Депутат Сокол не будет бороться за пост губернатора Хакасии

02 сентября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Сокол находится в больнице с осложнениями после июльской операции Фото: Софья Сандурская/ТАСС Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Ранее он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. «Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол в своем telegram-канале. Он добавил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 31 августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. После чего он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи установили у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. Ранее он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. «Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол в своем telegram-канале. Он добавил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции. В июле Сокол был госпитализирован с перитонитом (опасное для жизни острое хирургическое заболевание, возникающее в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов). После выписки из больницы он вместо отдыха и восстановления сразу вернулся к интенсивной работе, отмечали источники URA.RU. 31 августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. После чего он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи установили у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 10 сентября пройдут выборы на пост главы Хакасии. Кандидатами стали Сергей Сокол («Единая Россия»), Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).