В «Единой России» началась дискуссия об укрупнении первичек

Такой запрос поступил на встрече Якушева с активом первичных отделений в Магнитогорске

24 июля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Якушев начнет реформы партийных ячеек в ЕР в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пятничная встреча нового секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева с активом партячеек в Магнитогорске будет иметь существенные последствия. Об этом Якушев во вторник рассказал на встрече с политическими журналистами федеральных СМИ. Для повышения эффективности управления есть смысл обдумать укрупнение ячеек. Были и другие заявления. Сейчас «Единая Россия» состоит из 89 тысяч первичных ячеек. Их сетка повторяет сетку участковых избирательных комиссий, что очень удобно для обеспечения электорального результата. Как и в любой стране мира, «Единая Россия» через понятную систему управления обеспечивает победу на выборах. Система первичных отделений ЕР будет реформироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владимир Якушев считает, что этот формат также имеет и негативные последствия: сеть из ячеек является основной партии. Но в таком миниколлективе сложно рассуждать о социальных лифтах, развитии членов организации и им трудно предъявлять землякам отчеты о реальных делах. Существующая внутри ЕР грантовая поддержка отдельных проектов ячеек распыляется между 89 тысячами потенциальных заявителей и не имеет эффекта. Отталкиваясь от того, что руководством партии 2024-й год объявлен годом первичных отделений, Якушев намерен сделать каждый год в жизни партии ориентированным на внимание к работе первичек. В прошлую пятницу на встрече в Магнитогорске ему жаловались на отсутствие внимания к местному активу со стороны приезжающих в территории депутатов и региональных министров, большинство из которых имеют партийный статус. Сигналы, которые идут с мест от первичек, заслуживают внимания и требуют серьезной дискуссии в партии, уверен Якушев, и намерен широко обсуждать необходимость и параметры укрупнения ячеек. Он честно признался, что хотя и занимается партийными делами с 2002 года, но себя считает скорее хозяйственником, нежели идеологом. И позитивно оценил результаты работы своего предшественника Андрея Турчака, отметив, что не хотел бы сломать созданную тем систему, дающую реальный результат. В представлении нового секретаря Генсовета ячейки должны совпадать с населенными пунктами, как минимальной формой обустройства россиян. Методика будет еще дорабатываться, для чего в партии проведут эксперимент в нескольких регионах, и только по его итогам примут решение о всероссийской перенарезке первичек. Сроков проведения дискуссии Владимир Якушев не назвал, но сложилось впечатление, что длительной она не будет. Поскольку уже после Единого дня голосования он намерен организовать в партии работу по подготовке к выборам в Госдуму осенью 2026 года. Ее частями будут отчет об исполнении народной программы, составленной в 2021-м, разработка новой предвыборной программы, оценка перспектив переизбрания существующих депутатов Госдумы и оценка электоральных ситуаций в российских регионах. «Единая Россия» продолжит работу по поддержке специальной военной операции, восстановлению новых регионов и помощи бойцам СВО. «Мы не собираемся уменьшать объем этой работы, все что было начато при Андрее Анатольевиче [Турчаке] будет продолжено», — сообщил Якушев. Якушев: все, что было начато при Андрее Анатольевиче Турчаке, будет продолжено Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне он встретился с артиллеристом Александром Загайновым, участником кадрового проекта «Время героев». Секретарь Генсовета стал наставником военного, и в разговоре с журналистами дал своему подшефному самые высокие оценки. В партийных праймериз на Единый день голосования в 2024 году заявилось 400 участников СВО, и 375 из них получили право баллотироваться от партии. Якушев отметил, что многие из них, не имея опыта публичных выступлений, покорения аудитории, во время испытаний показывали высокие результаты. И привел в пример свой любимый биатлон, в котором есть формат тренировки от соревнования к соревнованию, когда показатели спортсмена растут тем быстрее, чем больше он участвует в разных первенствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятничная встреча нового секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева с активом партячеек в Магнитогорске будет иметь существенные последствия. Об этом Якушев во вторник рассказал на встрече с политическими журналистами федеральных СМИ. Для повышения эффективности управления есть смысл обдумать укрупнение ячеек. Были и другие заявления. Сейчас «Единая Россия» состоит из 89 тысяч первичных ячеек. Их сетка повторяет сетку участковых избирательных комиссий, что очень удобно для обеспечения электорального результата. Как и в любой стране мира, «Единая Россия» через понятную систему управления обеспечивает победу на выборах. Владимир Якушев считает, что этот формат также имеет и негативные последствия: сеть из ячеек является основной партии. Но в таком миниколлективе сложно рассуждать о социальных лифтах, развитии членов организации и им трудно предъявлять землякам отчеты о реальных делах. Существующая внутри ЕР грантовая поддержка отдельных проектов ячеек распыляется между 89 тысячами потенциальных заявителей и не имеет эффекта. Отталкиваясь от того, что руководством партии 2024-й год объявлен годом первичных отделений, Якушев намерен сделать каждый год в жизни партии ориентированным на внимание к работе первичек. В прошлую пятницу на встрече в Магнитогорске ему жаловались на отсутствие внимания к местному активу со стороны приезжающих в территории депутатов и региональных министров, большинство из которых имеют партийный статус. Сигналы, которые идут с мест от первичек, заслуживают внимания и требуют серьезной дискуссии в партии, уверен Якушев, и намерен широко обсуждать необходимость и параметры укрупнения ячеек. Он честно признался, что хотя и занимается партийными делами с 2002 года, но себя считает скорее хозяйственником, нежели идеологом. И позитивно оценил результаты работы своего предшественника Андрея Турчака, отметив, что не хотел бы сломать созданную тем систему, дающую реальный результат. Сроков проведения дискуссии Владимир Якушев не назвал, но сложилось впечатление, что длительной она не будет. Поскольку уже после Единого дня голосования он намерен организовать в партии работу по подготовке к выборам в Госдуму осенью 2026 года. Ее частями будут отчет об исполнении народной программы, составленной в 2021-м, разработка новой предвыборной программы, оценка перспектив переизбрания существующих депутатов Госдумы и оценка электоральных ситуаций в российских регионах. «Единая Россия» продолжит работу по поддержке специальной военной операции, восстановлению новых регионов и помощи бойцам СВО. «Мы не собираемся уменьшать объем этой работы, все что было начато при Андрее Анатольевиче [Турчаке] будет продолжено», — сообщил Якушев. Накануне он встретился с артиллеристом Александром Загайновым, участником кадрового проекта «Время героев». Секретарь Генсовета стал наставником военного, и в разговоре с журналистами дал своему подшефному самые высокие оценки. В партийных праймериз на Единый день голосования в 2024 году заявилось 400 участников СВО, и 375 из них получили право баллотироваться от партии. Якушев отметил, что многие из них, не имея опыта публичных выступлений, покорения аудитории, во время испытаний показывали высокие результаты. И привел в пример свой любимый биатлон, в котором есть формат тренировки от соревнования к соревнованию, когда показатели спортсмена растут тем быстрее, чем больше он участвует в разных первенствах.