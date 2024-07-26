Кремль начал мирить политэлиты протестной Хакасии

Выдвижение на довыборы в Госдуму от республики Хакасия бывшего министра энергетики Николая Шульгинова стало началом примирения КПРФ и «Единой России» в регионе. Предвыборная кампания Шульгинова, которую на месте ведут сотрудники администрации президента, сопровождается регулярными встречами и мероприятиями с совместным участием губернатора Валентина Коновалова и спикера заксо Сергея Сокола. Следя за бесконфликтностью кампании, кураторы выборов параллельно добились заключения новых договоренностей между двумя враждующими лагерями.
Республика Хакасия находится под властью губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, который неожиданно для Москвы выиграл выборы в 2018 году. На очередных губернаторских выборах 2023 года его попытался победить единоросс, депутат Госдумы от республики и ветеран СВО Сергей Сокол, однако снялся с предвыборной гонки. По официальной причине — из-за проблем со здоровьем, по версиям политологов — из-за низкого рейтинга. В этом же году Сокол стал председателем Верховного совета Хакасии. На протяжении 6 лет между КПРФ и «Единой Россией» в регионе велась ожесточенная борьба: интриги, скандалы на заседаниях и травля в СМИ и анонимных telegram-каналах усложняли принятие решений в Хакасии, из-за чего социально-экономическое благополучие республике ухудшалось.
В этом году беспартийный экс-министр энергетики Николай Шульгинов участвует в довыборах в Госдуму от Хакасии при поддержке одновременно КПРФ и «Единой России». Кандидатура долго и напряженно согласовывалась с губернатором-коммунистом Валентином Коноваловым, который изначально хотел выдвинуть сильного представителя КПРФ, что привело бы к очередным политическим скандалам в регионе. Председатель местного заксобрания, единоросс Сергей Сокол просил федеральный центр дать дополнительное время на согласование, чтобы «избежать очередного политического шоу» в республике, которая, по его мнению, находится в сложной экономической ситуации.
Изначально на округ Шульгинова также рассматривалась экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она не только обладает харизмой, которая понравилась бы хакасскому избирателю, но еще и уроженка республики. «Абрамченко, естественно, прошла бы в Госдуму как из пушки, потому что она местная, симпатичная и харизматичная. Но Шульгинов тоже был очень неплохой вариант. Его выбор обусловлен проблемой электросетевого комплекса, которую он, имея огромные лоббистские возможности и связи в Москве, может решить», — объясняет главред газеты «Новый взгляд на Хакасию» Александр Бортников. Абрамченко будет избираться в парламент от Ростовской области.
Фигура Шульгинова устроила губернатора Коновалова, которому жизненно необходим сильный лоббист в сфере энергетики на федеральном уровне: этой зимой Хакасия столкнулась с беспрецедентными перебоями в электричестве из-за устаревших электросетей и нехватки подстанций. То, что в Хакасии удалось найти компромиссную фигуру на выборы в Госдуму — уже стало успехом для Кремля.
Используя предвыборную кампанию, администрация президента продолжила попытки мирить два враждующих политических лагеря.
Ведь помимо выборов в Госдуму, в регионе прямым голосованием избирают 6 глав муниципалитетов, в том числе и областной столицы — Абакана, а уже в 2026 году состоятся полномасштабные выборы в федеральный парламент. Они могут определить будущее республики: в политических кругах обсуждается, что если сейчас будет налажен диалог — станет возможен вариант событий, при котором Валентин Коновалов в 2026 сам изберется в Госдуму и получит там руководство над комитетом, а регион перейдет под влияние согласованного Москвой человека.
Так, большинство предвыборных мероприятий Шульгинова проходят с участием Коновалова и Сокола. Политики, вместе с сотрудниками АП, сопровождают его в большинстве предвыборных поездок. Близкие к штабу кандидата источники URA.RU сообщают, что все проходит без конфликтов, Коновалов и Сокол находятся в диалоге.
«Сейчас впервые происходит настоящая консолидация. Причем не только между КПРФ и ЕР, но и в среде бизнес-элит. Хакасия — это регион энергетиков, сетевиков и алюминщиков. Иронично, но в регионе, где расположены три тепловые электростанции и две гидроэлектростанции, зимой замерзала столица. Это свидетельствует о наличии серьезных проблем, которые нужно срочно решать. А потому для энергетиков и сетевиков Шульгинов — это полубог», — делится собеседник агентства на условиях анонимности.
«Перемирие более-менее соблюдается. Сокол и Коновалов теперь ходят „под ручку“. Рядом с баннерами Шульгинова везде развешиваются баннеры главы республики и председателя заксобрания. Агитационные материалы Шульгинова развешиваются как с логотипами „Единой Росси“, так и с логотипами КПРФ», — комментирует журналист и политолог Александр Бортников.
При этом, эксперт усомнился в эффективности этой стратегии. «И у Коновалова, и у Сокола высокие антирейтинги. Их сходу навесили и на Шульгинова. Антирейтинги „Единой России“ и КПРФ тоже высоки. Все это теперь перешло к Шульгинову. К тому же, это может дезориентировать избирателя», — высказал мнение Бортников.
Помимо тотального сближения Коновалова и Сокола, по инициативе федеральных технологов в регионе стали организовывать еженедельные встречи руководства КПРФ и «Единой России». На них у каждой стороны есть возможность прямо высказать недовольство по разным вопросам и прийти к консенсусу. Такие «летучки» позволяют не накапливать вопросы и претензии друг к другу, а разрешать конфликты оперативно, находясь в постоянном контакте.
Предпринятые меры уже принесли плоды в виде новых договоренностей между Коноваловым и Соколом.
По словам информированных инсайдеров, в республике, наконец, пришли к соглашению — кому и какой муниципалитет отойдет на ближайших прямых выборах глав городов. Из 6 мэров двое будут коммунисты, а четверо — единороссы. Конкретика пока есть только по Абакану, мэром которого с высокой долей вероятности станет Алексей Лемин (ЕР). Кроме того, в регионе утихла и медийная война. Эксперты утверждают, что «приутихли» даже самые «зубастые» telegram-каналы.
«В республике, в целом, установилось перемирие. Конечно, это выгодно для социально-политической стабильности. Шульгинов является консолидирующей фигурой для двух ведущих политических сил в регионе», — убежден политолог Михаил Виртуозов.
Вероятно, за время кампании между Коноваловым и Соколом будут заключены и другие договоренности, которые определят будущее региона на ближайшие годы. От хода сегодняшней кампании и действий администрации президента будет зависеть, насколько длительным и качественным будет установившееся перемирие, которого не было с момента избрания Валентина Коновалова на пост главы республики в 2018 году.
Фотографии были опубликованы в официальном telegram-канале губернатора Валентина Коновалова: https://t.me/konovalov_khakasia19
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