре Эспланады установят вторую сцену, на которой выступят детские творческие коллективы. Ближе к вечеру на сцену выйдут диджеи, чтобы сыграть свои лучшие сеты. Где: сцена в центральном квартале Эспланады Начало: 12 июня в 12:30, выступление диджеев с 17:00 Выступление хора и оркестра В течении всего дня на главной сцене будут выступать разные творческие коллективы. Среди них симфонический оркестр «Орфей» и хор из 500 участников, который исполнит песни композитора Евгения Крылатова. Где: сцена у Законодательного Собрания Начало: 12 июня в 13:00 Открытие набережной в Закамске В День города состоится торжественное открытие набережной в микрорайоне Закамск после капитального ремонта. На ней организуют две праздничных площадки для детей и взрослых. В детской зоне можно будет поиграть в настольные игры и посмотреть музыкально-интерактивный спектакль «Путешествие Камушки». Среди его зрителей обещают разыграть призы. Во взрослой зоне состоится концерт пермских музыкальных коллективов. Где: набережная в Закамске Начало: 12 июня в 13:00 Концерт звезды 90-х Праздничный концерт на главной сцене завершится выступлением известного певца 90-х Игоря Саруханова. Он исполнит свои хиты «Скрип колеса», «Каракум», «Позади крутой поворот» и другие. Где: сцена у Законодательного Собрания Начало: 12 июня в 21:00 Праздничный салют Мероприятия завершит пиротехническое шоу. Его будут запускать на берегу реки Кама недалеко от Коммунального моста. В администрации города отметили, что салют будет отлично видно с набережной. При этом в «Пермской пригородной компании» зрителей предупредили, что не стоит смотреть шоу находясь на железнодорожных путях, которые расположены над набережной. Где: набережная Камы Начало: 12 июня в 23:30
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