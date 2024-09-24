Мишустин приблизит создание отечественного айфона

Россия последует примеру Китая

23 сентября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин поможет создать смартфон из российских компонентов Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин ускорит появление российских технически сложных устройств, включая аналоги популярных зарубежных смартфонов. На юбилейном форуме «Микроэлектроника», который пройдет 23—28 сентября в Сочи, глава правительства ознакомится с новейшими продуктами отечественных разработчиков. Как объяснили URA.RU эксперты, Россия может перенять опыт Китая в развитии электроники. Форум «Микроэлектроника» в 2024 году отмечает десятилетие. Эта площадка объединяет представителей бизнеса, политиков, производителей продукции и компонентной базы. Ожидается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч человек, будут представлены 850 компаний. Посетители смогут ознакомиться с более 100 экспозициями. Михаил Мишустин вникает в мельчайшие детали, когда разговор идет об электронике Фото: Роман Наумов © URA.RU Внимание Мишустина к микроэлектронике не случайно. Правительство ведет последовательную работу по цифровизации всех сфер государства, под эти нужды требуется развитие сложнейших технологии, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для Михаила Мишустина — это любимая тема. Он этим занимается очень долго, вместе со своей командой опекает эту отрасль, развивая и всячески стимулируя ее. Это очень легко прослеживается по распоряжениям председателя правительства о выделении дополнительных средств на те или иные нужды», — отметил политолог. По мнению Мухина, Мишустин посетит форум «Микроэлектроника», чтобы оценить последние разработки, важные для обеспечения экономического развития и укрепления технологического суверенитета страны. Конечно же, считает собеседник URA.RU, это оговорено с президентом России Владимиром Путиным, который регулярно на совещаниях привлекает внимание к тому, что направления, связанные с цифровизацией, нужно развивать особенно интенсивно. «Премьер здесь действует в полной симфонии и гармонии с президентом», — добавил эксперт. На создание отечественного смартфона уйдет время, но начинать работу уже пора, считают эксперты Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия пока не может создать полностью отечественный смартфон, но внимание властей к этой отрасли приближает создание подобных технически сложных продуктов, рассказал корреспонденту URA.RU руководитель научного направления «Микроэлектроника» Института нанотехнологий микроэлектроники РАН Николай Шелепин. «Компоненты микроэлектроники стоят во всем, чем мы пользуемся, включая любой автомобиль или чайник… Смартфоны — это самая сверхсложная технология на сегодня и нам до нее еще шагать и шагать, но технику хорошего уровня нужно уметь делать уже сейчас», — объяснил профессор. Против России ввели санкции и закрыли доступ к закупке электронной компонентной базы, поэтому правительство направляет дополнительные ресурсы на развитие микроэлектроники, которой раньше уделяли недостаточно внимания, отметил Шелепин. По его мнению, Мишустин на форуме проверит, как идет замещение зарубежных компонентов в гражданской и военной технике. «Основной вызов перед отечественной электроникой — достичь хорошего технологического уровня для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым в изготовлении промышленной и специальной техники», — добавил доктор технических наук. Россия включилась в технологическую гонку, подтвердили эксперты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мишустин может уделить отдельное внимание развитию искусственного интеллекта, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. «Идет глобальная конкуренция за технологии в области производства микроэлектроники. Сегодня тема номер один — это искусственный интеллект, развитие которого невозможно без микроэлектроники… Россия отстает в части микроэлектроники от других стран. Китай вложил в эту отрасль несколько сот миллиардов долларов за последние годы, поэтому КНР вошла в число глобальных лидеров. В России только подошли к решению этой проблемы. Глава правительства уделяет этому внимание, потому что это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Зубец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин ускорит появление российских технически сложных устройств, включая аналоги популярных зарубежных смартфонов. На юбилейном форуме «Микроэлектроника», который пройдет 23—28 сентября в Сочи, глава правительства ознакомится с новейшими продуктами отечественных разработчиков. Как объяснили URA.RU эксперты, Россия может перенять опыт Китая в развитии электроники. Форум «Микроэлектроника» в 2024 году отмечает десятилетие. Эта площадка объединяет представителей бизнеса, политиков, производителей продукции и компонентной базы. Ожидается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч человек, будут представлены 850 компаний. Посетители смогут ознакомиться с более 100 экспозициями. Внимание Мишустина к микроэлектронике не случайно. Правительство ведет последовательную работу по цифровизации всех сфер государства, под эти нужды требуется развитие сложнейших технологии, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для Михаила Мишустина — это любимая тема. Он этим занимается очень долго, вместе со своей командой опекает эту отрасль, развивая и всячески стимулируя ее. Это очень легко прослеживается по распоряжениям председателя правительства о выделении дополнительных средств на те или иные нужды», — отметил политолог. По мнению Мухина, Мишустин посетит форум «Микроэлектроника», чтобы оценить последние разработки, важные для обеспечения экономического развития и укрепления технологического суверенитета страны. Конечно же, считает собеседник URA.RU, это оговорено с президентом России Владимиром Путиным, который регулярно на совещаниях привлекает внимание к тому, что направления, связанные с цифровизацией, нужно развивать особенно интенсивно. «Премьер здесь действует в полной симфонии и гармонии с президентом», — добавил эксперт. Россия пока не может создать полностью отечественный смартфон, но внимание властей к этой отрасли приближает создание подобных технически сложных продуктов, рассказал корреспонденту URA.RU руководитель научного направления «Микроэлектроника» Института нанотехнологий микроэлектроники РАН Николай Шелепин. «Компоненты микроэлектроники стоят во всем, чем мы пользуемся, включая любой автомобиль или чайник… Смартфоны — это самая сверхсложная технология на сегодня и нам до нее еще шагать и шагать, но технику хорошего уровня нужно уметь делать уже сейчас», — объяснил профессор. Против России ввели санкции и закрыли доступ к закупке электронной компонентной базы, поэтому правительство направляет дополнительные ресурсы на развитие микроэлектроники, которой раньше уделяли недостаточно внимания, отметил Шелепин. По его мнению, Мишустин на форуме проверит, как идет замещение зарубежных компонентов в гражданской и военной технике. «Основной вызов перед отечественной электроникой — достичь хорошего технологического уровня для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым в изготовлении промышленной и специальной техники», — добавил доктор технических наук. Мишустин может уделить отдельное внимание развитию искусственного интеллекта, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. «Идет глобальная конкуренция за технологии в области производства микроэлектроники. Сегодня тема номер один — это искусственный интеллект, развитие которого невозможно без микроэлектроники… Россия отстает в части микроэлектроники от других стран. Китай вложил в эту отрасль несколько сот миллиардов долларов за последние годы, поэтому КНР вошла в число глобальных лидеров. В России только подошли к решению этой проблемы. Глава правительства уделяет этому внимание, потому что это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Зубец.