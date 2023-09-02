Депутат Сокол не будет бороться за пост губернатора Хакасии

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Сокол находится в больнице с осложнениями после июльской операции Фото:

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Ранее он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол в своем telegram-канале. Он добавил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции.

В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 31 августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. После чего он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи установили у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).

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Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Ранее он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. «Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол в своем telegram-канале. Он добавил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 31 августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. После чего он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи установили у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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