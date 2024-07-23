В «Единой России» началась дискуссия об укрупнении первичек

Пятничная встреча нового секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева с активом партячеек в Магнитогорске будет иметь существенные последствия. Об этом Якушев во вторник рассказал на встрече с политическими журналистами федеральных СМИ. Для повышения эффективности управления есть смысл обдумать укрупнение ячеек. Были и другие заявления.
Сейчас «Единая Россия» состоит из 89 тысяч первичных ячеек. Их сетка повторяет сетку участковых избирательных комиссий, что очень удобно для обеспечения электорального результата. Как и в любой стране мира, «Единая Россия» через понятную систему управления обеспечивает победу на выборах.
Владимир Якушев считает, что этот формат также имеет и негативные последствия: сеть из ячеек является основной партии. Но в таком миниколлективе сложно рассуждать о социальных лифтах, развитии членов организации и им трудно предъявлять землякам отчеты о реальных делах. Существующая внутри ЕР грантовая поддержка отдельных проектов ячеек распыляется между 89 тысячами потенциальных заявителей и не имеет эффекта.
Отталкиваясь от того, что руководством партии 2024-й год объявлен годом первичных отделений, Якушев намерен сделать каждый год в жизни партии ориентированным на внимание к работе первичек. В прошлую пятницу на встрече в Магнитогорске ему жаловались на отсутствие внимания к местному активу со стороны приезжающих в территории депутатов и региональных министров, большинство из которых имеют партийный статус.
Сигналы, которые идут с мест от первичек, заслуживают внимания и требуют серьезной дискуссии в партии, уверен Якушев, и намерен широко обсуждать необходимость и параметры укрупнения ячеек. Он честно признался, что хотя и занимается партийными делами с 2002 года, но себя считает скорее хозяйственником, нежели идеологом. И позитивно оценил результаты работы своего предшественника Андрея Турчака, отметив, что не хотел бы сломать созданную тем систему, дающую реальный результат.
В представлении нового секретаря Генсовета ячейки должны совпадать с населенными пунктами, как минимальной формой обустройства россиян. Методика будет еще дорабатываться, для чего в партии проведут эксперимент в нескольких регионах, и только по его итогам примут решение о всероссийской перенарезке первичек.
Сроков проведения дискуссии Владимир Якушев не назвал, но сложилось впечатление, что длительной она не будет. Поскольку уже после Единого дня голосования он намерен организовать в партии работу по подготовке к выборам в Госдуму осенью 2026 года. Ее частями будут отчет об исполнении народной программы, составленной в 2021-м, разработка новой предвыборной программы, оценка перспектив переизбрания существующих депутатов Госдумы и оценка электоральных ситуаций в российских регионах.
«Единая Россия» продолжит работу по поддержке специальной военной операции, восстановлению новых регионов и помощи бойцам СВО. «Мы не собираемся уменьшать объем этой работы, все что было начато при Андрее Анатольевиче [Турчаке] будет продолжено», — сообщил Якушев.
Накануне он встретился с артиллеристом Александром Загайновым, участником кадрового проекта «Время героев». Секретарь Генсовета стал наставником военного, и в разговоре с журналистами дал своему подшефному самые высокие оценки.
В партийных праймериз на Единый день голосования в 2024 году заявилось 400 участников СВО, и 375 из них получили право баллотироваться от партии. Якушев отметил, что многие из них, не имея опыта публичных выступлений, покорения аудитории, во время испытаний показывали высокие результаты. И привел в пример свой любимый биатлон, в котором есть формат тренировки от соревнования к соревнованию, когда показатели спортсмена растут тем быстрее, чем больше он участвует в разных первенствах.
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