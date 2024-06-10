День города в Перми: топ ярких событий, которые нельзя пропустить

В Перми 12 июня запланировано около 60 праздничных мероприятий. Концерты пройдут в разных районах города. Чтобы не пропустить самое интересное, URA.RU составило афишу с главными событиями Дня города.
Символическая встреча Дня города
Праздничные мероприятия по традиции начнутся вечером 11 июня в сквере имени Василия Татищева. Здесь вручат памятные сувенирные медали и «ключ от города».
Где: сквер имени Василия Татищева
Начало: 11 июня в 23:00
Открытие плит на Аллее Доблести и Славы
В сам День города, 12 июня, первым событием станет открытие плит на Аллее Доблести и Славы. В этом году на ней увековечат новые имена среди которых легендарный баскетболист и тренер Сергей Белов, писатель Виктор Астафьев, композитор Евгений Крылатов и другие известные пермяки.
Где: Аллея Доблести и Славы на Эспланаде
Начало: 12 июня в 11:00
Концерт творческих коллективов Перми и Екатеринбурга
В 11:30 на главную сцену праздника, которую установят у здания Законодательного Собрания, выйдут творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Концерт будет состоять из разных тематических блоков.
Где: сцена у Законодательного Собрания
Начало: 12 июня в 11:30
Парад трамваев
В 2024 году исполнилось 95 лет с запуска первого трамвая в Перми. В честь этого по улице Петропавловская проедет колонна из электротранспорта. Жители и гости города увидят вагоны разных лет.
Где: улица Петропавловская
Начало: 12 июня в 12:00
Интерактив на набережной
Второй главной площадкой для мероприятий станет набережная Камы. Здесь с 12:00 начнут работать разные интерактивные зоны с играми для детей и взрослых. В 15:00 на сцену у Речного вокзала выйдет музыкальный коллектив «ROSSO». Его участники исполнять известные композиции российских артистов, такие как «Мечта сбывается», «Вперёд, Россия», «Мир не прост», «На сиреневой луне».
Где: набережная Камы
Начало: 12 июня в 12:00
Детский концерт и дискотека для взрослых
В центре Эспланады установят вторую сцену, на которой выступят детские творческие коллективы. Ближе к вечеру на сцену выйдут диджеи, чтобы сыграть свои лучшие сеты.
Где: сцена в центральном квартале Эспланады
Начало: 12 июня в 12:30, выступление диджеев с 17:00
Выступление хора и оркестра
В течении всего дня на главной сцене будут выступать разные творческие коллективы. Среди них симфонический оркестр «Орфей» и хор из 500 участников, который исполнит песни композитора Евгения Крылатова.
Где: сцена у Законодательного Собрания
Начало: 12 июня в 13:00
Открытие набережной в Закамске
В День города состоится торжественное открытие набережной в микрорайоне Закамск после капитального ремонта. На ней организуют две праздничных площадки для детей и взрослых. В детской зоне можно будет поиграть в настольные игры и посмотреть музыкально-интерактивный спектакль «Путешествие Камушки». Среди его зрителей обещают разыграть призы. Во взрослой зоне состоится концерт пермских музыкальных коллективов.
Где: набережная в Закамске
Начало: 12 июня в 13:00
Концерт звезды 90-х
Праздничный концерт на главной сцене завершится выступлением известного певца 90-х Игоря Саруханова. Он исполнит свои хиты «Скрип колеса», «Каракум», «Позади крутой поворот» и другие.
Где: сцена у Законодательного Собрания
Начало: 12 июня в 21:00
Праздничный салют
Мероприятия завершит пиротехническое шоу. Его будут запускать на берегу реки Кама недалеко от Коммунального моста. В администрации города отметили, что салют будет отлично видно с набережной. При этом в «Пермской пригородной компании» зрителей предупредили, что не стоит смотреть шоу находясь на железнодорожных путях, которые расположены над набережной.
Где: набережная Камы
Начало: 12 июня в 23:30
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