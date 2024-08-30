Чем занимаются наследники нефтяных миллиардеров из ХМАО

Наследники нефтяных королей из ХМАО выстаивают собственные бизнес-империи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Нефтяные магнаты из ХМАО, Вагит Алекперов, Эдуард Худайнатов, Равиль Салихов, начинали свое восхождение с самых нижних ступеней, заработав миллиардные капиталы. Их сыновьям это богатство досталось по праву рождения. Получив хороший старт, сейчас наследники югорских миллиардеров строят собственные промышленные империи. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Один из богатейших нефтяных принцев в ХМАО и во всей России — Юсуф Алекперов, 34-летний сын основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние, по подсчетам Forbes, оценивается в 200 миллионов долларов. Сын нефтяного магната владеет 0,2% акций «Лукойла», которые в 2023 году принесли ему 14 миллионов долларов дивидендов.

Компания «ВеллТех» в ХМАО, принадлежащая Юсуфу Алекперову, обслуживает нефтяные скважины на месторождениях «Лукойла» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Алекперову-младшему, по данным Единого госреестра юрлиц, принадлежит холдинг «Экто», который включает компании, занимающиеся разноплановой деятельностью: от автодилерства до производства газировки и спортивных судов. В структуру корпорации входит «Веллтех» — нефтесервис в Когалыме, который обслуживает нефтяные скважины «Лукойла» в ХМАО.

Юсуф — нефтяник в четвертом поколении. Он начал свою карьеру с работы оператора по добыче нефти и газа. Алекперов-старший в интервью журналистам отмечал, что такой старт позволит наследнику лучше понять нефтяной бизнес изнутри. После окончания нефтегазового университета молодой человек работал в подразделении компании «Лукойл-Западная Сибирь» — «Повхнефть», которое тридцатью годами ранее возглавлял его отец. Через некоторое время он дорос до инженера-технолога. Год занимался добычей алмазов в Архангельске, а затем нашел свою дорогу, основав холдинг «Экто».

Сын другого нефтяного короля — владельца «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова — Алексей Худайнатов занимается строительным бизнесом. Худайнатов-старший имеет непосредственное отношение к Югре. Долгое время жил и работал в ХМАО: начинал в «Юганскнефтегазе», руководил несколькими предприятиями, был главой Пойковского (ХМАО) и топ-менеджером «Роснефти», по данным «Коммерсанта». Он основал «ННК», и сейчас дочерние общества его компании добывают нефть и газ на югорских месторождениях.

Худайнатов-младший, по сведениям из открытых источников, является учредителем группы компаний «Браер», предприятия которой расположены в Москве, Туле и Тульской области. В структуру входит кирпичный завод «Braer», транспортная фирма, предприятия по торговле стройматериалами, строительству и продаже недвижимости. Компания «Браерснаб», подконтрольная Худайнатову-младшему, выполняет миллионные госконтракты на поставку кирпича и бетонных плит. Доходы наследника нефтяной империи за 2023 год, по данным налоговой службы, превысили шесть миллиардов рублей.

Сын бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ринат Салихов является совладельцем нефтесервисной компании в ХМАО группа компании «Аргос» в социальной сети «ВКонтакте»

Успешно ведет свой бизнес сын владельца крупнейшего нефтесервиса в ХМАО Ринат Салихов. Его отец, бывший топ-менеджер «Лукойла», Равиль Салихов, основал компанию «Аргос» в Когалыме, которая занимается обслуживанием нефтегазовых скважин. Салихов-младший является совладельцем «Аргоса», а также, по данным ЕГРЮЛ, владеет нефтесервисным предприятием в Самаре и финансовой фирмой в Москве. В начале 2000-х он вложился в краснодарский стартап по запуску кафе без поваров, о чем писал Forbes. В 2023 году компании, согласно отчетности ФНС, принесли Салихову порядка 60 миллиардов рублей дохода.